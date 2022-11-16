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    2023 Toyota Prius tanıtıldı: Modern tasarım, daha güçlü hibrit sistem

    Coupe benzeri silüetini koruyarak markanın yeni tasarım diline geçiş yapan 2023 Toyota Prius, Avrupa'da sadece şarj edilebilir hibrit sistemle satılacak. İşte yeni Prius'un tasarımı ve özellikleri:
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    2023 toyota prius ön tasarım Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın bir süredir ipucu görsellerini paylaştığı 2023 Toyota Prius bugün resmi olarak tanıtıldı. Beşinci nesil Prius, markanın yeni tasarım diliyle oldukça şık görünüyor. Teknik tarafta ise daha sağlam platform ve hibrit sistemde önemli iyileştirmeler dikkat çekiyor.

    2023 Toyota Prius, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Toyota Prius, Japon üreticinin ikinci nesil TNGA (GA-C) platformu üzerine inşa edilmiş. Sertliği artırdığı ve ağırlığı düşürdüğü belirtilen bu platformda MacPherson ön ve çift salıncaklı arka süspansiyon kullanılıyor. Ayrıca, batarya ve yakıt tankı yerleşiminin optimize edilmesiyle ağırlık merkezi daha da aşağıya çekilmiş. Bu da Prius'un sürüş deneyimine olumlu bir gelişme olarak yansımış.

    Kompakt modelin toplam yüksekliği selefine kıyasla 50 mm kadar azaltılmış. Ayrıca, toplam uzunluk 46 mm azalmasına rağmen aks mesafesinde 50 mm artış yaşanmış. Genişlik olarak da yeni nesil modelin bir önceki nesle göre 22 mm daha geniş olduğu belirtiliyor.

    Dış tasarım🚗

    2023 toyota prius arka tasarım Tam Boyutta Gör
    2023 Toyota Prius, coupe benzeri aerodinamik silüetini korusa da dış tasarımdaki detaylarla selefine göre daha modern görünüyor. Ön bölümde C formu oluşturan aydınlatmaların arasında ince bir panjur bulunuyor. Tamponda ise gümüş gri ve parlak siyah detaylarla komnbide edilen geniş hava girişine yer verilmiş. Ön kaput üzerinde burun kısmına kadar uzanan çizgilerin de yeni Prius'u oldukça dinamik gösterdiğini söyleyebiliriz.

    Yeni Prius'a profilden baktığımızda yeni tasarım 19 inç çift renkli jantlar ve çamurluk uçlarındaki parlak siyah eklentiler dikkat çekiyor. Özellikle arka çamurlukların biraz daha geniş tasarlanmasıyla kaslı bir görünüm sunan otomobilde arka kapı kollarının C sütununa gizlenmiş olduğunu görmekteyiz. Geriye doğru yükselen omuz çizgisi, arka kapıdaki camın epey daralmasına neden olmuş. Arkada ise boydan boya uzanan ince stoplar ve siyah renkli entegre spoyler göze çarpıyor.

    İç tasarım

    İç mekanda ise 'Island Architecture' adı verilen bir yerleşim kullanılmış. Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasındaki 7 inçlik TFT LCD gösterge paneli, sürücünün görüş açısına uygun bir yükseklikte konumlandırılmış. Konsolun merkezinde ise geniş bir dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş. Bu sistemdeki tek fiziksel tuşun sağ alt köşedeki ses düğmesi olduğunu görmekteyiz. Alt kısımda ise klima kontrolleri, USB girişleri, 12V güç soketi ve küçük bir vites topuzu yer alıyor.

    Avrupa'da sadece şarj edilebilir hibrit olarak satılacak🔋

    2023 toyota prius iç tasarım Tam Boyutta Gör
    2023 Toyota Prius, Avrupa'da şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemle tercih edilebilecek. Daha fazla güç ve daha iyi verimlilik sunduğu belirtilen hibrit sistem, 111 kW (148 hp) güç üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motor ve ön aksta konumlanan 120 kW (160 hp) elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Bu sistem Prius'a toplamda 220 hp güç sağlıyor. Bu da mevcut modelin 122 hp'lik sistemine göre önemli bir artış olarak kayıtlara geçiyor.

    Yeni Prius'un batarya kapasitesi de selefine göre daha yüksek. 8.8 kWsa'lik batarya yerine 13.6 kWsa batarya kullanılmış. Söz konusu ünite, yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler sayesinde daha kompakt hale getirilerek arka koltukların altına yerleştirilmiş. Japon üretici, yeni Prius'un saf elektrikli sürüş menzilinin eskiye göre yüzde 50 arttığını söylüyor. Bu da yaklaşık 90 kilometrelik menzil anlamına geliyor.

    2023 Toyota Prius'ta ayrıca güneş panelli tavan opsiyon olarak sunulacak. Avrupa için bu özelliğin menzile ne kadar katkısı olacağı açıklanmadı fakat Japonya'daki sunumda yılda 1250 km'lik menzil sağlayabilecek kadar güç üreteceği ifade edildi.

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    toyota, hibrit ve
    8 etiket daha tasarım özellik prius phev şarj edilebilir hibrit Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
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