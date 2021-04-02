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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması

    Çin'de Dijital Yuan'ın test amacıyla kullanımına başlandı. Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilisi, Bitcoin'deki artışla birlikte Dijital Yuan'a gösterilen ilginin artacağını belirtti.
    02 Nisan 2021, 19:20 (Güncellendi, 1 hf.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması
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    Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleriyle bir türlü yıldızı barışmayan Çin’de, merkez bankası destekli dijital paralar (CBDC) hakkında yeni gelişmeler var. 

    Kısa bir süre önce CNBC’ye konuşan bir Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilisi, Dijital Yuan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, Bitcoin’in popülaritesindeki artışın dolaylı olarak Dijital Yuan’ın benimsenme oranını da arttırabileceğini ifade etti. 

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    Ayrıca Bkz. "Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması"

    CNBC’nin 2 Nisan tarihli haberinde yer alan bilgilere göre şu anda beta testleri gerçekleştirilen ve ismi tam olarak netleşmeyen Dijital Yuan, pilot uygulama olarak seçilen bazı şehirlerdeki yerel mağazalarda kullanılmaya başlandı. 

    Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) Araştırma Bürosu Başkanı Wang Xin, Dijital Yuan’ın son bir yıldır pilot şehirlerde kullanıldını ve merkez bankası dijital para birimine ilginin oldukça yoğun olduğunu bildirdi. 

    Çalışmalarına ilk olarak 2014 yılında başlanan Dijital Yuan’ın çok kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.cnbc.com/2021/04/02/chinas-digital-yuan-interest-could-be-due-to-bitcoin-surge-pboc-says.html
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dijital yuan.. Peh. O kadar sallıyorlardı kripto paralara şimdi böyle mi düşünüyorlar
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dijital para gelir ve özgürlük elden gider. Yaşasın kölelik devri . Yaşasın kapitalizm!
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanal saçmalık
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Analog özgürlüktür
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin ve dijital paraların yükselmesi bence en çok iki ülkeyi zengin ediyor. Öncelikle dijital paraya büyük yatırım yapan Çin. Bu ülkede büyük kripto para çiftlikleri kurulmuş durumda. Ve en büyük kirpto para borsasının sahibi Binance da bir Çinliye ait. Ama ABD Çin'in kripto paradan zenginleşmesine sesi çıkmıyor ise bu işten en fazla kar eden birinci ülkedir kanaatimce.
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    U ulayrason 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hep sanal bakalım bu sanalin fiziki gibi içinden geçtiklerinde bakalım ne olacak.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık tüm dünyanın dijitale geçmesi lazım kağıt devri kapanmıştır..
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