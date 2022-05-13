LUNA resmen çöp oldu, hacim ise 1 trilyon dolar

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Kripto para piyasasının en önemli projelerinden birisi olarak gösterilen Terra LUNA kimilerine göre bir komplo sonrasında tarihe geçti. İnanılmaz düşüş yaşayan LUNA eşi görülmemiş bir hacme ulaştı.

LUNA çöp mü oldu?

Stabil para birimi UST konusunda yapılan bazı hatalar veya ihmaller nedeniyle piyasaya bol miktarda BTC ve UST sürülünce piyasada büyük çöküş başlamıştı.

Bitcoin tarihi çöküş yaşıyor 1 gün önce eklendi

Hatalarını gideremeyen Do Kwon bu kez LUNA üreterek piyasaya sürmeye başladı. 120$ seviyesinden 10 cent seviyesine kadar gerileyen LUNA dün biraz hareketlenmiş ve yatırımıya umut vermişti ancak sabah saatlerinde acı bilanço ortaya çıktı.

LUNA vakfı toplamda 6 trilyon adet LUNA üreterek piyasaya sürmüştü ve haliyle fiyat da 0.00002$ seviyelerine indi ki bu fiyatları SHIBA veya KISHU gibi memecoin projelerinde görüyorduk.

Kısa sürede dolaşımdaki miktar patlama yapınca günlük hacim de inanılmaz seviyelere çıktı. Tarihte görülmemiş bir şekilde 1.9 trilyon dolarlık hacim üretildi. Elbette işlemlerden komisyon kesen borsalar facianın kaymağını yemiş oldu.

XRP davasında anında delist işlemleri başlatan borsaların LUNA için beklemede kalması tepki topladı. Nihayet dün itibariyle pek çok borsada LUNA ve UST birimlerinin delist olduğu duyuruldu. Böylece önemli bir proje resmen çöpe gitmiş ve binlerce insanın yatırımını da silmiş oldu.

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