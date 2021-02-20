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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor

    macOS Big Sur 11 beta 2 sürümünde Google’ın açık kaynak web medya formatı WebM için Safari tarayıcısına destek yer alıyor. Henüz mobil Safari motoru için bir gelişme yok.
    20 Şubat 2021, 09:00 (6 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor
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    Google’ın açık kaynak olarak geliştirdiği ve web üzerinde medya içeriklerini desteklemeyi aamaçlayan WebM desteği uzun bir aradan sonra macOS platfomuna da geliyor. Beta süreci başladı.

    WebM nedir?

    2010 yılında hayata geçirilen WebM video formatı H.264 lisanslı video sıkıştırma formatına alternatif olarak geliştirilmişti. Pek çok tarayıcı tarafından desteklenen WebM formatı halen çok yaygın kullanılmıyor.

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    WebM formatını desteklemeyen tarayıcılardan birisi de Safari. Ne masa üstü web ortamında ne de mobil ortamda webM desteği mevcut değil. Bunda Steve Jobs’un WebM formatını boşa uğraş olarak görmesinin payı büyük.

    Ne var ki Apple ve Google’ın VP9 formatı üzerinde 4K YouTube için çalışmaya başlaması webM formatına da kağı açtı. MacOS Big Sur 11.3 beta 2 sürümü ile masa üstü web ortamı WebM desteğine kavuşuyor. Artık masa üstü Safari tarayıcısında WebM formatını görmek mümkün olacak.

    Henüz iOS tarafında WebM desteği mevcut değil. Tüm iOS tarayıcıları Safari motorunu temel aldığı için mecburen Apple’ın hamle yapmasını bekleyecek. Bu konuda şimdilik bir açıklama yapılmadı.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/18/webm-video-support-has-been-added-in-macos-big-sur-113-beta-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    holyturk06 49 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde bir yanlışlık var gibi. Webm bir taşıyıcı. İçerisinde ses ve görüntü (ve belkide altyazı) bulunur. Genelde lisans sıkıntısı olmayan kodekler. Örneğin VP8/VP9/AV1 ve Opus/Vorbis gibi. H264 ise VP8/VP9/Avq gibi video kodeği. Webm in rakipleri mov/avi/mp4 olabilir.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    çok geride kalmış bir teknoloji
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