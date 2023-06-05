MacBook Air 15 tanıtıldı: Aradığınız her şeye sahip

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, her yıl merakla beklenen etkinliği olan WWDC’yi dikkat çekici bir duyuru ile başlattı. Dünyanın en çok satan bilgisayarı olan MacBook Air, artık yeni bir boyutta daha satılıyor.

Apple WWDC 2023 etkinliği için saat 20:00'de canlı yayındayız 2 sa. önce eklendi

MacBook Air 15 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geliştirici Etkinliği WWDC 2023’te Apple, yeni MacBook Air modelini tanıttı. 15.3 inçlik Liquid Retina ekrana sahip model, Apple’ın iddialarına göre dünyanın en iyi 15 inç dizüstü bilgisayarı. 1080p kamera ve 3 mikrofon düzeni ile muhteşem video görüşmelere izin veren cihaz, 18 saatlik batarya ömrü sunuyor. Yaklaşık 1.5kg ağırlığa sahip cihaz, 11mm kalınlığı ile dünyanın en ince 15 inçlik dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

MacBook Air 15 özellikleri

İşlemci: 8 CPU çekirdekli ve 10 GPU çekirdekli Apple M2

8 CPU çekirdekli ve 10 GPU çekirdekli Apple M2 Depolama: 2TB'a kadar SSD

2TB'a kadar SSD Bellek: 24GB'a kadr birleşik bellek

24GB'a kadr birleşik bellek 1080p web kamerası

500 nit parlaklığa sahip 15.3 inç Liquid Retina ekran

6 hoparlör ile güçlendirilmiş ses sistemi

MagSafe, çift Thunderbolt ve kulaklık girişi

Fansız ve sessiz operasyon sunan tasarım

1.5 kg ağırlık + 11mm gövdeye sahip ince tasarım

Apple’ın iddialarına göre 15 inçlik MacBook Air, en güçlü Intel MacBook Air’dan 11 kat daha güçlü ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarlardan daha güçlü, daha uzun ömürlü ve daha yüksek çözünürlüklü. 15 inçlik boyutu ile farklı bir kitleye hitap edecek olan cihaz, gelecek haftadan itibaren 1299 dolara satılacak. 13 inçlik MacBook Air ise artık 1099 dolar fiyat etiketine sahip. M1 işlemcili Air ise hala satışta ve 999 dolar fiyat etiketine sahip. Standart M2 modeli gibi 15 inçlik MacBook Air; uzay grisi, gümüş, gece yarısı ve altın renk seçeneklerine sahip olacak

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