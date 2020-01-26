Makro sensörlü Galaxy A21s ortaya çıktı

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Samsung'un giriş seviyesinde mücadele edecek Galaxy A11 modelinin ortaya çıkmasının ardından diğer bir önemli model Galaxy A21s de gün yüzüne çıktı. Model makro sensör ile farklılaşmaya çalışacak.

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Galaxy A21s neler sunacak?

Bu yıl Galaxy A21 şeklinde bir modele rastlanmadı. Samsung doğrudan Galaxy A21s modeline mi geçiş yapacak bilinmiyor. Bu genelde alışık olmadığımız bir durum. Bu bakımdan Galaxy A21s ve Galaxy A21 olarak bölgeye göre iki farklı versiyon gelebilir.

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Henüz net detaylar belli olmasa da 32GB/64GB şeklinde depolama seçeneği olacağı ifade ediliyor. Ayrıca kamera paketinin içerisinde 2MP çözünürlüğünde makro sensör olacak. İlk kez bu seviyede bir Samsung telefonunda makro sensör yer almış olacak.

Galaxy A21s ile ilgili diğer bir bilgi ise siyah, mavi, beyaz, kırmızı gibi pek çok renk seçeneğine sahip olması. Böylece biraz daha genç kullanıcıları kendisine çekebilecek. Galaxy A21s için henüz bir çıkış tarihi belli değil.

https://www.gizchina.com/2020/01/24/samsung-galaxy-a21s-is-revealed-with-its-macro-camera/

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