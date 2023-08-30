Mac için yeni WhatsApp uygulaması yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Grup araması, sürükle-bırak desteği
Yeni WhatsApp Mac uygulamasında kullanıcılar grup aramalarına arama başladıktan sonra da katılabiliyor, arama geçmişlerini görüntüleyebiliyor, uygulama kapalıyken bile gelen arama bildirimlerini alabiliyor. Kullanıcılar artık dosyaları kolayca bir sohbete sürükleyip bırakarak paylaşabiliyor.
WhatsApp, Mac için yerel istemciyi bir süredir test ediyor. Herkese açık beta sürümü macOS 11 Big Sur ve üzeri sürümde çalışan Apple Silicon işlemcili Mac’ler için bu yılın başlarında yayınlanmıştı. Beta sürecinin ardından final sürümü yayınlandı. Mac için yeni WhatsApp, şimdilik whatsapp.com adresinden indirilebiliyor ancak yakında App Store’da da yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.