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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor

    Fujifilm X ve GFX serisinden toplamda 11 makine artık Mac sistemlerinizde web kamerası olarak kullanılabilecek. Fujifilm ilgili yazılımı MacOS için yayınlamış durumda.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor
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    Geçtiğimiz aylarda fotoğraf makinelerinin Windows bilgisayarlarda bir web kamerası gibi kullanılabilmesi için yazılım geliştiren Fujifilm şimdi bu imkanı Mac bilgisayarlara da sunuyor.

    Fujifilm X Webcam

    Fujifilm bilgisayalarında entegre veya ellerinde mevcut web kameralarının kalitesinden pek memnun olmayan kullanıcılara yönelik olarak kendi makinelerini web kamera olarak kullanabilme fikrini ortaya atmıştı. Bu fikir X Webcam olarak Windows 10 işletim sisteminde hayat bulmuştu.

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    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Yeni web kamerası yazılımı Zoom, Skype ve Microsoft Teams gibi pek çok görüntülü görüşme uygulamasında Fujifilm makinelerini kullanabilmenizi sağlıyor. USB kablosunun yeterli olduğu yazılım böylece ek bir yakalama kartına da ihtiyaç bırakmıyor.

    MacOS sistemleri içinde yayınlanan X Webcam uygulaması X-T200, X-A7, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4, GFX 100, GFX 50S ve GFX 50R olmak üzere toplamda 11 makine ile uyumlu.

    X Webcam yazılımı



    https://www.engadget.com/fujifilm-macos-webcam-tool-082538939.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. en beğenilen
    "Mac bilgisayarlarda da" demek istediğiniz heralde... Tam tersi olsa nihayet Windows'a geldi diye başlık atarsınız
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. Xtrud
    Windows'ta yıllardır olan şeyleri haber yapma ihtiyacı bile duymuyorlar hocam. Windows'ta kullanılan milyon tane özellikten biri %1'in kullandığı MacOs'a gelince teknoloji basını düğün bayram olmuş, Mars'ta koloni kurulmuş gibi haber yapıyor. Böyle böyle iyi illüzyon oluşturdu adamlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 sa.
    GFX 100 i webcam olarak kullanan var mıdır acaba?
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    Roark (10uncukoylu ) 2 sa.
    Windows'ta olanı haber yapmazlar tabii ki. Hangi windows uygulaması yeterince stabil ve konforlu çalışıyor ki? Mac iş dünyası ve bu tarz toplantı platformlarını en verimli kullanan tabakanın sistemidir. O yüzden haber değeri taşır.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. en beğenilen
    "Mac bilgisayarlarda da" demek istediğiniz heralde... Tam tersi olsa nihayet Windows'a geldi diye başlık atarsınız
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. Xtrud
    Windows'ta yıllardır olan şeyleri haber yapma ihtiyacı bile duymuyorlar hocam. Windows'ta kullanılan milyon tane özellikten biri %1'in kullandığı MacOs'a gelince teknoloji basını düğün bayram olmuş, Mars'ta koloni kurulmuş gibi haber yapıyor. Böyle böyle iyi illüzyon oluşturdu adamlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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