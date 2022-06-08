macOS Ventura ile USB Tip-C aktarımları izne tabi olacak

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Apple’ın kısa süre önce tanıttığı macOS Ventura masaüstü işletim sistemi ile ilgili resmi açıklamaların sonrasında yeni detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunlar arasında kablo iletişimi de var.

macOS Ventura detayları neler?

macOS Ventura güncellemesinin açığa çıkan yeni özelliklerinden birisi kablo iletişimini izne bağlamak oldu. Daha önce güvenli cihaz doğrulaması yapan macOS Ventura artık USB Tip-C kabloları ile yapılacak veri aktarımlarını onaya bağlayacak.

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Varsayılan olarak gelen özellik ile USB Tip-C ve Thunderbolt aksesuarlarının veri aktarımı izin isteyecek. Kullanıcı izin vermese bile şarj süreci devam edecek. Yani bir arkadaşınızın cihazını veri aktarımının dışında tutabilirken şarj işlemi ise devam edecek.

İstenmeyen USB saldırılarını engellemek amacını taşıyan bu özellik monitör, güç adaptörü gibi daha önceden onay almış cihazları kapsamıyor. Ayrıca güncellemeyi kurarken bağlı bir cihaz varsa o da bu onayın dışında kalacak.

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macOS Ventura’da sıkı kablo kontrolü