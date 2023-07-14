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    BYD, elektrikli otomobil ve batarya üretimi için Hindistan’a yatırım yapacak

    Çinli otomotiv devi BYD, yatırımlarla büyüme niyetine devam ediyor gibi görünüyor. Son gelen bilgiler üreticinin, Hindistan’da elektrikli otomobil ve batarya üretimi yatırım yapacağını gösteriyor.
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    BYD, elektrikli otomobiller için Hindistan’a yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil satışlarında Çin’in de etkisiyle zirveye oynayan BYD, elektriği kesmeden yatırımlarını sürdürme niyetinde. Reuters’in haberine göre Çinli BYD, Hindistan'da yerel bir şirketle ortaklaşa elektrikli otomobil ve batarya üretmek için 1 milyar dolarlık bir yatırım teklifi hazırladı.

    BYD'den Hindistan açılımı

    BYD ile Megha Engineering and Infrastructures'ın elektrikli otomobil ortak girişimi kurmak için Hintli düzenleyicilere bir teklif sundukları aktarılıyor. Paylaşılan bilgilere göre BYD, Hindistan’da hatchback'lerden lüks modellere kadar elektrikli otomobiller üretmeyi hedefliyor. BYD'nin Hindistan'a girmesi, halen tek başına elektrikli araç satışlarında lider olan Tesla'ya meydan okumak için gerçekleştirdiği hızlı küresel genişlemenin bir parçası olarak yorumlanabilir. Hindistan yatırımının onaylanması halinde BYD, Amerika Birleşik Devletleri hariç tüm büyük küresel otomobil pazarlarında varlık göstermiş olacak.

    BYD, Atto 3 elektrikli SUV ve e6 EV'yi kurumsal filolara sattığı ve Seal lüks elektrikli sedanını bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı Hindistan'a halihazırda 200 milyon dolar yatırım yapmış durumda. BYD’nin yatırımıyla Hindistan’da ne kadarlık bir üretim kapasitesine ulaşılacağı belirsiz ancak kaynaklar BYD'nin birkaç yıl içinde yılda 100.000 elektrikli araç üretimine ulaşmayı planladığını bildiriyor. BYD’nin yatırımının aynı zamanda ülkedeki istasyon kurma faaliyetlerini de içereceği belirtiliyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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