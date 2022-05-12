Bitcoin fiyatı 26 bin dolara indi, LUNA sadece 20 cent

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Büyük umutlarla yıllardır yatırımcıların akın ettiği kripto para piyasası bugün aynı hızla kaçışlara neden oluyor. Bitcoin fiyatında bir haftadır süren düşüş bir türlü durmazken LUNA skandalı da bitmek bilmiyor.

Bitcoin fiyatı yatırımcıyı bezdirdi

LUNA vakfının piyasaya Bitcoin sürdüğünün anlaşılması ile başlayan kriz daha da derinleşiyor. Bitcoin fiyatı düşüşü bir türlü durduramadı ve 26700$ seviyelerine kadar geriledi. LUNA fiyatı ise 20 centi gördü. Tarihte ilk kez bir noktayı dip sayarak giren her yatırımcı zarar etmiş oldu.

LUNA fiyatı neden düşüyor? 1 gün önce eklendi

LUNA ve UST operasyonunda topluluklar komploya dikkat çekiyor. Bir veya iki finans şirketinin LUNA vakfından piyasadan daha ucuza UST tedarik ettiği ve sonrasında arbitraj yaparak piyasaya sürdüğü belirtiliyor. Sonrasında sürekli kısa poza giren bu şirketler büyük bir düşüşe neden oldu.

LUNA Vakfı başkanı Do Kwon’un tuzağa düştüğü ve regülasyonların dikkatini çekmek için bir komplo kurulduğu iddia ediliyor. Nitekim Janet Yellen ve Avrupa Birliği o dakikadan sonra stabil kripto paralara karşı tavır aldı. Ayrıca ABD borsalarına bir para akışının sağlandığına da dikkat çekiliyor.

Sebebi ne olursa olsun tam anlamıyla denetlenmeyen trilyon dolarlık bir piyasanın nasıl oyuncağa döndürüldüğü görülmüş oldu. Bu haliyle nasıl yeni yatırımcı kazanabilecek merak konusu. LUNA vakfı ise 2 yıl kilitli yarı fiyatına LUNA vadederek 1.5 milyar dolar kredi sağlamış durumda.



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