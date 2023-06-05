MacBook Air 15 tanıtıldı: Aradığınız her şeye sahip

MacBook Air 15 neler sunuyor?
MacBook Air 15 özellikleri
- İşlemci: 8 CPU çekirdekli ve 10 GPU çekirdekli Apple M2
- Depolama: 2TB'a kadar SSD
- Bellek: 24GB'a kadr birleşik bellek
- 1080p web kamerası
- 500 nit parlaklığa sahip 15.3 inç Liquid Retina ekran
- 6 hoparlör ile güçlendirilmiş ses sistemi
- MagSafe, çift Thunderbolt ve kulaklık girişi
- Fansız ve sessiz operasyon sunan tasarım
- 1.5 kg ağırlık + 11mm gövdeye sahip ince tasarım
Apple’ın iddialarına göre 15 inçlik MacBook Air, en güçlü Intel MacBook Air’dan 11 kat daha güçlü ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarlardan daha güçlü, daha uzun ömürlü ve daha yüksek çözünürlüklü. 15 inçlik boyutu ile farklı bir kitleye hitap edecek olan cihaz, gelecek haftadan itibaren 1299 dolara satılacak. 13 inçlik MacBook Air ise artık 1099 dolar fiyat etiketine sahip. M1 işlemcili Air ise hala satışta ve 999 dolar fiyat etiketine sahip. Standart M2 modeli gibi 15 inçlik MacBook Air; uzay grisi, gümüş, gece yarısı ve altın renk seçeneklerine sahip olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)