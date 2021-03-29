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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu The Longest Road on Earth, mobil cihazlara geliyor

    Melankolik bir yapıya sahip bağımsız macera oyunu The Longest Road on Earth, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. oyun ayrıca PC için Steam üzerinden de yayınlanacak.
    29 Mart 2021, 18:56 (3 sa.)
    258
    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu The Longest Road on Earth, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Raw Fury'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Brainwash Gang ve TLR Games'in birlite yaptığı melankolik bir yapıya sahip olan macera oyunu The Longest Road on Earth mobil cihazlar için de yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu"

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    The Longest Road on Earth, biribirinden farklı olan ancak sıradan bir hayatları olan dört farklı kişinin kısa öykülerine odaklanan bir hikayeye sahip. Oyunun fragmanından da anlayabileceğiniz gibi fazlasıyla melankolik bir yapıya sahip. Oyunda herhangi bir diyalog veya metin yok. Yaşanan olaylar tamamen sizin yorumunuz üzerine kurulu. 

    Oyunun müzikleri ise oyun için fazlasıyla önemli bir yere sahip. Beícoli'nin hazırladığı müzikler, oyunun atmosferi için fazlasıyla önemli. Oyun her yaştan insana hitap ediyor. Bir metin olmadığı için de herhangi bir dil bilmenize gerek kalmıyor. Oyun yaklaşık olarak 3 saatlik bir oynanış süresine sahip. 

    The Longest Road on Earth; Android, iOS ve Steam için önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacak. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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