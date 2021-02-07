Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor

    Görünüşe göre madencilerden şikayetçi olanlar sadece oyuncular değil. Yetkililerin tespitine göre GPU ile kripto para kazanlar ülkede ciddi bir soruna yol açıyor.
    07 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
    6,2b
    1
    82
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    19

    Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor

    Donanımseverler madencilerin yol açtığı stok sıkıntısı ve fiyat artışından şikayetçiyken durumun ciddiyeti büyümeye devam ediyor.

    İranli yetkililerin incelemesine göre ülkedeki son elektrik kesintilerinin nedeni sayıları hızla artan Kripto para kazma çiftlikleri. Çinli maden firmalarının akın ettiği İran’da elektrik Çin’e göre %75 daha ucuz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi

    Sadece 14 çiftlik bir şehre bedel

    Tek başına 14 büyük kazı çiftliğinin 300 megawatt tükettiği İran’da bu rakam yaklaşık olarak 100 000 kişinin ikamet ettiği bir şehrin tüketimine denk. Cambridge Üniversitesi’nin son araştırmasına göre madencilerin en çok çiftlik kurduğu ülkeler arasında İran 6. sırada bulunuyor.

    Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor
    Tam Boyutta Gör

    Stok sıkıntısını sadece oyuncular yaşıyor

    Madenciler bu kadar kartı nereden buluyor sorusu tablo karşısında akla ilk gelenlerden. Cevabı görünüşe göre Nvidia’nın ve iş ortaklarının kartlarını madencilere toplu bir şekilde satmasında yatıyor olabilir. Geçtiğimiz gün madencilerin Çin'de iş ortaklarının fabrikaları önünde ekran kartı için beklediğini aktarmıştık.

    Bununla birlikte iddialara göre perakende satıcılar ve iş ortakları madencilerle alış verişleri dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk da karşılaşmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor"

    Hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz gün madencilerin Çin’de bu sefer de oyuncu dizüstülerine akın ettiklerini paylaşmıştık.



    https://videocardz.com/newz/gpu-mining-farms-are-causing-power-outages-in-iran Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kodumunun Çinlileri dünyanın başına bela oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +110
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yoizhik (Fatih U.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden piyasaya Strix girmiyor diye merak ediyorsunuz değilmi? Adamlar fabrika kapısından satıyor madenciye, nakliye derdi yok garanti derdi yok, acaba neden bulamıyoruz
    Neden piyasaya Strix girmiyor diye merak ediyorsunuz değilmi? Adamlar fabrika kapısından satıyor madenciye, nakliye derdi yok garanti derdi yok, acaba neden bul...
    Devamını Gör
    Yanıtla +63
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kolay kolay her şeye sinirlenmem ama şu 3 sıra ekran kartı kutularının üst üste konmuş resmini görünce sıyırmamak elde değil. 1 tane alacaktım 1. Hiçbir yerde stok yok.
    Kolay kolay her şeye sinirlenmem ama şu 3 sıra ekran kartı kutularının üst üste konmuş resmini görünce sıyırmamak elde değil. 1 tane alacaktım 1. Hiçbir yerde s...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +56
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ugah6aiw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yakında idam edilen madenciler olursa sevinip kutlarsınız artık...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ugah6aiw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    alt yapısında sıkıntı yoksa madenciler kesintiye sebeb olmaz % 100 yalan haber...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Destiny0687 (EMRE ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir kart alacaktım bin lira civarı. Bende ki şans 😅
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o kadar kazandırıyor mu gerçekten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    (((TeAcHeR))) (mahmut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pandemiden sonra hepsi patlayacak bunların görün bakın

    ilerde hatırlatmak için mesaj atılmıştır
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C C.E.L.L. (Ahmet Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) (((TeAcHeR)))
    O da hiç bitmeyeceğine göre biz bittik.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Y YeniVerzion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olum niye ağlıyorsunuz niye kuduruyorsunuz bende ekran kartı alıcam stok yok ama siz gibi ağlamıyorum bebemisiniz siz eğer paranız olsa sizde alacaksınız kuracaksınız bi mining seti para yok diye alamayınca niye sızlanıp ağlıyorsunuz hadee bak işine ağlama boşa stok bulursan al bulamıyorsan bulduğun uygunu al illa son model olacak diye birşey yok ağlamayın bu kadar bende stok takibindeyim adamlara helal olsun iyi ki almışlar piyasada kart yok param olsa bende alır kurardım kıskanç olmayın bu kadar bizim halkımız hep böyle yapamayınca ulaşamayınca kim nefret küfür ne varsa basıyor caygarayı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    genelkurmay89 (Gökhan Ateş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin ve diğer altcoinlerin yükselişi bu hızla devam ederse daha çok böyle mining çiftlikleri kurulmaya devam eder.

    Astronomik karlı bir iş.

    Örneğin eth. ekim/2020 döneminde 2250 tl civarında iken
    Şu anki fiyatı 12.600 tl civarında.

    Madencilik yapıp eth cüzdanında tutanlar ciddi kar sağladılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JagerBomb (X Y ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart geliştiriciler istese mimariyi değiştirir maden kazanları yaya bırakır ama işine gelmiyor. O yüzden bu düzen daha çok sürer.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SiyahPapyon (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4 Haftadır ekran kartı arıyorum. Adamlar rx580 fiyatına rx570 satıyor almazsan da işine gelirse diyor. Cidden kafayı sıyırma noktasına geldim. GT430 ekran kartıyla kaldım öylece 😂 ram, işlemci, psu her şey hazır bir kart yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T TNTB (tnt tnt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı bulunamıyorsa oyun sektörü bundan rahatsız olmaz mı ? Sonuçta müşteri ekran kartı bulamayınca oyunda satın almaz.Ayni şekilde güçlü anakart,işlemcili bilgisayarda toplamaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6204 kez okundu.
    45 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia ampere, ekran kartı stok sıkıntısı ve
    8 etiket daha iran elektrik kesintisi gpu mining kripto para kripto para kazı çiftliği ekran kartı çiftliği amd Donanım
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı 1 hf. Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı 1 hf. Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor Sonraki ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir 1 hf. Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız