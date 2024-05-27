M4 işlemcili iMac yakında geliyor: Neler sunacak?

Apple M4
Yeni nesil 24 inç iMac'in, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan M4 çipinden güç alması bekleniyor. Bilmeyenler için iMac'ler şu anda M3 işlemciye sahip. Hatırlamak gerekirse M4, Apple M3 ile aynı olan TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Ancak bazı hız ve verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle Apple tarafından ''ikinci nesil'' olarak adlandırılmış durumda.
Geekbench benchmark testinde M4, M3 çipinden yüzde 25'e kadar daha hızlı olduğunu kanıtladı ki bu da performansta kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor. M3'ün tek çekirdek skoru 3.087 ve çok çekirdek skoru 11.702 iken, M4'ün tek çekirdek skoru 3.695 ve çok çekirdek skoru 14.550 seviyelerinde.
Ayrıca diğer Mac'ler yükseltilmiş M4 Pro, M4 Max ve M4 Ultra çiplerine sahip olacak, ancak 24 inç iMac giriş seviyesi bir ürün olduğundan yalnızca M4 ile sunulacak.
Tasarım
iMac serisinin tasarımı en son 2021 yılında güncellendi ve ufukta yeni bir güncelleme bulunmuyor. Dolayısıyla M4 işlemcili iMac dışa dönük tasarım değişikliklerinden ziyade iç kısımlara odaklanacak. Ancak nihai karar Apple'ın olduğundan lansmana kadar sürpriz bir değişimle karşılaşabiliriz.
Daha büyük iMac yolda mı?
Daha önce 30 inç boyutunda bir iMac modeline dair söylentiler ortaya çıkmış hatta bunun iMac Pro olabilieceği belirtilmitşi. Ancak bu cihaz hakkında halen net bir bilgi bulunmuyor. Söylentilere göre bu modeli 2025 yılında görme ihtimalimiz var, ancak 2024 yılında gelmeyecek. Dolayısıyla bu yıl 24 inçlik iMac'e bağlı kalındığını göreceğiz.
M4 işlemcili iMac çıkış tarihi
Nisan ayında Bloomberg'den Mark Gurman, 24 inç iMac'in muhtemelen '''yıl sonuna doğru'' güncelleme göreceğini söylemişti. Apple'ın geleneğini düşünürsek, bu tarih muhtemelen Ekim ya da Kasım aylarında olacak. Ayrıca MacBook Pro modelleri ve Mac mini'nin de yıl sonundan önce güncellemesi bekleniyor.Kaynakça https://www.techradar.com/computing/apple-m4 https://www.macrumors.com/guide/m4-imac/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.