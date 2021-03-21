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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Komedi oyunu Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlara geliyor

    Mizahi yönüyle dikkat çeken ve sizlere hayır demeyi öğretmeyi hedefleyen Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    21 Mart 2021, 10:00 (2 sa.)
    179
    11
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Komedi oyunu Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı komedi oyunu Say No! More'un iOS için çıkış tarihi açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor"

    Normalde 2020'de çıkması beklenen oyun ne yazık ki 2021'e ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun çıkış tarihi açıklandı. Sizlere "hayır" demeyi öğretmeyi planlayan Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlar için çıkış yapacak. Android sürümü ile ilgili şu an için bir açıklama yok ancak geleceği biliniyor.

    Oyunun mağaza sayfası henüz açılmış değil ancak tanıtım yazısını ve yayınlanan son videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.

    Özellikler

    • Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.
    • "Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.
    • Öğle arasında arkadaş edin!
    • Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.
    • Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir. 


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    Stonegolem 9 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 11 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 14 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 15 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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