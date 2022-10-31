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    M2 iPad Pro kullanıcıları şokta: ProRes video kaydına izin vermiyor

    M2 iPad Pro, ProRes video kaydını destekleyen ilk iPad modeli ancak bu özellikten doğrudan faydalanılamıyor. Yeni iPad Pro’yu alan kullanıcılar, Apple kısıtlamasıyla karşı karşıya.
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    M2 iPad Pro ProRes Tam Boyutta Gör
    Apple, M2 işlemcili iPad Pro modellerini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Türkiye fiyatı 20.500 TL’den başlayan 2022 iPad Pro modelleri, donanımsal olarak ufak iyileştirmelerle geldi. M2 iPad Pro’ların öne çıkan özelliklerinden birisi de, ProRes video kaydı. Ancak yeni iPad Pro’yu satın alan kullanıcılar, yerleşik kamera uygulamasının bu formatı desteklemediğini fark etti.

    Kamera ayarlarında ProRes seçenek yok

    Bu hafta yeni M2 iPad Pro’larını almaya başlayan kullanıcılar, kamera ayarlarında ProRes seçeneğinin olmadığını gördü. Mac Otakara’nın belirttiği gibi, yeni iPad Pro ile ProRes kayıt yapabilmek için FiLMiC Pro gibi üçüncü parti kamera uygulaması yüklemek gerekiyor.

    ProRes formatında video kayıt desteği, M2 iPad Pro’yu öne çıkaran özelliklerden biri ve Apple’ın sayfasına göre bu özelliğin yazılım güncellemesiyle değil, doğrudan gelmesi gerekiyor.

    Yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro, M2 Apple silikon çip, ProRes video kaydı ve Apple Pencil 2. nesil için yeni dokunmadan algılama özelliklerini içeren bir ara model. 4. nesil iPad Pro ve 6. nesil iPad Pro hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:

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