Makyajlı 2021 Nissan Navara karşınızda: Önemli yenilikler ve yeni PRO-4X donanımı

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Nissan, geçtiğimiz günlerde bir teaser videosu paylaşarak pickup modeli Navara'nın tarihine kısa bir bakış atmamızı sağlamıştı. Japon marka şimdi de makyajlı 2021 Nissan Navara'nın örtüsünü kaldırdı.

'Şimdiye kadarki en gelişmiş Navara' iddiasıyla tanıtılan makyajlı Navara, güncel kasaya göre önemli yenilikler barındırmasının yanı sıra bir de serinin en tepesinde yer alacak PRO-4X donanımına kavuştu. Ön ve arka bölümündeki değişim hemen göze çarpan makyajlı Navara'da yenilenen panjur ve yeni bi-LED farlar dikkat çekiyor.

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Öndeki bu değişimle birlikte Navara'nın Titan'lara benzediğini söylemek mümkün. Makyajlı Nissan Navara'nın diğer bölümlerine baktığımızda ise çamurlukların yenilendiğini siyah dodiklerle donatıldığını görüyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz daha maceracı aksesuarlarla donatıldığında bu dodikler daha çok göze çarpıyor. Arka bölümde ise yeni stop grubu ve bagaj kapağını görmek mümkün.

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Makyajlı 2021 Nissan Navara'da 'Nissan Intelligent Mobility' özellikleri kapsamında pek çok standart güvenlik teknolojisi görmekteyiz. Akıllı ön çarpışma uyarısı, akıllı acil durum freni ve dört farklı kameradan faydalanan akıllı çevre görüntüleme sistemini bu özelliklere örnek göstermek mümkün. Görüntü sisteminde bir de offroad modu bulunuyor. Bu mod, araç dört tekerlekten çekiş modunda düşük hızda ilerlerken yakınındaki engeller konusunda sürücüye bilgi veriyor.

Nissan tarafından yapılan açıklamada, diğer yeniliklerin yanı sıra makyajlı Navara'nın arka aksının da güçlendirildiği, yük kapasitesinin yükseltildiği ve kasadaki yükleme hacminin artırıldığı belirtildi. Arka tampona entegre bir basamağa da sahip olan makyajlı Navara'nın direksiyon kremayeri de yenilenmiş. Bu sayede düşük hızlardaki manevra yeteneği ve direksiyon tepkisi iyileştirilmiş.

Makyajlı Nissan Navara'nın iç mekanında direksiyon simidi ve bilgi-eğlence ekranının yenilendiğini görüyoruz. Kaputun altında ise 190 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 2.3 litre dört silindirli turbo dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motor 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

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