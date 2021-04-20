Mad Max: Fury Road'un yan hikayesi anlatacak olan Furiosa filminin çekimleri yakında başlıyor

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2015 yılında yayınlanan ve yayınlandığı yıl fazlasıyla övgü alan Mad Max: Fury Road filminin öncesini anlatacak filmin yapım süreci ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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Geçtiğimiz saatlerde açıklandığına göre filmin çekimleri Haziran 2021’de başlayacak. Açıklamalara göre filmin çekimleri Avustralya’da yapılacak ve filmin Avustralya’da çekilmiş en büyük film olması bekleniyor.

Filmin vizyon tarihi 2 Haziran 2023. Filmin şimdilik adı Furiosa ancak bu sadece proje ismi de olabilir. Filmde ana karakteri yani Furiosa'yı, The Queen's Gambit ile tekrardan gündeme gelen başarılı oyuncu Anya Taylor-Joy canlandıracak.

Ayrıca oyuncular arasında Aquaman ve Watchmen gibi yapımlardan tanınan Yahya Abdul-Mateen II ve Thor rolü ile tanınan Chris Hemsworth da bulunuyor. Ne yazık ki şu an açıklanan başka bir oyuncu yok. Filmin yönetmenliğini yine George Miller üstlenecek. Senaristliğini ise Nick Lathouris ve George Miller yapacak.

https://screenrant.com/mad-max-furiosa-prequel-movie-filming-start-date-2021/

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