Mac için yeni WhatsApp uygulaması yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp, bu yılın başlarında Windows bilgisayarlar için yeni masaüstü uygulamasını yayınlamıştı. Şimdi de aynı deneyimi Mac kullanıcılarına sundu. Mac için yeni WhatsApp uygulaması, kullanıcıların 8 kişiye kadar görüntülü konuşmasına, 32 kişiye kadar sesli aramalara katılmasına imkan tanıyor.

WhatsApp, aramalarda IP adresini gizleyecek 1 gün önce eklendi

Grup araması, sürükle-bırak desteği

Yeni WhatsApp Mac uygulamasında kullanıcılar grup aramalarına arama başladıktan sonra da katılabiliyor, arama geçmişlerini görüntüleyebiliyor, uygulama kapalıyken bile gelen arama bildirimlerini alabiliyor. Kullanıcılar artık dosyaları kolayca bir sohbete sürükleyip bırakarak paylaşabiliyor.

WhatsApp, Mac için yerel istemciyi bir süredir test ediyor. Herkese açık beta sürümü macOS 11 Big Sur ve üzeri sürümde çalışan Apple Silicon işlemcili Mac’ler için bu yılın başlarında yayınlanmıştı. Beta sürecinin ardından final sürümü yayınlandı. Mac için yeni WhatsApp, şimdilik whatsapp.com adresinden indirilebiliyor ancak yakında App Store’da da yer alacak.

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Mac için WhatsApp uygulaması yenilendi