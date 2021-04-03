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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?

    Glassnode’un son araştırması, madencilerin ürettikleri Bitcoin’leri satmak yerine biriktirdiğini gösteriyor. Bu durum BTC fiyatında yükselişin habercisi olabilir.
    03 Nisan 2021, 19:45 (Güncellendi, 04 Nisan, 21:48)
    9,8b
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    47
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    17

    Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    Blockchain, on-chain veri ve analiz sağlayıcısı Glassnode’un son araştırmasının verileri oldukça ilginç. Glassnode raporuna göre, Bitcoin’in 60 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görmesine rağmen madenciler ürettikleri BTC’leri satmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor. 

    Moskovski Capital’in CIO’su, Bitcoin Miner tarafından Twitter’da paylaşılan iki Glassnode grafiğinde madencilerin elde ettikleri BTC’leri satmak yerine biriktirdikleri çok net bir şekilde görülüyor. Öyle ki madenciler, geride bıraktığımız günlerde uzun vadeli cüzdanlarına 500 milyon doları aşkın değere sahip 8.874 BTC eklediler.

    Bitcoin madencileri ilk olarak Aralık ayından bu yana ilk kez Şubat ayının sonunda ürettikleri BTC’leri biriktirmeye başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

    Ayrıca Bkz. "Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması"

    Ancak Bitcoin’in 60 bin dolar bandına çok yakın hareket ettiği şu günlerde madencilerin satmak yerine biriktirmeyi tercih etmesi önümüzdeki günlerde yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir mi bunu hep birlikte göreceğiz. 

    Son olarak 13 Mart tarihinde 61.800 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydeden Bitcoin, o günden bu yana 60 bin dolar seviyesindeki psikolojik direnci kırmaya çalışıyor. 

    Haberimizin hazırlandığı sırada lider kripto para birimi Bitcoin, 59.663 dolar seviyesinden işlem görüyordu



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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne uyuşturucu kaçakçılığı, ne silah, ne insan, ne de organ kaçakçılığı. Artık hiç bir yasa dışı örgütün para kazanmak için illegal işler yapmasına gerek yok. Niye kendilerini riske atıp hayatlarını karartsınlar ki. Kurarlar bir kripto para çiftliği sabahtan akşama kadar kripto para üretir satarlar, mis gibi, vergisi yok, soranı yok, bir koyup bin alacakları garanti. Bu durum en çok kumarhaneleri etkileyecektir. Millet evinde alt coinler üzerine bahisler düzenleyip birbirine hangisinden ne kadar voli vurup hangisinden kaybettiğini söyleyerek yeni heyecanlar yaşıyor. Las Vegas kumarhaneleri kapanır yakında.
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    2 Yanıt Yanıtla +39
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Bence ellerinde tutarak fiyatını yükseltmeye çalışıyorlar.
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    0LDB0Y (Emre Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin Ethereum tarzı bilinen kripto paralar dünyanın heryerinde kabul görüyorlar artık. hala balon ponzi muhabbeti yapanların büyük kuyruk acısı var herhalde
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee günümüzün teknolojisi
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    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Btc eth neysede bir kaç sene içerisinde bir çok firma bir çok coin ile ödeme kabul edicek artık kabullenilse iyi olur
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elbet bir gün 100k dolarda yanıcak grafikte
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sadece btc değil tüm kriptoları artık biriktiriyorlar
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    W WinterSoldier (yigit ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tehdit etmedim ki kral, kimseninde sana bir şey yapacağı yok. Cesaret eden yüzüme söylesin diyen sensin :D :D
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende tıpkı her Türk vatandaşı gibi kripto para piyasasının haberlerini merakla okuyorum
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    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben olsam bende biriktirirdim
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Önümüzde 10 yılın parası olacağı için gayet normal.
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    G GeceninGölgesi1982 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pc için Ekran kartımı kaldı hangi yıldayız. 20 sene öncesinde kaldı pc toplamak ekran kartı upgrade etmek. Pc ye kıyasla beleş fiyata konsol alıyorsun ve 8 sene arkana bakmıyorsun. Pc için ekran kartı kovalamakta neymiş la.
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    9801 kez okundu.
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