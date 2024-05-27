M4 işlemcili iMac yakında geliyor: Neler sunacak?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mayıs ayının başlarında yeni M4 ve iPad modellerini duyuran Apple'ın iMac serisine bir güncelleme yapacağını konuşuluyor. Böylece "iMac" de dahil olmak üzere tüm Mac serisi AI odaklı M4 çipiyle yenilenmiş olacak. Peki 2024 iMac özellikleri neler olacak? İşte bildiklerimiz..

Apple M4

Yeni nesil 24 inç iMac'in, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan M4 çipinden güç alması bekleniyor. Bilmeyenler için iMac'ler şu anda M3 işlemciye sahip. Hatırlamak gerekirse M4, Apple M3 ile aynı olan TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Ancak bazı hız ve verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle Apple tarafından ''ikinci nesil'' olarak adlandırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Ayrıca M4, 10 çekirdekli CPU ve GPU'ya ek olarak tıpkı M3 gibi donanım hızlandırmalı ışın izleme, dinamik önbellekleme ve ağ gölgeleme desteğine sahip. Üstelik 28 milyar transistör ve 128 GB'a kadar birleşik belleği destekleyebiliyor.

Geekbench benchmark testinde M4, M3 çipinden yüzde 25'e kadar daha hızlı olduğunu kanıtladı ki bu da performansta kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor. M3'ün tek çekirdek skoru 3.087 ve çok çekirdek skoru 11.702 iken, M4'ün tek çekirdek skoru 3.695 ve çok çekirdek skoru 14.550 seviyelerinde.

iOS 18, daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirilebilir olacak 4 sa. önce eklendi

Ayrıca diğer Mac'ler yükseltilmiş M4 Pro, M4 Max ve M4 Ultra çiplerine sahip olacak, ancak 24 inç iMac giriş seviyesi bir ürün olduğundan yalnızca M4 ile sunulacak.

Tasarım

iMac serisinin tasarımı en son 2021 yılında güncellendi ve ufukta yeni bir güncelleme bulunmuyor. Dolayısıyla M4 işlemcili iMac dışa dönük tasarım değişikliklerinden ziyade iç kısımlara odaklanacak. Ancak nihai karar Apple'ın olduğundan lansmana kadar sürpriz bir değişimle karşılaşabiliriz.

Tam Boyutta Gör

Daha büyük iMac yolda mı?

Daha önce 30 inç boyutunda bir iMac modeline dair söylentiler ortaya çıkmış hatta bunun iMac Pro olabilieceği belirtilmitşi. Ancak bu cihaz hakkında halen net bir bilgi bulunmuyor. Söylentilere göre bu modeli 2025 yılında görme ihtimalimiz var, ancak 2024 yılında gelmeyecek. Dolayısıyla bu yıl 24 inçlik iMac'e bağlı kalındığını göreceğiz.

M4 işlemcili iMac çıkış tarihi

Nisan ayında Bloomberg'den Mark Gurman, 24 inç iMac'in muhtemelen '''yıl sonuna doğru'' güncelleme göreceğini söylemişti. Apple'ın geleneğini düşünürsek, bu tarih muhtemelen Ekim ya da Kasım aylarında olacak. Ayrıca MacBook Pro modelleri ve Mac mini'nin de yıl sonundan önce güncellemesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.