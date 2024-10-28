M4 çipli iMac tanıtıldı: Yeni iMac ince tasarımla gücü birleştiriyor!

Tam Boyutta Gör Apple’ın bugün M4 işlemcili Mac’leri tanıtması bekleniyordu ancak yalnızca M4 çipli iMac modeli duyuruldu. M4 işlemciyle güçlendirilen 24 inç iMac, birçok yükseltme içeriyor ve Türkiye’de ön siparişe açıldı.

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M4 çipli iMac neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni iMac'teki M4 çipi 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU içeriyor. Apple, M4 işlemcili iMac'in günlük üretkenlik işleri için 1.7 kata kadar, fotoğraf düzenleme ve oyun gibi zorlu iş akışları içinse M1 çipli iMac'e kıyasla 2.1 kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

Yeni iMac, minimum 16 GB RAM ile geliyor ve 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama ile yapılandırılabiliyor. İlk kez, iMac, ekrandaki parlamayı daha da azaltmak için ışığı daha iyi dağıtan özel bir kaplamaya sahip nano dokulu bir ekranla yapılandırılabiliyor. iMac M4 modelinde arkadaki USB-C bağlantı noktaları artık Thunderbolt 4'ü destekliyor.

Apple, iMac'i kullanıcıyı kadrajın ortasında tutan Center Stage özellikli 12 megapiksel ön kamera ile yükseltti. Ayrıca yüzünüzü ve masanızın yukarıdan görünümünü aynı anda gösteren Masa Görüntüsü özelliği de var.

Apple, yeni iMac'in yanı sıra Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in güncellenmiş sürümlerini duyurdu. Aksesuarlar artık USB-C şarj bağlantı noktalarıyla donatılıyor. Apple, Magic Mouse ve Magic Keyboard'u iMac ile birlikte kutuya dahil ediyor. Magic Trackpad kullanıcının isteğine bağlı.

M4 işlemcili iMac Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Apple, M4 iMac’i bugün itibarıyla Türkiye’de de ön siparişe açtı. M4 işlemcili iMac, 8 Kasım’da 60.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iMac 2024 modeli, mavi, mor, pembe, turuncu, sarı, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

M4 iMac özellikleri

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Ekran : 24 inç, 4.5K (4480 x 2520), 500 nit, Retina

: 24 inç, 4.5K (4480 x 2520), 500 nit, Retina İşlemci : Apple M4 çip

: Apple M4 çip Bellek : 16GB, 24GB, 32GB RAM

: 16GB, 24GB, 32GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kamera : 12MP Center Stage, 1080p HD video kaydı

: 12MP Center Stage, 1080p HD video kaydı Portlar : 4 adet Thunderbolt/USB 4, 3.5 mm kulaklık jakı, Gigabit Ethernet

: 4 adet Thunderbolt/USB 4, 3.5 mm kulaklık jakı, Gigabit Ethernet Bağlantı : WiFi 6E, Bluetooth 5.3

: WiFi 6E, Bluetooth 5.3 İşletim sistemi : macOS Sequoia

: macOS Sequoia Boyut ve ağırlık: 54.7 x 46.1 x 14.7 cm, 4.4 kg

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