Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu

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Daha önce Stone Balance oyunu ile haberini yaptığımız Nczn Design bünyesine katıldığı başarılı girişim İnfinity Games için ilk oyununu yayınladı. Hedef adlı bulmaca oyunu büyük ilerlemeyi yansıtıyor.

Hedef oyunu neler sunuyor?

Hedef adlı oyun topu verilen üçgenlerle yönlendirerek portala sokmanızı amaçlıyor. Yol üzerindeki tüm yıldızlara dokunmak zorunda olduğnuzu için strateji gerektiriyor. İlerleyen bölümlerde pek çok engel var ve bunların da hesaba katılması gerekiyor.

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100’den fazla bölüme sahip olan oyun minimalist grafiklerle tasarlanmış. İlk etapta tek bir üçgen ile başlanırken sonrasında fırlatma rampaları gibi bileşenler de oyuna ekleniyor. Reklam ile çözüme yönelik ipuçları alabildiğiniz Hedef oyunu yakın dönemde iOS platformu için de çıkacak. Şimdilik bazı takılma sorunları olduğunu belirtelim.

Hedef - Zeka Oyunu InfinityGames.io Bulmaca Ücretsiz 59M

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