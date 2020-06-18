MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı

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Apple’ın 2020 yılı için güncelleyerek piyasaya sürdüğü yeni MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü modelleri ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Şikayetler USB yönetimindeki bir hatadan kaynaklanıyor.

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USB cihazları kilitleniyor

Forumlarda paylaşılan ve Apple şikayet merkezine de iletilen problem USB 2.0 uyumlu cihazlarda ortaya çıkıyor. Kullanıcılar bir USB Tip-C bağlantı istasyonu taktıktan sonra buna bağladığı USB 2.0 cihazlarının bir süre sonra kilitlendiğini belirtiyor. USB bellek, fare veya klavye farketmeksizin tüm cihazlarda aynı sıkıntı yaşanıyor.

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Şikayetlere göre bağlantı istasyonunu çıkarıp tekrar taktıktan sonra veya sistem uykuya geçtikten sonra bu problem yaşanıyor. Sorundan kurtulmak için sistemi kapatıp açmak gerekiyor. 2019 MacBook modellerinde veya USB 3.0 cihazlarında ise böyle bir sorun yaşanmıyor.

Henüz Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak Elgato kendisine yöneltilen şikayetler sonrasında bir açıklama yayınlamış. Firma 480MB/s altındaki hızlarda bağlanan USB cihazlarının bu soruna sebep olduğunu tahmin ediyor. Çözüm olarak ise bağlantı merkezinin USB 2.0 olarak tercih edilmesini sunuyor.

https://wccftech.com/macbook-air-and-macbook-pro-users-report-issues-with-usb-2-0-devices/

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