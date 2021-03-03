Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir

    macOS 11.3 üçüncü beta kodlarında ortaya çıkan yeni satırlar Rosetta 2 platformunun bazı bölgelerde kaldırılabileceğini gösteriyor. x86 uygulamaları M1 işlemcisi üzerinde çalışmayabilir.
    03 Mart 2021, 19:30 (4 gün)
    1,5b
    1
    4
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir
    Tam Boyutta Gör

    ARM tabanlı Apple Silicon yongasına geçiş yapacağını duyurarak yeni bir devrimin kapılarını aralayan Apple önümüzdeki iki yıl boyunca sıkıntısız bir geçiş vadetmişti. Ne var ki bazı bölgelerde geçiş sıkıntılı olabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor

    Rosetta 2 desteği kalkıyor mu?

    Apple’ın geliştiricilere dağıtmaya başladığı macOS 11.3 üçüncü beta kodlarında ilginç bazı satırlar tespit edilmiş. Bu satırlarda Güncelleme ile Rosetta 2 Kaldırılacak ve Rosetta Artık Bölgenizde Erişilebilir Değil şeklinde uyarılar yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu"

    Rosetta 2 platformunun özelliği x86 tabanlı uygulamaların Apple Silicon üzerinde çalışmasını sağlamaktı. Böylece Mac uygulamaları tamamen ARM mimarisine geçene kadar kullanıcılar sıkıntı yaşamayacaktı. Rosetta’nın olmaması haliyle x86 uygulamalarının da çalışmamasına neden olacak.

    Henüz popüler Mac uygulamalarının yarısının Apple M1 ile uyumlu olmadığı belirtiliyor. Bu durumda Rosetta 2 yazılımının kaldırılacak olması ilgili bölgelerdeki kullanıcıları da olumsuz etkileyecek. Apple’ın böyle bir karmaşaya sebep olmayı neden istediği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar telif hakkı nedeniyle yapılmış olabileceğini söylüyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/03/upcoming-macos-113-update-may-remove-rosetta-2-in-some-regions
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence sorun yok geleceğe yönelik parçalar. Bir donanımın emulasyonu sorun olmamalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel x86 emulator kullananlar icin yasal haklarini kullanacagini söylemişti. Sanirim ise yaramış.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sami Tekinoğlu (Tr Tr) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    intel bunu beğendi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hackintosh sonu mu ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı 4 gün Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar 4 gün macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı 4 gün 5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu 4 gün Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar 4 gün Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı 4 gün Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler? 4 gün Türkiye’de üretilecek: Hyundai Bayon 4 gün Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor 4 gün Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı 4 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti 4 gün Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi 4 gün 2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı 4 gün Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor 4 gün Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar 4 gün Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı 4 gün Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir 4 gün WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak 4 gün Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası! 4 gün Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti 4 gün GÖRÜNTÜLENEN macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir Sonraki FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor 4 gün Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor 4 gün ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü 4 gün DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı 4 gün Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et! 4 gün WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor 4 gün Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı 4 gün Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak 4 gün Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor 4 gün PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları 4 gün Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı 5 gün Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu 5 gün BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı 5 gün Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor 5 gün Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi 5 gün Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı 5 gün Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada 5 gün Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri 5 gün Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız