Komedi oyunu Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlara geliyor

Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı komedi oyunu Say No! More'un iOS için çıkış tarihi açıklandı.İlginizi Çekebilir Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak
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Normalde 2020'de çıkması beklenen oyun ne yazık ki 2021'e ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun çıkış tarihi açıklandı. Sizlere "hayır" demeyi öğretmeyi planlayan Say No! More, 9 Nisan'da iOS cihazlar için çıkış yapacak. Android sürümü ile ilgili şu an için bir açıklama yok ancak geleceği biliniyor.
Oyunun mağaza sayfası henüz açılmış değil ancak tanıtım yazısını ve yayınlanan son videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.
Özellikler
- Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.
- "Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.
- Öğle arasında arkadaş edin!
- Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.
- Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir.
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Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?