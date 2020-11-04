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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın

    Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan yeni Sandero ve Sandero Stepway, Avrupa'da siparişe açılıyor. Bu sayede ikilinin yurt dışı fiyatları da netleşmeye başladı. İşte fiyatlar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın

    Dacia, yeni Sandero ve Sandero Stepway'i geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı. Önümüzdeki haftalarda Fransa'da siparişe açılacağı belirtilen yeni Sandero ve Sandero Stepway'in böylece ilk yurt dışı fiyatları da belli oldu.

    Öncelikle yeni Dacia Sandero'ya bakalım. Access, Essential ve Comfort donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Sandero'da SCe 65, TCe 90 ve ECO-G 100 motorlar bulunuyor. Üç silindirli 1.0 litre atmosferik motor olan SCe 65'te sadece 5 ileri manuel seçeneği, TCe 90'da ise buna ek olarak CVT opsiyonu bulunuyor. LPG'li ECO-G 100 ise 6 ileri manuel seçeneğiyle sunuluyor.

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    Yeni Sandero

    Donanım Seviyesi Motor Vergiler dahil fiyat
    Access SCe 65 8.690 euro
    Essential SCe 65 9.890 euro
    Essential ECO-G 100 11.390 euro
    Comfort SCe 65 11.190 euro
    Comfort ECO-G 100 12.690 euro
    Comfort TCe 90 12.690 euro
    Comfort TCe 90 - CVT 14.090 euro

    Yeni Dacia Sandero Stepway'de ise Essential ve Comfort donanım seçenekleri mevcut. Motor seçeneklerinde de SCe 65 yok, diğer iki seçenek standart Sandero'daki gibi.

    Yeni Sandero Stepway

    Donanım Seviyesi Motor Vergiler dahil fiyat
    Stepway Essential ECO-G 100 12.590 euro
    Stepway Essential TCe 90 12.590 euro
    Stepway Comfort ECO-G 100 13.890 euro
    Stepway Comfort TCe 90 13.890 euro
    Stepway Comfort TCe 90 - CVT 15.290 euro

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ile ilgili daha fazla bilgi için buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Otomobillerin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Güncel kasa ülkemizde sadece 'Stepway' seçeneğiyle 159.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dacia zaten Renault alamayan insanlar için çıkarıldı düşünün yani Dacia bile alamıyoruz.
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    34Tarik (Tarık ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu paralara bizim ülkede yürüyen herhangi bir araba alamıyorsunuz.
    Yanıtla +17
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    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dış minnaklardan Dacia konuştu.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    xpugur (ugur coskun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vayy beeee sitenin sahibi de akape yandaşı ama haber akape karşıtı çok ilginç :D hahaha gönderme var silerler bu haberi :)))

    bazı youtube kanallarıda döviz üzerinden göndermeli videoalr yapıyor :D süper :))
    Yanıtla +3
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    SilenthillDream 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be 3-7 ay arası sıfır araç aliyorsun
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    V2 (Vince ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne diyeyim ki insan sinirleniyor en çöp arabalar 200k oldu
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    erka1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fransa satış fiyatları %20 kdv li rakamlar.
    vergisiz fiyatı daha da ürkütücü bir hal alıyor.
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    parker48 (volkan tosun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Admin yanlış anlama ama yurtdışında şu fiyat bizde bu fiyat konularından gına geldi. Maliye bakanı ne de dedi yerli otomotiv sanayini şahlandıracağız (KOÇ grubu özellikle) dedi toplam satışlarda %50 nin üzerine çıktık dedi, kur dedi yerli üreticinin lehine vs. vs. . Millet kurun altında ezildi ama yukarda ki bakış açısı, kur avantajı ve işçilik ücretlerindeki avantajla sadece 1-2 yerli üreticiyi kurtarmak olmamalı.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ülkenin ihtiyacı olan yerli ve milli araba bu. 50 bin dolarlık yerli ve milli arabayı kim alabilecek? bize gereken max 10-15 bin dolarlık araba. o bile 100 bin lira yapıyor vergisiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    A.M.G (Orhan durmuş) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    Bu şartlarda çok beklersin
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    alabamalı (UcA kISAca 3A) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan başlığın gazına gelip göz atamayım dedim psikolojim bozulmasın diye kaşındım yine.
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni sandero sürüş anlamında poloyla yarışır ,yeni tüy gibi direksiyon ,clio 5 platformu ile geliyor.Yeni duster kullananlar bilir megane dan bile yumuşak direksiyon ,clio 5 de aynı sistemli çok yumuşak

    sandero stepway logan(symbol) ciddi satış rakamlarına hem avrupada hem Türkiyede ulaşacaktır.

    Birde avrupada da ciddi satışları var almanya , fransa da iyi satıyor , orada hangi markayı alamayanlara satılıyor acaba :))
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    ahmet3976 (ahmet .) 6 gün ( Mesaj Silindi ) alfa-x
    Direksiyon hızlandıkça sertleşmiyorsa iyi değil kötüye işaret. İstenen şey park manevralarında yumuşak normal kullanımda sert ve net tepkileri olan direksiyondur. Yüksek hızda yumuşak direksiyon güvenlik anlamında tehlikelidir.
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    lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Clio 2.5 olmuş....
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    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dış minnaklardan Dacia konuştu.
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    16184 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni dacia sandero ve
    3 etiket daha yeni sandero stepway fiyat Bilim ve Teknoloji
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