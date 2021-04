Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Avengers Endgame ile Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemini sonlandıran Disney, bu yeni dönemdeki ilk filmlerinden biri olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in ilk görseller ve video geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Salgın sebebiyle önce çekimleri sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi karakterine odaklanan bir film olacak. Shang-Chi her ne kadar çok popüler bir karakter olmasa da dahil olduğu çizgi roman serilerinde önemli bir role sahip oluyor.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi 3 Eylül 2021. Filmin yönetmenliğini ve yazarlığını Destin Daniel Cretton üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung ve Fala Chen bulunuyor. İlk görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

