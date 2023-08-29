WhatsApp, aramalarda IP adresini gizleyecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, mesajları korumak için uçtan uca şifreleme gibi güvenlik önlemlerine zaten sahip. Yakında eklenecek yeni gizlilik özelliğiyle aramaların da daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanacak.

WhatsApp Web'in yeni özelliğiyle mesajlar daha hızlı iletilecek 1 hf. önce eklendi

WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almak için bir seçenek sunuyor ancak bu kişiler Aramalar sekmesinde ve bildirimlerde görülebiliyor. Görünüşe göre, WhatsApp, daha iyi gizlilik ve güvenlik deneyimi sunmak amacıyla aramalara yeni özellik eklemek istiyor. WhatsApp Android beta 2.23.18.15 sürümünde IP adresini koruma seçeneği görüldü.

Arama kalitesini etkileyecek

Ayarlar - Gizlilik - WhatsApp Aramalar bölümünden erişilebilen yeni seçenek, aramalar için ekstra güvenlik katmanı sağlıyor. WhatsApp, arama sırasında kendi sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde aktarım yaparak arayan kişinin konumunuzu bulmasını zorlaştıracak. Ancak, WhatsApp bu seçenek etkinleştirildiğinde arama kalitesinin biraz düşebileceğini belirtiyor.

WhatsApp, bu özelliğiyle arama verilerine dayanarak fiziksel konumu takip etmeye yönelik olası girişimlere karşı ekstra bir koruma katmanı sağlamayı amaçlıyor. Neticede kullanıcılar, daha güvenli aramalar gerçekleştirecek ve konum bilgilerinin etkili bir şekilde korunmasını sağlayabilecek. Aramalar için IP adresini koruma özelliği şu anda geliştirilme aşamasında.

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