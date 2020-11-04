Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın

Dacia, yeni Sandero ve Sandero Stepway'i geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı. Önümüzdeki haftalarda Fransa'da siparişe açılacağı belirtilen yeni Sandero ve Sandero Stepway'in böylece ilk yurt dışı fiyatları da belli oldu.
Öncelikle yeni Dacia Sandero'ya bakalım. Access, Essential ve Comfort donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Sandero'da SCe 65, TCe 90 ve ECO-G 100 motorlar bulunuyor. Üç silindirli 1.0 litre atmosferik motor olan SCe 65'te sadece 5 ileri manuel seçeneği, TCe 90'da ise buna ek olarak CVT opsiyonu bulunuyor. LPG'li ECO-G 100 ise 6 ileri manuel seçeneğiyle sunuluyor.İlginizi Çekebilir DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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Yeni Sandero
|Donanım Seviyesi
|Motor
|Vergiler dahil fiyat
|Access
|SCe 65
|8.690 euro
|Essential
|SCe 65
|9.890 euro
|Essential
|ECO-G 100
|11.390 euro
|Comfort
|SCe 65
|11.190 euro
|Comfort
|ECO-G 100
|12.690 euro
|Comfort
|TCe 90
|12.690 euro
|Comfort
|TCe 90 - CVT
|14.090 euro
Yeni Dacia Sandero Stepway'de ise Essential ve Comfort donanım seçenekleri mevcut. Motor seçeneklerinde de SCe 65 yok, diğer iki seçenek standart Sandero'daki gibi.
Yeni Sandero Stepway
|Donanım Seviyesi
|Motor
|Vergiler dahil fiyat
|Stepway Essential
|ECO-G 100
|12.590 euro
|Stepway Essential
|TCe 90
|12.590 euro
|Stepway Comfort
|ECO-G 100
|13.890 euro
|Stepway Comfort
|TCe 90
|13.890 euro
|Stepway Comfort
|TCe 90 - CVT
|15.290 euro
Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ile ilgili daha fazla bilgi için buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Otomobillerin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Güncel kasa ülkemizde sadece 'Stepway' seçeneğiyle 159.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
bazı youtube kanallarıda döviz üzerinden göndermeli videoalr yapıyor :D süper :))
vergisiz fiyatı daha da ürkütücü bir hal alıyor.
sandero stepway logan(symbol) ciddi satış rakamlarına hem avrupada hem Türkiyede ulaşacaktır.
Birde avrupada da ciddi satışları var almanya , fransa da iyi satıyor , orada hangi markayı alamayanlara satılıyor acaba :))
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