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    Anlık Bildirim

    M2 çipli MacBook Air için ilk performans testi yapıldı

    M2 çipli yeni MacBook Air için erken performans testi sonucu ortaya çıktı. Geekbench testi, M2 çipinin dizüstü bilgisayar üzerindeki performansına yakından bakmamızı sağlıyor.
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    m2 macbook air benchmark

    Twitter’da Mr. Macintosh tarafından tespit edilen Geekbench 5 test sonucunda, M2 çipli 16GB RAM’e sahip MacBook Air, tek çekirdekte 1899, çok çekirdekte 8965 puan aldı.

    Bu puanlar, M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro’nun elde ettiği puanlarla yaklaşık olarak aynı olup, dizüstü bilgisayarların M1 modellerinde olduğu gibi sentetik testlerde neredeyse aynı performansa sahip olduğunu doğruladı.

    M2 çipi Geekbench testinde MacBook Air ve MacBook Pro’da eşit performans gösterirken, MacBook Pro, MacBook Air’ın aksine bir fana sahip olduğundan sürekli, zorlu iş yükleri sırasında günlük kullanımda hala daha iyi performans gösterebiliyor.

    Mac Pro'dan daha iyi performans

    Sonuç ayrıca MacBook Air’ın daha düşük fiyatlı olmasına rağmen 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemcili Mac Pro modelinden daha iyi performans gösterdiğini doğruluyor.

    256GB SSD’ye sahip temel model M2 MacBook Air’ın yalnızca tek bir NAND depolama çipiyle donatılıp donatılmadığı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz ay M2 MacBook Pro’nun temel modelinin iki 128GB çip yerine tek bir 256GB depolama çipine sahip olması nedeniyle eşdeğer M1 modeline kıyasla önemli ölçüde daha düşük SSD hızlarına sahip olduğu keşfedilmişti.

    M2 MacBook Air fiyatı

    Apple Türkiye, M2 çipli MacBook Air’ı 25.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açtı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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