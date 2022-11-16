2023 Toyota Prius tanıtıldı: Modern tasarım, daha güçlü hibrit sistem

- 2023 Toyota Prius, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Dış tasarım🚗
- İç tasarım
- Avrupa'da sadece şarj edilebilir hibrit olarak satılacak🔋
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2023 Toyota Prius, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Toyota Prius, Japon üreticinin ikinci nesil TNGA (GA-C) platformu üzerine inşa edilmiş. Sertliği artırdığı ve ağırlığı düşürdüğü belirtilen bu platformda MacPherson ön ve çift salıncaklı arka süspansiyon kullanılıyor. Ayrıca, batarya ve yakıt tankı yerleşiminin optimize edilmesiyle ağırlık merkezi daha da aşağıya çekilmiş. Bu da Prius'un sürüş deneyimine olumlu bir gelişme olarak yansımış.
Kompakt modelin toplam yüksekliği selefine kıyasla 50 mm kadar azaltılmış. Ayrıca, toplam uzunluk 46 mm azalmasına rağmen aks mesafesinde 50 mm artış yaşanmış. Genişlik olarak da yeni nesil modelin bir önceki nesle göre 22 mm daha geniş olduğu belirtiliyor.
Dış tasarım🚗
Yeni Prius'a profilden baktığımızda yeni tasarım 19 inç çift renkli jantlar ve çamurluk uçlarındaki parlak siyah eklentiler dikkat çekiyor. Özellikle arka çamurlukların biraz daha geniş tasarlanmasıyla kaslı bir görünüm sunan otomobilde arka kapı kollarının C sütununa gizlenmiş olduğunu görmekteyiz. Geriye doğru yükselen omuz çizgisi, arka kapıdaki camın epey daralmasına neden olmuş. Arkada ise boydan boya uzanan ince stoplar ve siyah renkli entegre spoyler göze çarpıyor.
İç tasarım
İç mekanda ise 'Island Architecture' adı verilen bir yerleşim kullanılmış. Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasındaki 7 inçlik TFT LCD gösterge paneli, sürücünün görüş açısına uygun bir yükseklikte konumlandırılmış. Konsolun merkezinde ise geniş bir dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş. Bu sistemdeki tek fiziksel tuşun sağ alt köşedeki ses düğmesi olduğunu görmekteyiz. Alt kısımda ise klima kontrolleri, USB girişleri, 12V güç soketi ve küçük bir vites topuzu yer alıyor.
Avrupa'da sadece şarj edilebilir hibrit olarak satılacak🔋
Yeni Prius'un batarya kapasitesi de selefine göre daha yüksek. 8.8 kWsa'lik batarya yerine 13.6 kWsa batarya kullanılmış. Söz konusu ünite, yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler sayesinde daha kompakt hale getirilerek arka koltukların altına yerleştirilmiş. Japon üretici, yeni Prius'un saf elektrikli sürüş menzilinin eskiye göre yüzde 50 arttığını söylüyor. Bu da yaklaşık 90 kilometrelik menzil anlamına geliyor.
2023 Toyota Prius'ta ayrıca güneş panelli tavan opsiyon olarak sunulacak. Avrupa için bu özelliğin menzile ne kadar katkısı olacağı açıklanmadı fakat Japonya'daki sunumda yılda 1250 km'lik menzil sağlayabilecek kadar güç üreteceği ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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