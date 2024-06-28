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    Yeni Ford Capri'nin ipucu görselleri paylaşıldı

    Otomotivde moda haline gelen coupe-SUV segmentinde yer alacak olan yeni Ford Capri, 10 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.                                        
    Yeni Ford Capri'nin ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında artık birer klasik haline gelmiş eski modellerin isimlerini yeniden hayata döndürmek son dönemde moda haline geldi.

    Ford'un da bu kapsamda 1960'lı yılların sonundaki spor otomobilinin ismini, "Capri"yi geri döndüreceğini geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Şimdi ise otomobilin far ve stop lambalarının tasarımını gösteren bazı ipucu görselleri paylaşıldı.

    Yeni Ford Capri'nin ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Ford Capri, 10 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak ve orijinalinin aksine dört kapılı bir coupe-SUV olacak. Volkswagen Grubu ve Ford arasındaki iş birliği kapsamında tıpkı elektrikli Explorer gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek. Hatta onunla birlikte Köln fabrikasında üretilecek.

    Teknik olarak yeni Ford Capri'yi Explorer'ın coupe versiyonu gibi düşünebiliriz. Bu kapsamda güç aktarma organlarının da Explorer'ı temel alması bekleniyor. Bu kapsamda, giriş seviyesinde 52 kWsa'lik batarya ve 168 beygirlik elektrik motoru, üst seviyede ise 335 beygirlik çift motor ve 79 kWsa batarya kombinasyonu bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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