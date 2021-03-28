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    Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu

    Hedef adındaki bulmaca oyunu başarılı ve sade grafiklerinin yanında giderek zorlaşan bölümleri ile uzun süreler boyunca ekran başında eğlenmenizi sağlayacak.
    28 Mart 2021, 09:00 (53 dk.)
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce Stone Balance oyunu ile haberini yaptığımız Nczn Design bünyesine katıldığı başarılı girişim İnfinity Games için ilk oyununu yayınladı. Hedef adlı bulmaca oyunu büyük ilerlemeyi yansıtıyor.

    Hedef oyunu neler sunuyor?

    Hedef adlı oyun topu verilen üçgenlerle yönlendirerek portala sokmanızı amaçlıyor. Yol üzerindeki tüm yıldızlara dokunmak zorunda olduğnuzu için strateji gerektiriyor. İlerleyen bölümlerde pek çok engel var ve bunların da hesaba katılması gerekiyor.

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    100’den fazla bölüme sahip olan oyun minimalist grafiklerle tasarlanmış. İlk etapta tek bir üçgen ile başlanırken sonrasında fırlatma rampaları gibi bileşenler de oyuna ekleniyor. Reklam ile çözüme yönelik ipuçları alabildiğiniz Hedef oyunu yakın dönemde iOS platformu için de çıkacak. Şimdilik bazı takılma sorunları olduğunu belirtelim.

    Hedef - Zeka Oyunu Hedef - Zeka Oyunu Hedef - Zeka Oyunu Hedef - Zeka Oyunu InfinityGames.io Bulmaca Ücretsiz 59M



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DK32 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oyun tamamen bundan ibaret ise olmamış ayrıca geliştirilirse ilginç bir şekilde tutabilme şansı var gibi gözüküyor
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