Lynk & Co, yeni tasarım dilini 'The Next Day' konsepti üzerinde sergiledi

Çinli Geely'nin markalarından biri olan Lynk & Co, özellikle iç mekanında fütüristik çizgilere sahip yeni 'The Next Day' konseptini tanıttı. Lüks markanın tasarım konusunda izleyeceği yol hakkında fikirler veren konsept PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemden güç alıyor.
Marka tarafından "yeni enerjili dört kapılı GT" olarak tanımlanan The Next Day konsepti, liftback stili silüetiyle dikkat çekiyor. Ön taraftaki tasarım dikey yerleşimli LED farlar ile markanın şimdiki tasarım diliyle benzerlik gösterse de diğer alanlarda büyük bir değişim söz konusu. Boydan boya uzanan ince ışık şeridinin hemen altında panjur görevi gören gövde rengi bir panel mevcut. Onun kenarlarında ise köşeli tasarıma sahip hava girişleri dikkat çekiyor.
Profilden baktığımızda konseptin oldukça keskin çizgilerle devam ettiğini görüyoruz. Yüksek omuz çizgisi arka kapı üzerinde ayrılarak Y formu oluşturuyor. Geniş çamurluklar da aerodinamik tasarıma sahip büyük tekerleklere ev sahipliği yapıyor. Konseptin kapıları yukarı doğru açılmakla kalmayıp arkada geriye doğru açılan kapılar kullanılmış. Bu nedenle tüm kapılar açıldığında aracın biraz ilginç göründüğünü söylemek mümkün.
Konseptin arka bölümünde tıpkı öndeki gibi boydan boya uzanan ince bir ışık şeridi kullanılmış. Yine stop grubuna ait dikey aydınlatmalar bu şerit ile entegre gibi görünse de aslında aktif arka kanat benzeri bir parça üzerine entegre edilmiş. Aracın üst bölümünün ön kaputun gerisinden başlayarak arkaya kadar yekpare cam tavan olması da dikkat çekici özellikler arasında.
İç mekandaki teknolojiler hakkında çok detay yok ancak artık seri üretim modellerde bile görmeye başladığımız kolonsuz direksiyon bu alanda dikkat çeken detaylardan biri. Direksiyonun ortasında gösterge paneli görevi gören küçük bir entegre ekran mevcut. Fütüristik çizgilere sahip konsolun merkezinde ise geniş bir multimedya ekranı göze çarpıyor. Entegre başlıklara sahip çanak koltuklar ve denim kumaş-ahşap karışımı döşemeler de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.
The Next Day konseptinde, şarj edilebilir hibrit sistem dahilindeki içten yanmalı motor ön tekerleklere, elektrik motoru da arka tekerleklere güç veriyor. Bunun dışında performans verileri gibi diğer detaylar henüz gizemini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.