Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor

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Giderek daha fazla otomobil üreticisi elektrikli arabalara geçerek içten yanmalı motorların kullanımını ortadan kaldırıyor. Bu duruma paralel olarak da dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiş yapacağını duyurdu.

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Sendikalar endişeli

Tremery (Fransa) şehrinde bulunan Peugeot Citroen PSA fabrikasından bahsediyoruz. Şirketin bu yıl, 2020 yılına göre iki kat daha fazla olan 180 bin elektrik motoru üretmesi bekleniyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar üretilen elektrik motoru hacmi, içten yanmalı motorlara kıyasla iki kat daha fazla olacak şekilde yılda 900 bin adede çıkarılacak. Bu gerçekleştiğinde fabrika içten yanmalı motorlardan daha fazla elektrik motoru üretecek.

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Bu gelişme, atmosfere salınan emisyon miktarını azaltmayı amaçlayan olumlu bir eğilim olsa da, bazı kesimler bunun dezavantaj getireceğine dikkat çekiyorlar ve sendikaların endişeleri de artmış durumda. Zira elektrik motorlarının üretimi çok daha kolay, bu da daha az işçi gerektireceği anlamına geliyor. Ancak Peugeot Citroen PSA, dizel motorların üretiminde devasa kesintiler planlamadığını da açıkladı.

https://thenextweb.com/shift/2021/01/26/its-happening-worlds-biggest-diesel-factory-pivots-to-electric-motors/

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