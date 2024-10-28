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    M4 çipli iMac tanıtıldı: Yeni iMac ince tasarımla gücü birleştiriyor!

    Apple, yeni hepsi bir arada masaüstü bilgisayarı M4 iMac'i tanıttı. iMac 2024 modeli, ince tasarımda nano-texture ekran seçeneği, 12MP Center Stage kamera ve Thunderbolt 4 bağlantı sunuyor.
    apple m4 imac 2024 modeli Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bugün M4 işlemcili Mac’leri tanıtması bekleniyordu ancak yalnızca M4 çipli iMac modeli duyuruldu. M4 işlemciyle güçlendirilen 24 inç iMac, birçok yükseltme içeriyor ve Türkiye’de ön siparişe açıldı.

    M4 çipli iMac neler sunuyor?

    M4 iMac özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Yeni iMac'teki M4 çipi 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU içeriyor. Apple, M4 işlemcili iMac'in günlük üretkenlik işleri için 1.7 kata kadar, fotoğraf düzenleme ve oyun gibi zorlu iş akışları içinse M1 çipli iMac'e kıyasla 2.1 kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

    Yeni iMac, minimum 16 GB RAM ile geliyor ve 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama ile yapılandırılabiliyor. İlk kez, iMac, ekrandaki parlamayı daha da azaltmak için ışığı daha iyi dağıtan özel bir kaplamaya sahip nano dokulu bir ekranla yapılandırılabiliyor. iMac M4 modelinde arkadaki USB-C bağlantı noktaları artık Thunderbolt 4'ü destekliyor.

    Apple, iMac'i kullanıcıyı kadrajın ortasında tutan Center Stage özellikli 12 megapiksel ön kamera ile yükseltti. Ayrıca yüzünüzü ve masanızın yukarıdan görünümünü aynı anda gösteren Masa Görüntüsü özelliği de var.

    Apple, yeni iMac'in yanı sıra Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in güncellenmiş sürümlerini duyurdu. Aksesuarlar artık USB-C şarj bağlantı noktalarıyla donatılıyor. Apple, Magic Mouse ve Magic Keyboard'u iMac ile birlikte kutuya dahil ediyor. Magic Trackpad kullanıcının isteğine bağlı.

    M4 işlemcili iMac Türkiye fiyatı ne kadar?

    m4 imac türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, M4 iMac’i bugün itibarıyla Türkiye’de de ön siparişe açtı. M4 işlemcili iMac, 8 Kasım’da 60.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iMac 2024 modeli, mavi, mor, pembe, turuncu, sarı, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

    M4 iMac özellikleri

    iMac M4 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 24 inç, 4.5K (4480 x 2520), 500 nit, Retina
    • İşlemci: Apple M4 çip
    • Bellek: 16GB, 24GB, 32GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    • Kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video kaydı
    • Portlar: 4 adet Thunderbolt/USB 4, 3.5 mm kulaklık jakı, Gigabit Ethernet
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: macOS Sequoia
    • Boyut ve ağırlık: 54.7 x 46.1 x 14.7 cm, 4.4 kg

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2024/10/apple-introduces-new-imac-supercharged-by-m4-and-apple-intelligence/ https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/imac
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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