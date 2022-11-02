Kripto para dünyasının önemli ismi genç yaşta hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Ethereum geliştirmelerinin ilk döneminden itibaren blok zinciri teknolojilerine aşina olan ve önemli projeler ile sektöre katkı yapan Nikolai Mushegian’ın cesedi San Juan şehrinde sahile vurmuş bir şekilde bulundu.

Nikolai Mushegian kimdir?

Nikolai Mushegian ismini kripto para dünyası MAKER birimi ile tanımıştı. Bir dönem değeri 5000$ üzerine kadar çıkan MAKER platformunda 8 milyar dolarlık birikim yer alıyor. Ayrıca DAI stabil para birimi de bugün en çok güvenilen birimler arasında. Yine BitShares ve Balancer projelerinde de onun imzası vardı.

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Nikolai Mushegian’ın boğulduğu tahmin ediliyor ancak ölmeden önce attığı bir Tweet komplo teorilerini alevlendirdi. Nikolai Mushegian, ülkesinde CIA ve MOSSAD bağlantılı pedofil elitlerin seks trafiği yürüttüğünü, ajan olduğu ortaya çıkan kız arkadaşı tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini iddia etmişti.

Olay yerinin incelendiği ifade edilirken herhangi bir cinayet konusunda bilgi verilmemiş. MakerDAO kısa bir süre önce 1.6 milyar dolarlık USDC para biriminin saklanması için Coinbase ile bir anlaşma yapmıştı.

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