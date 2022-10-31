M2 iPad Pro kullanıcıları şokta: ProRes video kaydına izin vermiyor

Kamera ayarlarında ProRes seçenek yok
Bu hafta yeni M2 iPad Pro’larını almaya başlayan kullanıcılar, kamera ayarlarında ProRes seçeneğinin olmadığını gördü. Mac Otakara’nın belirttiği gibi, yeni iPad Pro ile ProRes kayıt yapabilmek için FiLMiC Pro gibi üçüncü parti kamera uygulaması yüklemek gerekiyor.
ProRes formatında video kayıt desteği, M2 iPad Pro’yu öne çıkaran özelliklerden biri ve Apple’ın sayfasına göre bu özelliğin yazılım güncellemesiyle değil, doğrudan gelmesi gerekiyor.
Yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro, M2 Apple silikon çip, ProRes video kaydı ve Apple Pencil 2. nesil için yeni dokunmadan algılama özelliklerini içeren bir ara model. 4. nesil iPad Pro ve 6. nesil iPad Pro hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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