Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei açıkladı: Kendi otomobilini üretmeyecek

    Çin merkezli teknoloji devi Huawei, otomotiv pazarı hakkında gelecek planlarını paylaştı. Akıllı telefonları ile bir döneme damga vuran şirket, pazarda neler sunacak? İşte detaylar
    2
    Huawei açıkladı: Kendi otomobilini üretmeyecek! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımlarının ardından operasyonlarını otomobil endüstrisi dahil olmak üzere farklı alanlara taşıdı. Bu noktada Huawei’nin pazarda neler yapacağı ise büyük merak konusu oldu diyebiliriz.Ancak görünen o ki marka, kendi aracını geliştirmek yerine teknolojilere odaklanacak.

    Huawei, kendi otomobilini üretmeyecek

    Bilindiği üzere akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi ve Apple, gelecekte otomobil rekabetine dahil olmayı planlıyor. Son sızıntılar ise, Huawei’nin de bu rekabete katılacağı ve kendi aracını geliştirdiği yönündeydi.  Şimdi Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, şirketin otomobil pazarına yönelik planlarına açıklık getirdi.

    Üst düzey yetkiliye göre Huawei, kendi aracını üretmek yerine diğer markalar için akıllı araba ekosistemini ve diğer teknolojik çözümlerini genişletmeye odaklanacak. Yönetici ayrıca, şirketin diğer otomobil üreticileriyle yakın işbirliği içinde olacağını ve markanın Çin pazarına liderlik edeceğini söyledi.

    Bilmeyenler için Huawei, elektrikli araçlar için halihazırda HarmonyOS destekli Huawei Smart LNDU 4K Dashcam ve akıllı ekranlar gibi çözümler sunuyor. Öyle ki bu teknolojileri barındıran ve Seres ortaklığıyla geliştirilen Aito M5 yakında yola çıkacak. Ancak görünüşe göre şirket, pazarda bağımsız olarak hareket etmeyi planlamıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spordan sonra bel ağrısı şirket üzerine alınan araç kaç yıl satılamaz get changed into a smart outfit at your wardrobe or a high end clothes shop to begin the mission sultan papağanı kızgınlık yumurtası ne yapmalıyım winsa mı pimapen mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız