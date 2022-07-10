M2 çipli MacBook Air için ilk performans testi yapıldı

Twitter’da Mr. Macintosh tarafından tespit edilen Geekbench 5 test sonucunda, M2 çipli 16GB RAM’e sahip MacBook Air, tek çekirdekte 1899, çok çekirdekte 8965 puan aldı.

Bu puanlar, M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro’nun elde ettiği puanlarla yaklaşık olarak aynı olup, dizüstü bilgisayarların M1 modellerinde olduğu gibi sentetik testlerde neredeyse aynı performansa sahip olduğunu doğruladı.

M2 çipi Geekbench testinde MacBook Air ve MacBook Pro’da eşit performans gösterirken, MacBook Pro, MacBook Air’ın aksine bir fana sahip olduğundan sürekli, zorlu iş yükleri sırasında günlük kullanımda hala daha iyi performans gösterebiliyor.

Mac Pro'dan daha iyi performans

Sonuç ayrıca MacBook Air’ın daha düşük fiyatlı olmasına rağmen 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemcili Mac Pro modelinden daha iyi performans gösterdiğini doğruluyor.

256GB SSD’ye sahip temel model M2 MacBook Air’ın yalnızca tek bir NAND depolama çipiyle donatılıp donatılmadığı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz ay M2 MacBook Pro’nun temel modelinin iki 128GB çip yerine tek bir 256GB depolama çipine sahip olması nedeniyle eşdeğer M1 modeline kıyasla önemli ölçüde daha düşük SSD hızlarına sahip olduğu keşfedilmişti.

M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı 1 hf. önce eklendi

M2 MacBook Air fiyatı

Apple Türkiye, M2 çipli MacBook Air’ı 25.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açtı.

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