Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor

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Geçtiğimiz aylarda fotoğraf makinelerinin Windows bilgisayarlarda bir web kamerası gibi kullanılabilmesi için yazılım geliştiren Fujifilm şimdi bu imkanı Mac bilgisayarlara da sunuyor.

Fujifilm X Webcam

Fujifilm bilgisayalarında entegre veya ellerinde mevcut web kameralarının kalitesinden pek memnun olmayan kullanıcılara yönelik olarak kendi makinelerini web kamera olarak kullanabilme fikrini ortaya atmıştı. Bu fikir X Webcam olarak Windows 10 işletim sisteminde hayat bulmuştu.

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Yeni web kamerası yazılımı Zoom, Skype ve Microsoft Teams gibi pek çok görüntülü görüşme uygulamasında Fujifilm makinelerini kullanabilmenizi sağlıyor. USB kablosunun yeterli olduğu yazılım böylece ek bir yakalama kartına da ihtiyaç bırakmıyor.

MacOS sistemleri içinde yayınlanan X Webcam uygulaması X-T200, X-A7, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4, GFX 100, GFX 50S ve GFX 50R olmak üzere toplamda 11 makine ile uyumlu.

X Webcam yazılımı

https://www.engadget.com/fujifilm-macos-webcam-tool-082538939.html

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