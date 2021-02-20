macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor

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Google’ın açık kaynak olarak geliştirdiği ve web üzerinde medya içeriklerini desteklemeyi aamaçlayan WebM desteği uzun bir aradan sonra macOS platfomuna da geliyor. Beta süreci başladı.

WebM nedir?

2010 yılında hayata geçirilen WebM video formatı H.264 lisanslı video sıkıştırma formatına alternatif olarak geliştirilmişti. Pek çok tarayıcı tarafından desteklenen WebM formatı halen çok yaygın kullanılmıyor.

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WebM formatını desteklemeyen tarayıcılardan birisi de Safari. Ne masa üstü web ortamında ne de mobil ortamda webM desteği mevcut değil. Bunda Steve Jobs’un WebM formatını boşa uğraş olarak görmesinin payı büyük.

Ne var ki Apple ve Google’ın VP9 formatı üzerinde 4K YouTube için çalışmaya başlaması webM formatına da kağı açtı. MacOS Big Sur 11.3 beta 2 sürümü ile masa üstü web ortamı WebM desteğine kavuşuyor. Artık masa üstü Safari tarayıcısında WebM formatını görmek mümkün olacak.

Henüz iOS tarafında WebM desteği mevcut değil. Tüm iOS tarayıcıları Safari motorunu temel aldığı için mecburen Apple’ın hamle yapmasını bekleyecek. Bu konuda şimdilik bir açıklama yapılmadı.

https://appleinsider.com/articles/21/02/18/webm-video-support-has-been-added-in-macos-big-sur-113-beta-2

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