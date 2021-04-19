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    Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı

    Marvel'ın yeni fazındaki ilk filmlerden biri olacak olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk görüntüler geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
    19 Nisan 2021, 17:30 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Avengers Endgame ile Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemini sonlandıran Disney, bu yeni dönemdeki ilk filmlerinden biri olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in ilk görseller ve video geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı"

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    Salgın sebebiyle önce çekimleri sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi karakterine odaklanan bir film olacak. Shang-Chi her ne kadar çok popüler bir karakter olmasa da dahil olduğu çizgi roman serilerinde önemli bir role sahip oluyor. 

    Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi 3 Eylül 2021. Filmin yönetmenliğini ve yazarlığını Destin Daniel Cretton üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung ve Fala Chen bulunuyor. İlk görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



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    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dövüş sahneleri çok iyi .
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    TheJudgé 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    jackie chan in marvel versiyonu olmuş , hepsi bu
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