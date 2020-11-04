Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın

Dacia, yeni Sandero ve Sandero Stepway'i geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı. Önümüzdeki haftalarda Fransa'da siparişe açılacağı belirtilen yeni Sandero ve Sandero Stepway'in böylece ilk yurt dışı fiyatları da belli oldu.

Öncelikle yeni Dacia Sandero'ya bakalım. Access, Essential ve Comfort donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Sandero'da SCe 65, TCe 90 ve ECO-G 100 motorlar bulunuyor. Üç silindirli 1.0 litre atmosferik motor olan SCe 65'te sadece 5 ileri manuel seçeneği, TCe 90'da ise buna ek olarak CVT opsiyonu bulunuyor. LPG'li ECO-G 100 ise 6 ileri manuel seçeneğiyle sunuluyor.

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Yeni Sandero

Donanım Seviyesi Motor Vergiler dahil fiyat Access SCe 65 8.690 euro Essential SCe 65 9.890 euro Essential ECO-G 100 11.390 euro Comfort SCe 65 11.190 euro Comfort ECO-G 100 12.690 euro Comfort TCe 90 12.690 euro Comfort TCe 90 - CVT 14.090 euro

Yeni Dacia Sandero Stepway'de ise Essential ve Comfort donanım seçenekleri mevcut. Motor seçeneklerinde de SCe 65 yok, diğer iki seçenek standart Sandero'daki gibi.

Yeni Sandero Stepway

Donanım Seviyesi Motor Vergiler dahil fiyat Stepway Essential ECO-G 100 12.590 euro Stepway Essential TCe 90 12.590 euro Stepway Comfort ECO-G 100 13.890 euro Stepway Comfort TCe 90 13.890 euro Stepway Comfort TCe 90 - CVT 15.290 euro

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ile ilgili daha fazla bilgi için buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Otomobillerin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Güncel kasa ülkemizde sadece 'Stepway' seçeneğiyle 159.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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