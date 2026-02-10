Giriş
    M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’nun çıkış takvimi, Mart başına işaret ediyor

    M5 Pro ve M5 Max işlemcili yeni MacBook Pro modellerinin çıkış tarihi netleşiyor. İşte teknoloji devi Apple’ın Mart ayı planları ve Mac yol haritasına dair tüm detaylar:

    M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro, Mart başında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni nesil M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro modellerinin ne zaman tanıtılacağına dair süredir devam eden belirsizlik, güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilerle büyük ölçüde ortadan kalktı. Bloomberg'den Mark Gurman’a göre Apple, üst düzey Apple Silicon işlemcilerle donatılmış yeni MacBook Pro’ları Mart ayı içinde, en erken 2 Mart haftasında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

    MacBook Pro M5 modelleri 2 ila 4 Mart tarihleri arasında duyurulabilir

    Apple genellikle ürün duyurularını haftanın başında, özellikle Pazartesi, Salı veya Çarşamba günleri yapmayı tercih ediyor. Bu alışkanlık göz önüne alındığında, lansmanın 2 Mart ile 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Önceki nesillerle kıyaslandığında bu takvim, M3 ve M4 MacBook Pro’ların duyuru dönemleriyle benzer bir ritim izliyor.

    Yeni MacBook Pro’ların teknik detaylarına dair doğrulanmış bilgiler sınırlı olsa da M5 Pro ve M5 Max işlemcilerin özellikle performans ve enerji verimliliği tarafında önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Mark Gurman’ın paylaştığı bilgiler ise yalnızca MacBook Pro ile sınırlı değil. Apple’ın Mac ürün gamında 2026’nın ilk yarısında yoğun bir yenileme sürecine girmesi bekleniyor. M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’ların ardından yeni bir M5 MacBook Air, güncellenmiş bir Mac Studio ve yeni nesil bir Studio Display’in de tanıtılacağı ifade ediliyor.

    M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro, Mart başında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın daha uzun vadeli planları da netleşmeye başlıyor. Yılın ilk yarısında A18 Pro çipli, daha uygun fiyatlı bir MacBook’un piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aynı dönemde, on yılı aşkın süredir büyük bir tasarım değişikliği görmeyen Mac mini’nin de yeniden tasarlanmış bir versiyonla güncelleneceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın yalnızca işlemci değil, form faktörü tarafında da yenilik peşinde olduğunu gösteriyor.

    Son olarak tüm bu takvimin sonunda ise yıl sonuna doğru teknoloji devinin OLED ekranlı, daha ince kasalı, dokunmatik ekran destekli ve M6 işlemcili tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro’yu piyasaya sürmesi bekleniyor.

