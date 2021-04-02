Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması

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Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleriyle bir türlü yıldızı barışmayan Çin’de, merkez bankası destekli dijital paralar (CBDC) hakkında yeni gelişmeler var.

Kısa bir süre önce CNBC’ye konuşan bir Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilisi, Dijital Yuan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, Bitcoin’in popülaritesindeki artışın dolaylı olarak Dijital Yuan’ın benimsenme oranını da arttırabileceğini ifade etti.

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CNBC’nin 2 Nisan tarihli haberinde yer alan bilgilere göre şu anda beta testleri gerçekleştirilen ve ismi tam olarak netleşmeyen Dijital Yuan, pilot uygulama olarak seçilen bazı şehirlerdeki yerel mağazalarda kullanılmaya başlandı.

Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) Araştırma Bürosu Başkanı Wang Xin, Dijital Yuan’ın son bir yıldır pilot şehirlerde kullanıldını ve merkez bankası dijital para birimine ilginin oldukça yoğun olduğunu bildirdi.

Çalışmalarına ilk olarak 2014 yılında başlanan Dijital Yuan’ın çok kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.cnbc.com/2021/04/02/chinas-digital-yuan-interest-could-be-due-to-bitcoin-surge-pboc-says.html

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