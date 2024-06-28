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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında artık birer klasik haline gelmiş eski modellerin isimlerini yeniden hayata döndürmek son dönemde moda haline geldi.

Ford'un da bu kapsamda 1960'lı yılların sonundaki spor otomobilinin ismini, "Capri"yi geri döndüreceğini geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Şimdi ise otomobilin far ve stop lambalarının tasarımını gösteren bazı ipucu görselleri paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Yeni Ford Capri, 10 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak ve orijinalinin aksine dört kapılı bir coupe-SUV olacak. Volkswagen Grubu ve Ford arasındaki iş birliği kapsamında tıpkı elektrikli Explorer gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek. Hatta onunla birlikte Köln fabrikasında üretilecek.

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Teknik olarak yeni Ford Capri'yi Explorer'ın coupe versiyonu gibi düşünebiliriz. Bu kapsamda güç aktarma organlarının da Explorer'ı temel alması bekleniyor. Bu kapsamda, giriş seviyesinde 52 kWsa'lik batarya ve 168 beygirlik elektrik motoru, üst seviyede ise 335 beygirlik çift motor ve 79 kWsa batarya kombinasyonu bekleyebiliriz.

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Yeni Ford Capri'nin ipucu görselleri paylaşıldı