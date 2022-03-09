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    MagTrack, yüz ve kafa hareketleriyle cihazları kontrol etmeye olanak tanıyor

    Geliştirilen yeni bir cihaz, özellikle tetrapleji ile yaşayan kişilerin hayatını kolaylaştırmak adına sahip olduğu cihazlar üzerinde kolay kontrol sağlamasına olanak tanıyor.
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    MagTrack, yüz ve kafa hareketleriyle cihaz kontrolü sunuyor
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    Georgia Teknoloji Enstitüsü ve Brooks Rehabilitation arasındaki bir ortaklık yoluyla geliştirilen MagTrack isimli bir cihaz, entegre edilen sensörleri sayesinde kullanıcıların akülü tekerlekli sandalyesi ve akıllı telefonları gibi bağlı elektronik cihazları üzerinde gelişmiş kontrol sağlamasına olanak tanıyor.

    Uyarlanabilirliği ile kullanım kolaylığı sunuyor

    MagTrack, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre sayesinde vücut hareketlerini algılayabilen birden fazla IMU(atalet ölçüm birimi) dahil edilen bir camsız gözlük olarak geliyor. Cihazın temel amacı kullanıcının kaşını, yanağını veya dilini hareket ettirmesiyle bir elektrikli cihaz üzerinde kontrol kurabilmesi olarak gösteriliyor. Aynı zamanda kafa eğimi de kontrol parametreleri arasında yer alıyor.

    Cihaz, her izleyiciyi belirli hareket aralığınıza göre kalibre etmeye ve yalnızca ihtiyaç olan izleyicileri seçmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar MagTrack ile bir akülü tekerlekli sandalyeyi hareket ettirmek ve akıllı telefon ve bilgisayar gibi çevresindeki bağlı cihazları kontrol edebilmek arasında sorunsuz geçiş yapabilecek.

    Cihazın şimdiye kadar tetrapleji ile yaşayan 17'den fazla elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcısı tarafından test edildiği ve sonuçların başarılı olduğu belirtiliyor.

    Araştırmacılar, motor konuşma bozuklukları için artikülograf, fiziksel rehabilitasyon için el ve eklem takibi ve hatta VR/AR uygulamaları için parmak takibi sistemi olarak MagTrack'in çeşitli tasarımları üzerinde çalışıyor.

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