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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı

    2020 yılı MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde bir USB Tip-C hub üzerinden kullandığınız USB 2.0 cihazlarınızın bir süre sonra donmaya başladığı şikayetleri geliyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı
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    Apple’ın 2020 yılı için güncelleyerek piyasaya sürdüğü yeni MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü modelleri ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Şikayetler USB yönetimindeki bir hatadan kaynaklanıyor.

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    USB cihazları kilitleniyor

    Forumlarda paylaşılan ve Apple şikayet merkezine de iletilen problem USB 2.0 uyumlu cihazlarda ortaya çıkıyor. Kullanıcılar bir USB Tip-C bağlantı istasyonu taktıktan sonra buna bağladığı USB 2.0 cihazlarının bir süre sonra kilitlendiğini belirtiyor. USB bellek, fare veya klavye farketmeksizin tüm cihazlarda aynı sıkıntı yaşanıyor.

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    Şikayetlere göre bağlantı istasyonunu çıkarıp tekrar taktıktan sonra veya sistem uykuya geçtikten sonra bu problem yaşanıyor. Sorundan kurtulmak için sistemi kapatıp açmak gerekiyor. 2019 MacBook modellerinde veya USB 3.0 cihazlarında ise böyle bir sorun yaşanmıyor.

    Henüz Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak Elgato kendisine yöneltilen şikayetler sonrasında bir açıklama yayınlamış. Firma 480MB/s altındaki hızlarda bağlanan USB cihazlarının bu soruna sebep olduğunu tahmin ediyor. Çözüm olarak ise bağlantı merkezinin USB 2.0 olarak tercih edilmesini sunuyor.



    https://wccftech.com/macbook-air-and-macbook-pro-users-report-issues-with-usb-2-0-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 2 sa. en beğenilen
    Basit bir sorun ilk güncelleme ile hallolur,çoluk çocuk tayfası gene uçmuş tabi kolay değil alamayınca mevzu kedi çiğer olayına dönüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 1 sa. joven
    Apple çalışanı basmış burayı taşlayın beyler.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 59 dk.
    Ya USB type C adaptör bağlayınca internet gitmesine ne demeli alüminyumfolyo sarıyorum 🤦🏻‍♂️
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    FreeRun 1 sa.
    usb 2.0 hayatımızdan çıksın artık
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    joven 2 sa. en beğenilen
    Basit bir sorun ilk güncelleme ile hallolur,çoluk çocuk tayfası gene uçmuş tabi kolay değil alamayınca mevzu kedi çiğer olayına dönüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 1 sa. joven
    Apple çalışanı basmış burayı taşlayın beyler.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 sa.
    doğru düzgün takmasını bilmiyorsunuz ondan sonra donuyor diye ağlıyorsunuz.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa.
    Apple hata yapmaz. Bağladıkları tüm usb 2.0 cihazlar hatalıdır. Yada yanlış sokuyorlardır. Olurmu öyle şey lütfen appleye çamur atmayın😁
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