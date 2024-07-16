Lucid, yeni elektrikli Air Pure'ın üretilmiş en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor

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Tam Boyutta Gör Lucid Motors, 2025 model Air Pure modelinin ayrıntılarını paylaştı. Lucid, güncellenmiş elektrikli sedan modelinin, kilovatsaat başına 5 mil yani 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor.

ABD'li üretici Lucid, şuanda tek model ile piyasada yer alıyor. Büyük boyutlu, lüks sedan segmentinde yer alan Lucid Air, zaten verimli olan güç aktarım sistemini daha da geliştirerek verimlilikte çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı başarmış.

Tam Boyutta Gör Şirketin baz modeli olan Air Pure, şuanda Amerikan EPA ölçümlerine göre 660 km menzil sunuyor. Arkadan itişli tek motora sahip olan bu model, 88 kWh'ten 84 kWh'e küçültülen bataryaya rağmen, geliştirilen verimlilikle menzil değerini 676 km'ye çıkaracak. EPA standartlarına göre 146 MPGe (benzin eşdeğeri galon başına mil) değerini sunan otomobil, Tesla Model 3 RWD ve Hyundai Ioniq 6 RWD gibi oldukça verimli otomobilleri geride bırakmayı başarıyor. Üstelik Lucid Air'in bu otomobillerden daha büyük ve ağır bir araç olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör 800 V batarya mimarisine sahip olan 2025 Lucid Air'in tüm versiyonları standart olarak ısı pompasıyla gelecek. Isı pompası ilk olarak en üst düzey üç motorlu Air Sapphire'de kullanılmış ve o zamandan beri yalnızca 2024 Air Grand Touring'de uygulanmıştı. Lucid, ayrıca tüm 2025 Air modellerinin, önceki nesle kıyasla üç kat daha fazla işlem gücü ve iki kat daha fazla bellek sunan yeni bir merkezi işlemciye sahip olacağını ve araç içi bilgi-eğlence deneyimini çok daha akıcı hale geleceğini söylüyor.

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Son olarak Lucid, yeni modelin standart olarak DreamDrive sürücü destek teknolojisiyle donatılacağını açıkladı. Sistem, 3 boyutlu çevre izleme ve canlı kör nokta tespiti gibi özellikleri içeriyor. 2025 Lucid Air modellerinin ABD fiyatları şöyle:

Grand Touring: 824 km menzil, 110.900 dolar

824 km menzil, 110.900 dolar Touring: 653 km menzil, 78.900 dolar

653 km menzil, 78.900 dolar Pure: 676 km menzil, 69.900 dolar

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Lucid, yeni Air Pure'ın en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor