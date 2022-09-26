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    Terra kurucusu Do Kwon için kırmızı bülten

    Terraforms ve Terra Luna kripto para organizasyonlarının kurucusu Do Kwon, tutuklama kararının ardından adreslerinde bulunamadığı için kırmızı bültenle aranacak. 
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    Luna
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    40 milyar dolarlık bir ekosistemin çöküşüne sebep olan ve ardında sayısız mağdur bırakarak ortadan kaybolan Terra Luna vakfı kurucusu Do Kwon için hesap verme vakti yaklaşıyor. Interpol kuruluşu kırmızı bülten çıkardı.

    Do Kwon için kırmızı bülten

    Kaçmadığını ve hesap vermeye hazır olduğunu belirtmesine rağmen bir türlü ifade için kendisine ulaşılamayan Terra Luna kurucusu Do Kwon için sonunda kırmızı bülten çıkarma kararı alındı.

    Güney Kore savcıları ülkede bulunmayan Do Kwon’un Singapur’da olduğu iddiaları üzerine ülke makamlarına talep iletmiş ve yapılan araştırmalarda bahse konu adreste de olmadığı anlaşılmıştı. Sonrasında tutuklama kararı gelmişti. Bu noktada kırmızı bülten kaçınılmaz oldu.

    Kripto para piyasasını adeta alt üst eden Do Kwon’un pek sorumluluk almak istemediği görülürken yaptığı bir paylaşımda kişisel görüşme veya bir oyun olmadığı sürece GPS koordinatlarını bilmeye kimsenin hakkı olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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