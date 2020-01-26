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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makro sensörlü Galaxy A21s ortaya çıktı

    Samsung bu yıl giriş seviyesi akıllı telefonlarına da yakın çekim için makro sensör koymaya kararlı. Galaxy A21s makro sensör ile gelen en ucuz Samsung telefonu olacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Makro sensörlü Galaxy A21s ortaya çıktı
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    Samsung'un giriş seviyesinde mücadele edecek Galaxy A11 modelinin ortaya çıkmasının ardından diğer bir önemli model Galaxy A21s de gün yüzüne çıktı. Model makro sensör ile farklılaşmaya çalışacak.

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    Galaxy A21s neler sunacak?

    Bu yıl Galaxy A21 şeklinde bir modele rastlanmadı. Samsung doğrudan Galaxy A21s modeline mi geçiş yapacak bilinmiyor. Bu genelde alışık olmadığımız bir durum. Bu bakımdan Galaxy A21s ve Galaxy A21 olarak bölgeye göre iki farklı versiyon gelebilir.

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    Henüz net detaylar belli olmasa da 32GB/64GB şeklinde depolama seçeneği olacağı ifade ediliyor. Ayrıca kamera paketinin içerisinde 2MP çözünürlüğünde makro sensör olacak. İlk kez bu seviyede bir Samsung telefonunda makro sensör yer almış olacak.

    Galaxy A21s ile ilgili diğer bir bilgi ise siyah, mavi, beyaz, kırmızı gibi pek çok renk seçeneğine sahip olması. Böylece biraz daha genç kullanıcıları kendisine çekebilecek. Galaxy A21s için henüz bir çıkış tarihi belli değil.



    https://www.gizchina.com/2020/01/24/samsung-galaxy-a21s-is-revealed-with-its-macro-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem 2 sa.
    Birbirine yakın kaç tane modeli var hala telefon çıkarıyorlar. Bi telefon alalım dedik, sadece samsung un kendi içinde telefonlarını kıyaslayalım derken başımız döndü, üstüne xiaomi, huawei derken beyin yandı... Bide modeller arasında 200-300 TL fark var, hadi şu hadi bu olsun derken 1500 le başlıyorsun bi bakmışsın 2500 lerdesin.
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    astegon 3 sa.
    Büyük ihtimal exynos 9611 ile gelecek bu da. Sd625 gibi işlemci yaptı samsung
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