Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Yaklaşık üç ay önce resmi olarak tanıtılan makyajlı BMW 5 Serisi Ağustos ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Makyajlı 2020 BMW 5 Serisi fiyatı 656.200 TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Tazelenen yüzü ve yeni teknolojileriyle dikkat çeken 2020 BMW 5 Serisi, ülkemizde BMW 520i benzinli, BMW 530i xDrive hafif hibrit ve BMW 520d xDrive dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satılıyor. Donanım seviyesi olaraksa Luxury Line ve M Sport paketleri mevcut. Ayrıca bu paketleri Special Edition isimli özel tasarım paketiyle tercih etmek de mümkün.

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi makyajlı BMW 5 Serisi’nde standart olarak sunulurken, Special Edition paketiyle de pek çok özellik beraberinde geliyor. Genişletilmiş Special Edition paketinde Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon Ses Sistemi de sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

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Daha geniş, uzun ve yekpare BMW Böbrek Izgarası ile gelen makyajlı 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım diline ortak oluyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, otomatik uzun far asistanı ve matris teknolojisine sahip adaptif BMW Selective Beam göz kamaştırmayan tam LED farlar günümüz modern tasarımına ışık tutuyor. Ayrıca, üç boyutlu özelliğe kavuşan, siyah kenarlı ve yeni L şeklinde tasarıma sahip stop lambalarıyla tasarım gücünü vurgulayan modelde, genişletilmiş özelliklere sahip otomatik klima kontrolü ve 10.25 inçlik ekran standart olarak sunulurken, 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

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Gelişmiş sürücü destek sistemleri

Yeni BMW 5 Serisi için geliştirilen sürücü destek sistemleri, hem uzun yolculuklarda sürüş konforunu artırmaya hem de sürücünün net bir görüşe sahip olmadığı durumlarda güvenliği artırmaya olanak sağlıyor. Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı, Yeni 3 Serisi ve Yeni 1 Serisi’nin ardından Yeni 5 Serisi’nde de sunuluyor.

Yeni 530i xDrive ve hafif hibrit teknolojisi

2.0 litrelik hafif hibrit benzinli motoruyla yeni 530i xDrive, yenilikçi 48 V hafif hibrit teknolojisi sayesinde sürücülere performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Güçlü 48 V marş jeneratörü ve ek batarya sisteminden oluşan hafif hibrit teknolojisi ile sürüş halindeyken fren yapıldığında marş jeneratörü otomobilin kinetik enerjisini elektriğe çeviriyor ve böylelikle elektrik enerjisi bataryada depolanabiliyor.

Geri kazanılmış enerji yalnızca elektrik aksamına güç vermek için değil aynı zamanda otomobilin güç çıkışını artırmak için de kullanılabiliyor. 48 V marş jeneratörü, hızlanma esnasında 11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak otomobilin dinamik performansına katkıda bulunuyor. Hafif hibrit sistemi, yeni BMW 530i xDrive modelinde hem daha dinamik ve konforlu bir sürüş sunarken hem de daha verimli yakıt kullanımına olanak sağlıyor.

Model Tasarım Paketi Şanzıman Motor hacmi(cc) Motor Gücü (bg) Fiyat Yeni BMW 520i Luxuy Line Otomatik 1597 170 656.200 TL Yeni BMW 520i M Sport Otomatik 1597 170 668.900 TL Yeni BMW 520i Special Edition Luxury Line Otomatik 1597 170 690.900 TL Yeni BMW 520i Special Edition M Sport Otomatik 1597 170 703.800 TL Yeni BMW 530i xDrive Special Edition Luxury Line Otomatik 1998 252 979.600 TL Yeni BMW 530i xDrive Special Edition M Sport Otomatik 1998 252 1.000.300 TL Yeni BMW 520d xDrive Special Edition Luxury Line Otomatik 1995 190 955.100 TL Yeni BMW 520d xDrive Special Edition M Sport Otomatik 1995 190 969.500 TL

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