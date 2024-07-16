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    Lucid, yeni elektrikli Air Pure'ın üretilmiş en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor

    Lucid, 2025 model Air Pure modelinin ayrıntılarını paylaştı. Şirket, yeni elektrikli sedanın, 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor.
    Lucid, yeni Air Pure'ın en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor Tam Boyutta Gör
    Lucid Motors, 2025 model Air Pure modelinin ayrıntılarını paylaştı. Lucid, güncellenmiş elektrikli sedan modelinin, kilovatsaat başına 5 mil yani 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor.

    ABD'li üretici Lucid, şuanda tek model ile piyasada yer alıyor. Büyük boyutlu, lüks sedan segmentinde yer alan Lucid Air, zaten verimli olan güç aktarım sistemini daha da geliştirerek verimlilikte çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı başarmış.

    Lucid, yeni Air Pure'ın en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin baz modeli olan Air Pure, şuanda Amerikan EPA ölçümlerine göre 660 km menzil sunuyor. Arkadan itişli tek motora sahip olan bu model, 88 kWh'ten 84 kWh'e küçültülen bataryaya rağmen,  geliştirilen verimlilikle menzil değerini 676 km'ye çıkaracak. EPA standartlarına göre 146 MPGe (benzin eşdeğeri galon başına mil) değerini sunan otomobil, Tesla Model 3 RWD ve Hyundai Ioniq 6 RWD gibi oldukça verimli otomobilleri geride bırakmayı başarıyor. Üstelik Lucid Air'in bu otomobillerden daha büyük ve ağır bir araç olduğunu belirtelim.
    Lucid, yeni Air Pure'ın en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor Tam Boyutta Gör
    800 V batarya mimarisine sahip olan 2025 Lucid Air'in tüm versiyonları standart olarak ısı pompasıyla gelecek. Isı pompası ilk olarak en üst düzey üç motorlu Air Sapphire'de kullanılmış ve o zamandan beri yalnızca 2024 Air Grand Touring'de uygulanmıştı. Lucid, ayrıca tüm 2025 Air modellerinin, önceki nesle kıyasla üç kat daha fazla işlem gücü ve iki kat daha fazla bellek sunan yeni bir merkezi işlemciye sahip olacağını ve araç içi bilgi-eğlence deneyimini çok daha akıcı hale geleceğini söylüyor.

    Son olarak Lucid, yeni modelin standart olarak DreamDrive sürücü destek teknolojisiyle donatılacağını açıkladı. Sistem, 3 boyutlu çevre izleme ve canlı kör nokta tespiti gibi özellikleri içeriyor. 2025 Lucid Air modellerinin ABD fiyatları şöyle:

    • Grand Touring: 824 km menzil, 110.900 dolar
    • Touring: 653 km menzil, 78.900 dolar
    • Pure: 676 km menzil, 69.900 dolar
    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/16/lucid-2025-air-pure-offers-5-miles-per-kwh-most-efficient-car-in-world/ https://www.fueleconomy.gov/feg/topten.jsp?year=all&action=AllYears
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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