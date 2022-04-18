MacOS üzerinde scam uygulamalar cirit atıyor

Uygulama ekosisteminin kontrolü açısından en katı firma olarak gösterilen Apple ne yazık ki son dönemde sıkıntılar yaşıyor. MacOS sisteminde kullanıcıları rahatsız eden scam uygulamalar mevcut.
macOS ve scam uygulamalar
Yapılan bazı araştırmalar macOS sisteminde kullanıcıya satın alma yapmaktan başka çare bırakmayan uygulamalar keşfetti. Bu uygulamalar katı Apple değerlendirme süreçlerini atlatmayı başarmış.
My Metronome uygulaması kullanıcının pencereden hiç bir şekilde çıkış yapmamasını sağlıyor ve abone olmaya zorluyor. Sadece zorlama yöntemiyle kapatılabiliyor. Geliştiricinin uzun süredir çeşitli yöntemlerle kullanıcıları kandırmaya çalıştığı belirtiliyor.
Music Paradise Player uygulaması da yine abonelik teklifi yapıyor ancak çıkış imkânı vermiş. Geliştiricinin diğer tüm uygulamalarında benzer pop-up pencereler sunulduğu ve ciddi rahatsızlık oluşturduğu ifade ediliyor. FX Tool Box, All To MP3 Convertor yine tespit edilen uygulamalar arasında.
Bu uygulamaların standart mağaza prosedürlerine göre reddedilmesi gerek ancak bir şekilde kaçmayı başarmış. Geliştiricilerin sıkıntılı kısımları saklayarak değerlendirmeden geçtikleri tahmin ediliyor. MacOS yanında iOS ekosisteminde de bu tür uygulamaların arttığı not düşülüyor.
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler