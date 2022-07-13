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    Makyajlı 2023 Kia XCeed'in çizimleri paylaşıldı

    Makyaj işleminin ardından GT-Line versiyonuyla da satışa sunulması planlanan 2023 Kia XCeed, hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit olmak üzere sadece elektrik destekli motorlarla satılacak.
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    Makyajlı 2023 Kia XCeed'in çizimleri paylaşıldı
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    Kia, 18 Temmuz'da tanıtmayı planladığı makyajlı XCeed'in çizim görsellerini paylaştı. Üretim hayatının üçüncü yılında yenilenen 2023 Kia XCeed, iç ve dış tasarımındaki güncellemelerin yanı sıra yeni teknolojilere de kavuşacak.

    Kia XCeed makyaj operasyonu sonrası ilk kez GT-Line versiyonuyla satışa çıkacak. Zaten paylaşılan çizimlerde de bu versiyonun gövde tasarımını görmekteyiz. Baktığımızda ön bölümde pençe şeklinde grafiklere sahip yeni LED farlar ve hafifçe elden geçirilen ön panjur ile birlikte dikey hava girişlerine ve parlak siyah detaylara sahip sportif tampon dikkat çekiyor.

    2023 Kia XCeed'e profilden baktığımızda iki renkli büyük jantlar göze çarpıyor. Ancak elbette tekerlekler çizimlerde durduğu kadar agresif görünmeyecektir. Arkada ise şekli değişmeyen ancak Ceed'deki gibi bal peteği desenli grafiklerle yenilenen stoplar, krom detaylarla oluşturulan sahte egzoz çıkışları ve gövde rengi arka difüzör bulunuyor. GT-Line'ın tasarımından yola çıkarak alt versiyonlarda daha küçük değişimler göreceğimizi söylemek mümkün.

    Makyajlı 2023 Kia XCeed'in çizimleri paylaşıldı
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    Kia, makyajlı XCeed'in iç mekanına ilişkin bir görsel paylaşmadı fakat Ceed ailesinin diğer üyelerindeki güncellemelerin bu modele de gelmesini bekleyebiliriz. Bu kapsamda 2023 Kia XCeed'de yenilenen 12.3 inç dijital gösterge paneli, yazılımı güncellenen 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, yeni trim ve döşemeler ile gelişmiş sürücü asistan teknolojileri göreceğiz.

    Makyajlı Kia XCeed'in kaputu altında hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlar bulunacak. İlk seçenekte tıpkı yenilenen Ceed'deki gibi 48V elektrik desteğine sahip 1.0 litre geçiş yapılması muhtemel. Söz konusu motor 120 PS güç ve 200 Nm tork üretirken 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. PHEV ise 1.6 litre motor ve bir elektrik motorunun birleşiminden 141 PS güç alıyor. 8.9 kWsa batarya da 58 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

    Not: Haberin kapak görselinde mevcut kasaya ait görüntü kullanılmıştır.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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