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    Anlık Bildirim

    Mac için yeni WhatsApp uygulaması yayınlandı: İşte gelen yenilikler

    WhatsApp, Mac kullanıcıları için yenilenen masaüstü uygulamasını yayınladı. Mesajlaşma programı, grup arama, dosyaları sürükle-bırak desteği dahil yeni özelliklerle güncellendi.
    whatsapp mac uygulaması yenilendi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, bu yılın başlarında Windows bilgisayarlar için yeni masaüstü uygulamasını yayınlamıştı. Şimdi de aynı deneyimi Mac kullanıcılarına sundu. Mac için yeni WhatsApp uygulaması, kullanıcıların 8 kişiye kadar görüntülü konuşmasına, 32 kişiye kadar sesli aramalara katılmasına imkan tanıyor.

    Grup araması, sürükle-bırak desteği

    Yeni WhatsApp Mac uygulamasında kullanıcılar grup aramalarına arama başladıktan sonra da katılabiliyor, arama geçmişlerini görüntüleyebiliyor, uygulama kapalıyken bile gelen arama bildirimlerini alabiliyor. Kullanıcılar artık dosyaları kolayca bir sohbete sürükleyip bırakarak paylaşabiliyor.

    WhatsApp, Mac için yerel istemciyi bir süredir test ediyor. Herkese açık beta sürümü macOS 11 Big Sur ve üzeri sürümde çalışan Apple Silicon işlemcili Mac’ler için bu yılın başlarında yayınlanmıştı. Beta sürecinin ardından final sürümü yayınlandı. Mac için yeni WhatsApp, şimdilik whatsapp.com adresinden indirilebiliyor ancak yakında App Store’da da yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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