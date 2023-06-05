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    MacBook Air 15 tanıtıldı: Aradığınız her şeye sahip

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, WWDC 2023’e dikkat çekerek başladı. Merakla beklenen etkinlikte Apple, 15 inçlik yeni MacBook Air’ı tanıttı.
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    MacBook Air 15 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, her yıl merakla beklenen etkinliği olan WWDC’yi dikkat çekici bir duyuru ile başlattı. Dünyanın en çok satan bilgisayarı olan MacBook Air, artık yeni bir boyutta daha satılıyor.

    MacBook Air 15 neler sunuyor?

    MacBook Air 15 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geliştirici Etkinliği WWDC 2023’te Apple, yeni MacBook Air modelini tanıttı. 15.3 inçlik Liquid Retina ekrana sahip model, Apple’ın iddialarına göre dünyanın en iyi 15 inç dizüstü bilgisayarı. 1080p kamera ve 3 mikrofon düzeni ile muhteşem video görüşmelere izin veren cihaz, 18 saatlik batarya ömrü sunuyor. Yaklaşık 1.5kg ağırlığa sahip cihaz, 11mm kalınlığı ile dünyanın en ince 15 inçlik dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

    MacBook Air 15 özellikleri

    • İşlemci: 8 CPU çekirdekli ve 10 GPU çekirdekli Apple M2
    • Depolama: 2TB'a kadar SSD
    • Bellek: 24GB'a kadr birleşik bellek
    • 1080p web kamerası
    • 500 nit parlaklığa sahip 15.3 inç Liquid Retina ekran
    • 6 hoparlör ile güçlendirilmiş ses sistemi
    • MagSafe, çift Thunderbolt ve kulaklık girişi
    • Fansız ve sessiz operasyon sunan tasarım
    • 1.5 kg ağırlık + 11mm gövdeye sahip ince tasarım

    Apple’ın iddialarına göre 15 inçlik MacBook Air, en güçlü Intel MacBook Air’dan 11 kat daha güçlü ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarlardan daha güçlü, daha uzun ömürlü ve daha yüksek çözünürlüklü. 15 inçlik boyutu ile farklı bir kitleye hitap edecek olan cihaz, gelecek haftadan itibaren 1299 dolara satılacak. 13 inçlik MacBook Air ise artık 1099 dolar fiyat etiketine sahip. M1 işlemcili Air ise hala satışta ve 999 dolar fiyat etiketine sahip. Standart M2 modeli gibi 15 inçlik MacBook Air; uzay grisi, gümüş, gece yarısı ve altın renk seçeneklerine sahip olacak 

    MacBook Air 15 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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