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    Anlık Bildirim

    iOS 18, daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirilebilir olacak

    WWDC etkinliği yaklaştıkça iOS 18 yenilikleri hakkında daha fazla şey duymaya başladık. Yeni iOS sürümünün iPhone ana ekranında her zamankinden fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor.
    ios 18 iphone ana ekran özelleştirme Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 18’in iPhone ana ekranında daha fazla özelleştirmeye izin vereceğini söylüyor. Şu anda simgeleri belli bir düzen dışında yerleştirmek mümkün değilken artık simgeler özgürce yerleştirilebilecek ve uygulama simgeleri özelleştirilebilecek.

    iOS 18 ile uygulama simgeleri renklendirilebilecek ve istenilen yere taşınabilecek

    iOS 18 güncellemesi, kullanıcıların uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Sosyal ağ, finans, haber ve diğer uygulamalarla oyunların simgeleri farklı renkte yapılabilecek. Yeni işletim sistemi ayrıca kullanıcıların uygulamaları daha özgür bir şekilde düzenlemesine imkan verecek.

    iOS 18, Apple’ın yapay zekaya odaklanacağı bir güncelleme olacak. Apple’ın şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemelerinden biri olarak tanımladığı iOS 18’de bir dizi yapay zeka özelliği ve uygulama simgelerini seçebilme gibi uzun süredir beklenen ana ekran güncellemelerinin yanı sıra yerleşik iPhone uygulamalarının çoğunun güncellenmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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