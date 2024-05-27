2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 18’in iPhone ana ekranında daha fazla özelleştirmeye izin vereceğini söylüyor. Şu anda simgeleri belli bir düzen dışında yerleştirmek mümkün değilken artık simgeler özgürce yerleştirilebilecek ve uygulama simgeleri özelleştirilebilecek.

Apple'dan iOS 17.5'teki büyük soruna ilişkin açıklama geldi 3 gün önce eklendi

iOS 18 ile uygulama simgeleri renklendirilebilecek ve istenilen yere taşınabilecek

iOS 18 güncellemesi, kullanıcıların uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Sosyal ağ, finans, haber ve diğer uygulamalarla oyunların simgeleri farklı renkte yapılabilecek. Yeni işletim sistemi ayrıca kullanıcıların uygulamaları daha özgür bir şekilde düzenlemesine imkan verecek.

iOS 18, Apple’ın yapay zekaya odaklanacağı bir güncelleme olacak. Apple’ın şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemelerinden biri olarak tanımladığı iOS 18’de bir dizi yapay zeka özelliği ve uygulama simgelerini seçebilme gibi uzun süredir beklenen ana ekran güncellemelerinin yanı sıra yerleşik iPhone uygulamalarının çoğunun güncellenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18, daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirilebilir olacak