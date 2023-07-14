BYD, elektrikli otomobil ve batarya üretimi için Hindistan’a yatırım yapacak

BYD'den Hindistan açılımı
BYD ile Megha Engineering and Infrastructures'ın elektrikli otomobil ortak girişimi kurmak için Hintli düzenleyicilere bir teklif sundukları aktarılıyor. Paylaşılan bilgilere göre BYD, Hindistan’da hatchback'lerden lüks modellere kadar elektrikli otomobiller üretmeyi hedefliyor. BYD'nin Hindistan'a girmesi, halen tek başına elektrikli araç satışlarında lider olan Tesla'ya meydan okumak için gerçekleştirdiği hızlı küresel genişlemenin bir parçası olarak yorumlanabilir. Hindistan yatırımının onaylanması halinde BYD, Amerika Birleşik Devletleri hariç tüm büyük küresel otomobil pazarlarında varlık göstermiş olacak.
BYD, Atto 3 elektrikli SUV ve e6 EV'yi kurumsal filolara sattığı ve Seal lüks elektrikli sedanını bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı Hindistan'a halihazırda 200 milyon dolar yatırım yapmış durumda. BYD’nin yatırımıyla Hindistan’da ne kadarlık bir üretim kapasitesine ulaşılacağı belirsiz ancak kaynaklar BYD'nin birkaç yıl içinde yılda 100.000 elektrikli araç üretimine ulaşmayı planladığını bildiriyor. BYD’nin yatırımının aynı zamanda ülkedeki istasyon kurma faaliyetlerini de içereceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)