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    M2 işlemcili MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı belli oldu

    Apple, WWDC etkinliğinde birçok duyuru yaptı. Yeni güncellenen cihazlardan olan 13 inçlik MacBook Pro’nun Türkiye fiaytı da belli oldu. Eski MacBook Pro ise satıştan kaldırıldı.
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    WWDC 2022 geliştirici etkinliğinde MacBook Air ve MacBook Pro ile bizlere sürpriz yapan Apple, Apple Store mağazasını tekrar kullanıma açtı. Apple Store’un kullanıma açılması ile yeni cihazların fiyatı da belli oldu.

    İşte M2 işlemcili 13 inçlik MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı

    MacBook Air’ın aksine tasarım güncellemesi almayan 13 inçlik MacBook Pro, M2 işlemcisi ile güncellenerek önceki nesile göre çok yüksek performans sunuyor. Yeni MacBook Pro’nun 8 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU, 8GB RAM ve 256GB depolama sunan versiyonunun Türkiye fiyatı 27,999TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer tüm özellikleri aynı ancak 512GB depolama sunan MacBook Pro ise 31,999TL etiketi ile satışa çıkıyor. Yine önceki Mac cihazlarında olduğu gibi cihazları özelleştirip edip RAM ve depolama arttırmak mümkün.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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