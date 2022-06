Lynk & Co, yeni tasarım dilini 'The Next Day' konsepti üzerinde sergiledi

Tam Boyutta Gör

Çinli Geely'nin markalarından biri olan Lynk & Co, özellikle iç mekanında fütüristik çizgilere sahip yeni 'The Next Day' konseptini tanıttı. Lüks markanın tasarım konusunda izleyeceği yol hakkında fikirler veren konsept PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemden güç alıyor.

Marka tarafından "yeni enerjili dört kapılı GT" olarak tanımlanan The Next Day konsepti, liftback stili silüetiyle dikkat çekiyor. Ön taraftaki tasarım dikey yerleşimli LED farlar ile markanın şimdiki tasarım diliyle benzerlik gösterse de diğer alanlarda büyük bir değişim söz konusu. Boydan boya uzanan ince ışık şeridinin hemen altında panjur görevi gören gövde rengi bir panel mevcut. Onun kenarlarında ise köşeli tasarıma sahip hava girişleri dikkat çekiyor.

Çinli markalardan bir elektrikli otomobil daha: Qiantu K20 3 sa. önce eklendi

Profilden baktığımızda konseptin oldukça keskin çizgilerle devam ettiğini görüyoruz. Yüksek omuz çizgisi arka kapı üzerinde ayrılarak Y formu oluşturuyor. Geniş çamurluklar da aerodinamik tasarıma sahip büyük tekerleklere ev sahipliği yapıyor. Konseptin kapıları yukarı doğru açılmakla kalmayıp arkada geriye doğru açılan kapılar kullanılmış. Bu nedenle tüm kapılar açıldığında aracın biraz ilginç göründüğünü söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Konseptin arka bölümünde tıpkı öndeki gibi boydan boya uzanan ince bir ışık şeridi kullanılmış. Yine stop grubuna ait dikey aydınlatmalar bu şerit ile entegre gibi görünse de aslında aktif arka kanat benzeri bir parça üzerine entegre edilmiş. Aracın üst bölümünün ön kaputun gerisinden başlayarak arkaya kadar yekpare cam tavan olması da dikkat çekici özellikler arasında.

İç mekandaki teknolojiler hakkında çok detay yok ancak artık seri üretim modellerde bile görmeye başladığımız kolonsuz direksiyon bu alanda dikkat çeken detaylardan biri. Direksiyonun ortasında gösterge paneli görevi gören küçük bir entegre ekran mevcut. Fütüristik çizgilere sahip konsolun merkezinde ise geniş bir multimedya ekranı göze çarpıyor. Entegre başlıklara sahip çanak koltuklar ve denim kumaş-ahşap karışımı döşemeler de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

The Next Day konseptinde, şarj edilebilir hibrit sistem dahilindeki içten yanmalı motor ön tekerleklere, elektrik motoru da arka tekerleklere güç veriyor. Bunun dışında performans verileri gibi diğer detaylar henüz gizemini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.