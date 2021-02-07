Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor

Donanımseverler madencilerin yol açtığı stok sıkıntısı ve fiyat artışından şikayetçiyken durumun ciddiyeti büyümeye devam ediyor.

İranli yetkililerin incelemesine göre ülkedeki son elektrik kesintilerinin nedeni sayıları hızla artan Kripto para kazma çiftlikleri. Çinli maden firmalarının akın ettiği İran’da elektrik Çin’e göre %75 daha ucuz.

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Sadece 14 çiftlik bir şehre bedel

Tek başına 14 büyük kazı çiftliğinin 300 megawatt tükettiği İran’da bu rakam yaklaşık olarak 100 000 kişinin ikamet ettiği bir şehrin tüketimine denk. Cambridge Üniversitesi’nin son araştırmasına göre madencilerin en çok çiftlik kurduğu ülkeler arasında İran 6. sırada bulunuyor.

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Stok sıkıntısını sadece oyuncular yaşıyor

Madenciler bu kadar kartı nereden buluyor sorusu tablo karşısında akla ilk gelenlerden. Cevabı görünüşe göre Nvidia’nın ve iş ortaklarının kartlarını madencilere toplu bir şekilde satmasında yatıyor olabilir. Geçtiğimiz gün madencilerin Çin'de iş ortaklarının fabrikaları önünde ekran kartı için beklediğini aktarmıştık.

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Bununla birlikte iddialara göre perakende satıcılar ve iş ortakları madencilerle alış verişleri dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk da karşılaşmıyor.

Ayrıca Bkz. "Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor"

Hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz gün madencilerin Çin’de bu sefer de oyuncu dizüstülerine akın ettiklerini paylaşmıştık.

https://videocardz.com/newz/gpu-mining-farms-are-causing-power-outages-in-iran

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