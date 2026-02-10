M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’nun çıkış takvimi, Mart başına işaret ediyor

MacBook Pro M5 modelleri 2 ila 4 Mart tarihleri arasında duyurulabilir
Apple genellikle ürün duyurularını haftanın başında, özellikle Pazartesi, Salı veya Çarşamba günleri yapmayı tercih ediyor. Bu alışkanlık göz önüne alındığında, lansmanın 2 Mart ile 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Önceki nesillerle kıyaslandığında bu takvim, M3 ve M4 MacBook Pro’ların duyuru dönemleriyle benzer bir ritim izliyor.
Yeni MacBook Pro’ların teknik detaylarına dair doğrulanmış bilgiler sınırlı olsa da M5 Pro ve M5 Max işlemcilerin özellikle performans ve enerji verimliliği tarafında önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Mark Gurman’ın paylaştığı bilgiler ise yalnızca MacBook Pro ile sınırlı değil. Apple’ın Mac ürün gamında 2026’nın ilk yarısında yoğun bir yenileme sürecine girmesi bekleniyor. M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’ların ardından yeni bir M5 MacBook Air, güncellenmiş bir Mac Studio ve yeni nesil bir Studio Display’in de tanıtılacağı ifade ediliyor.
Son olarak tüm bu takvimin sonunda ise yıl sonuna doğru teknoloji devinin OLED ekranlı, daha ince kasalı, dokunmatik ekran destekli ve M6 işlemcili tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.