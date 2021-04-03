Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?

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Blockchain, on-chain veri ve analiz sağlayıcısı Glassnode’un son araştırmasının verileri oldukça ilginç. Glassnode raporuna göre, Bitcoin’in 60 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görmesine rağmen madenciler ürettikleri BTC’leri satmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor.

Moskovski Capital’in CIO’su, Bitcoin Miner tarafından Twitter’da paylaşılan iki Glassnode grafiğinde madencilerin elde ettikleri BTC’leri satmak yerine biriktirdikleri çok net bir şekilde görülüyor. Öyle ki madenciler, geride bıraktığımız günlerde uzun vadeli cüzdanlarına 500 milyon doları aşkın değere sahip 8.874 BTC eklediler.

Bitcoin madencileri ilk olarak Aralık ayından bu yana ilk kez Şubat ayının sonunda ürettikleri BTC’leri biriktirmeye başlamıştı.

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Ancak Bitcoin’in 60 bin dolar bandına çok yakın hareket ettiği şu günlerde madencilerin satmak yerine biriktirmeyi tercih etmesi önümüzdeki günlerde yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir mi bunu hep birlikte göreceğiz.

Son olarak 13 Mart tarihinde 61.800 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydeden Bitcoin, o günden bu yana 60 bin dolar seviyesindeki psikolojik direnci kırmaya çalışıyor.

Haberimizin hazırlandığı sırada lider kripto para birimi Bitcoin, 59.663 dolar seviyesinden işlem görüyordu

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