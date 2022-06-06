M2 işlemcili MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı belli oldu

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WWDC 2022 geliştirici etkinliğinde MacBook Air ve MacBook Pro ile bizlere sürpriz yapan Apple, Apple Store mağazasını tekrar kullanıma açtı. Apple Store’un kullanıma açılması ile yeni cihazların fiyatı da belli oldu.

İşte M2 işlemcili 13 inçlik MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı

MacBook Air’ın aksine tasarım güncellemesi almayan 13 inçlik MacBook Pro, M2 işlemcisi ile güncellenerek önceki nesile göre çok yüksek performans sunuyor. Yeni MacBook Pro’nun 8 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU, 8GB RAM ve 256GB depolama sunan versiyonunun Türkiye fiyatı 27,999TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer tüm özellikleri aynı ancak 512GB depolama sunan MacBook Pro ise 31,999TL etiketi ile satışa çıkıyor. Yine önceki Mac cihazlarında olduğu gibi cihazları özelleştirip edip RAM ve depolama arttırmak mümkün.

M2 çipli yeni MacBook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

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