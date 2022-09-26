Terra kurucusu Do Kwon için kırmızı bülten

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40 milyar dolarlık bir ekosistemin çöküşüne sebep olan ve ardında sayısız mağdur bırakarak ortadan kaybolan Terra Luna vakfı kurucusu Do Kwon için hesap verme vakti yaklaşıyor. Interpol kuruluşu kırmızı bülten çıkardı.

Do Kwon için kırmızı bülten

Kaçmadığını ve hesap vermeye hazır olduğunu belirtmesine rağmen bir türlü ifade için kendisine ulaşılamayan Terra Luna kurucusu Do Kwon için sonunda kırmızı bülten çıkarma kararı alındı.

Terra kurucusu Do Kwon için tutuklama kararı 1 hf. önce eklendi

Güney Kore savcıları ülkede bulunmayan Do Kwon’un Singapur’da olduğu iddiaları üzerine ülke makamlarına talep iletmiş ve yapılan araştırmalarda bahse konu adreste de olmadığı anlaşılmıştı. Sonrasında tutuklama kararı gelmişti. Bu noktada kırmızı bülten kaçınılmaz oldu.

Kripto para piyasasını adeta alt üst eden Do Kwon’un pek sorumluluk almak istemediği görülürken yaptığı bir paylaşımda kişisel görüşme veya bir oyun olmadığı sürece GPS koordinatlarını bilmeye kimsenin hakkı olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

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