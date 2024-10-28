M4 çipli iMac tanıtıldı: Yeni iMac ince tasarımla gücü birleştiriyor!

- M4 çipli iMac neler sunuyor?
- M4 işlemcili iMac Türkiye fiyatı ne kadar?
- M4 iMac özellikleri
- Yorumlar
M4 çipli iMac neler sunuyor?
Yeni iMac, minimum 16 GB RAM ile geliyor ve 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama ile yapılandırılabiliyor. İlk kez, iMac, ekrandaki parlamayı daha da azaltmak için ışığı daha iyi dağıtan özel bir kaplamaya sahip nano dokulu bir ekranla yapılandırılabiliyor. iMac M4 modelinde arkadaki USB-C bağlantı noktaları artık Thunderbolt 4'ü destekliyor.
Apple, iMac'i kullanıcıyı kadrajın ortasında tutan Center Stage özellikli 12 megapiksel ön kamera ile yükseltti. Ayrıca yüzünüzü ve masanızın yukarıdan görünümünü aynı anda gösteren Masa Görüntüsü özelliği de var.
Apple, yeni iMac'in yanı sıra Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in güncellenmiş sürümlerini duyurdu. Aksesuarlar artık USB-C şarj bağlantı noktalarıyla donatılıyor. Apple, Magic Mouse ve Magic Keyboard'u iMac ile birlikte kutuya dahil ediyor. Magic Trackpad kullanıcının isteğine bağlı.
M4 işlemcili iMac Türkiye fiyatı ne kadar?
M4 iMac özellikleri
- Ekran: 24 inç, 4.5K (4480 x 2520), 500 nit, Retina
- İşlemci: Apple M4 çip
- Bellek: 16GB, 24GB, 32GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video kaydı
- Portlar: 4 adet Thunderbolt/USB 4, 3.5 mm kulaklık jakı, Gigabit Ethernet
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
- İşletim sistemi: macOS Sequoia
- Boyut ve ağırlık: 54.7 x 46.1 x 14.7 cm, 4.4 kg
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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