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    MacOS üzerinde scam uygulamalar cirit atıyor

    macOS uygulama mağazasında yasak olmasına rağmen zorlayıcı pop-up pencereler ile abonelik teklifi yapan uygulamalar kol geziyor. Denetleme mekanizması ise soru işareti oluşturuyor. 
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    MacOS
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    Uygulama ekosisteminin kontrolü açısından en katı firma olarak gösterilen Apple ne yazık ki son dönemde sıkıntılar yaşıyor. MacOS sisteminde kullanıcıları rahatsız eden scam uygulamalar mevcut. 

    macOS ve scam uygulamalar

    Yapılan bazı araştırmalar macOS sisteminde kullanıcıya satın alma yapmaktan başka çare bırakmayan uygulamalar keşfetti. Bu uygulamalar katı Apple değerlendirme süreçlerini atlatmayı başarmış. 

    My Metronome uygulaması kullanıcının pencereden hiç bir şekilde çıkış yapmamasını sağlıyor ve abone olmaya zorluyor. Sadece zorlama yöntemiyle kapatılabiliyor. Geliştiricinin uzun süredir çeşitli yöntemlerle kullanıcıları kandırmaya çalıştığı belirtiliyor. 

    Music Paradise Player uygulaması da yine abonelik teklifi yapıyor ancak çıkış imkânı vermiş. Geliştiricinin diğer tüm uygulamalarında benzer pop-up pencereler sunulduğu ve ciddi rahatsızlık oluşturduğu ifade ediliyor. FX Tool Box, All To MP3 Convertor yine tespit edilen uygulamalar arasında. 

    Bu uygulamaların standart mağaza prosedürlerine göre reddedilmesi gerek ancak bir şekilde kaçmayı başarmış. Geliştiricilerin sıkıntılı kısımları saklayarak değerlendirmeden geçtikleri tahmin ediliyor. MacOS yanında iOS ekosisteminde de bu tür uygulamaların arttığı not düşülüyor. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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