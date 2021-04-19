Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı

Avengers Endgame ile Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemini sonlandıran Disney, bu yeni dönemdeki ilk filmlerinden biri olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in ilk görseller ve video geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
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Salgın sebebiyle önce çekimleri sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi karakterine odaklanan bir film olacak. Shang-Chi her ne kadar çok popüler bir karakter olmasa da dahil olduğu çizgi roman serilerinde önemli bir role sahip oluyor.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi 3 Eylül 2021. Filmin yönetmenliğini ve yazarlığını Destin Daniel Cretton üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung ve Fala Chen bulunuyor. İlk görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı