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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor

    Fransa'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük dizel motor fabrikası ünvanına sahip olan Peugeot Citroen PSA, elektrik motoru üretimini artıracağını duyurdu.
    10 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor
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    Giderek daha fazla otomobil üreticisi elektrikli arabalara geçerek içten yanmalı motorların kullanımını ortadan kaldırıyor. Bu duruma paralel olarak da dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiş yapacağını duyurdu.

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    Sendikalar endişeli

    Tremery (Fransa) şehrinde bulunan Peugeot Citroen PSA fabrikasından bahsediyoruz. Şirketin bu yıl, 2020 yılına göre iki kat daha fazla olan 180 bin elektrik motoru üretmesi bekleniyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar üretilen elektrik motoru hacmi, içten yanmalı motorlara kıyasla iki kat daha fazla olacak şekilde yılda 900 bin adede çıkarılacak. Bu gerçekleştiğinde fabrika içten yanmalı motorlardan daha fazla elektrik motoru üretecek.

    Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor
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    Bu gelişme, atmosfere salınan emisyon miktarını azaltmayı amaçlayan olumlu bir eğilim olsa da, bazı kesimler bunun dezavantaj getireceğine dikkat çekiyorlar ve sendikaların endişeleri de artmış durumda. Zira  elektrik motorlarının üretimi çok daha kolay, bu da daha az işçi gerektireceği anlamına geliyor. Ancak Peugeot Citroen PSA, dizel motorların üretiminde devasa kesintiler planlamadığını da açıkladı.



    https://thenextweb.com/shift/2021/01/26/its-happening-worlds-biggest-diesel-factory-pivots-to-electric-motors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    19 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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