Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M4 işlemcili iMac yakında geliyor: Neler sunacak?

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni iMac hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Peki M4 işlemcili iMac'in özellikleri neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    M4 işlemcili 2024 iMac yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayının başlarında yeni M4 ve iPad modellerini duyuran Apple'ın iMac serisine bir güncelleme yapacağını konuşuluyor. Böylece "iMac" de dahil olmak üzere tüm Mac serisi AI odaklı M4 çipiyle yenilenmiş olacak. Peki 2024 iMac özellikleri neler olacak? İşte bildiklerimiz..

    Apple M4

    Yeni nesil 24 inç iMac'in, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan M4 çipinden güç alması bekleniyor. Bilmeyenler için iMac'ler şu anda M3 işlemciye sahip. Hatırlamak gerekirse M4, Apple M3 ile aynı olan TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Ancak bazı hız ve verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle Apple tarafından ''ikinci nesil'' olarak adlandırılmış durumda.

    M4 işlemcili 2024 iMac yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca M4, 10 çekirdekli CPU ve GPU'ya ek olarak tıpkı M3 gibi donanım hızlandırmalı ışın izleme, dinamik önbellekleme ve ağ gölgeleme desteğine sahip. Üstelik 28 milyar transistör ve 128 GB'a kadar birleşik belleği destekleyebiliyor.

    Geekbench benchmark testinde M4, M3 çipinden yüzde 25'e kadar daha hızlı olduğunu kanıtladı ki bu da performansta kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor. M3'ün tek çekirdek skoru 3.087 ve çok çekirdek skoru 11.702 iken, M4'ün tek çekirdek skoru 3.695 ve çok çekirdek skoru 14.550 seviyelerinde.

    Ayrıca diğer Mac'ler yükseltilmiş M4 Pro, M4 Max ve M4 Ultra çiplerine sahip olacak, ancak 24 inç iMac giriş seviyesi bir ürün olduğundan yalnızca M4 ile sunulacak.

    Tasarım

    iMac serisinin tasarımı en son 2021 yılında güncellendi ve ufukta yeni bir güncelleme bulunmuyor. Dolayısıyla M4 işlemcili iMac dışa dönük tasarım değişikliklerinden ziyade iç kısımlara odaklanacak. Ancak nihai karar Apple'ın olduğundan lansmana kadar sürpriz bir değişimle karşılaşabiliriz.

    M4 işlemcili 2024 iMac yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör

    Daha büyük iMac yolda mı?

    Daha önce 30 inç boyutunda bir iMac modeline dair söylentiler ortaya çıkmış hatta bunun iMac Pro olabilieceği belirtilmitşi. Ancak bu cihaz hakkında halen net bir bilgi bulunmuyor. Söylentilere göre bu modeli 2025 yılında görme ihtimalimiz var, ancak 2024 yılında gelmeyecek. Dolayısıyla bu yıl 24 inçlik iMac'e bağlı kalındığını göreceğiz.

    M4 işlemcili iMac çıkış tarihi

    Nisan ayında Bloomberg'den Mark Gurman, 24 inç iMac'in muhtemelen '''yıl sonuna doğru'' güncelleme göreceğini söylemişti. Apple'ın geleneğini düşünürsek, bu tarih muhtemelen Ekim ya da Kasım aylarında olacak. Ayrıca MacBook Pro modelleri ve Mac mini'nin de yıl sonundan önce güncellemesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.techradar.com/computing/apple-m4 https://www.macrumors.com/guide/m4-imac/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.6 tutulan modeli hukuk okumak zor mu altın 995 ile 999 arasındaki fark otomatik vites frene basınca vuruntu filtron filtre nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    POCO C65
    POCO C65
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız