Huawei açıkladı: Kendi otomobilini üretmeyecek

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımlarının ardından operasyonlarını otomobil endüstrisi dahil olmak üzere farklı alanlara taşıdı. Bu noktada Huawei’nin pazarda neler yapacağı ise büyük merak konusu oldu diyebiliriz.Ancak görünen o ki marka, kendi aracını geliştirmek yerine teknolojilere odaklanacak.

Huawei, kendi otomobilini üretmeyecek

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi ve Apple, gelecekte otomobil rekabetine dahil olmayı planlıyor. Son sızıntılar ise, Huawei’nin de bu rekabete katılacağı ve kendi aracını geliştirdiği yönündeydi. Şimdi Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, şirketin otomobil pazarına yönelik planlarına açıklık getirdi.

Üst düzey yetkiliye göre Huawei, kendi aracını üretmek yerine diğer markalar için akıllı araba ekosistemini ve diğer teknolojik çözümlerini genişletmeye odaklanacak. Yönetici ayrıca, şirketin diğer otomobil üreticileriyle yakın işbirliği içinde olacağını ve markanın Çin pazarına liderlik edeceğini söyledi.

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Bilmeyenler için Huawei, elektrikli araçlar için halihazırda HarmonyOS destekli Huawei Smart LNDU 4K Dashcam ve akıllı ekranlar gibi çözümler sunuyor. Öyle ki bu teknolojileri barındıran ve Seres ortaklığıyla geliştirilen Aito M5 yakında yola çıkacak. Ancak görünüşe göre şirket, pazarda bağımsız olarak hareket etmeyi planlamıyor.

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