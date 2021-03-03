macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir

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ARM tabanlı Apple Silicon yongasına geçiş yapacağını duyurarak yeni bir devrimin kapılarını aralayan Apple önümüzdeki iki yıl boyunca sıkıntısız bir geçiş vadetmişti. Ne var ki bazı bölgelerde geçiş sıkıntılı olabilir.

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Rosetta 2 desteği kalkıyor mu?

Apple’ın geliştiricilere dağıtmaya başladığı macOS 11.3 üçüncü beta kodlarında ilginç bazı satırlar tespit edilmiş. Bu satırlarda Güncelleme ile Rosetta 2 Kaldırılacak ve Rosetta Artık Bölgenizde Erişilebilir Değil şeklinde uyarılar yer alıyor.

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Rosetta 2 platformunun özelliği x86 tabanlı uygulamaların Apple Silicon üzerinde çalışmasını sağlamaktı. Böylece Mac uygulamaları tamamen ARM mimarisine geçene kadar kullanıcılar sıkıntı yaşamayacaktı. Rosetta’nın olmaması haliyle x86 uygulamalarının da çalışmamasına neden olacak.

Henüz popüler Mac uygulamalarının yarısının Apple M1 ile uyumlu olmadığı belirtiliyor. Bu durumda Rosetta 2 yazılımının kaldırılacak olması ilgili bölgelerdeki kullanıcıları da olumsuz etkileyecek. Apple’ın böyle bir karmaşaya sebep olmayı neden istediği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar telif hakkı nedeniyle yapılmış olabileceğini söylüyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/03/upcoming-macos-113-update-may-remove-rosetta-2-in-some-regions

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