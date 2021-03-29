Macera oyunu The Longest Road on Earth, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını Raw Fury'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Brainwash Gang ve TLR Games'in birlite yaptığı melankolik bir yapıya sahip olan macera oyunu The Longest Road on Earth mobil cihazlar için de yayınlanacak.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu"

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The Longest Road on Earth, biribirinden farklı olan ancak sıradan bir hayatları olan dört farklı kişinin kısa öykülerine odaklanan bir hikayeye sahip. Oyunun fragmanından da anlayabileceğiniz gibi fazlasıyla melankolik bir yapıya sahip. Oyunda herhangi bir diyalog veya metin yok. Yaşanan olaylar tamamen sizin yorumunuz üzerine kurulu.

Oyunun müzikleri ise oyun için fazlasıyla önemli bir yere sahip. Beícoli'nin hazırladığı müzikler, oyunun atmosferi için fazlasıyla önemli. Oyun her yaştan insana hitap ediyor. Bir metin olmadığı için de herhangi bir dil bilmenize gerek kalmıyor. Oyun yaklaşık olarak 3 saatlik bir oynanış süresine sahip.

The Longest Road on Earth; Android, iOS ve Steam için önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacak. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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