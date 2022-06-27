Makyajlı DS 7 Crossback tanıtıldı: 360 beygirlik hibrit seçenek de listede

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%100 DS Automobiles tasarımına sahip ilk model olarak 2017'den bu yana satışta olan DS 7 Crossback makyajlandı. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen modelin ismindeki Crossback takısı da kaldırıldı.

Makyajlı DS 7'nin ön bölümünde yeni farlar dikkat çekiyor. Üç modülden oluşan yeni farlar eskisiyle aynı yerleşime sahip fakat bu modüller artık dönmüyor. Bunun yerine farlar hem kısa hem de uzun huzmeli modlarda daha güçlü olduğu belirtilen DS PIXEL LED Vision 3.0 teknolojisine güncellenmiş. Bu kapsamda en dıştaki modülün tek başına 84 diyottan oluştuğu ve uzunlardan sorumlu olduğu belirtiliyor.

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DS 7'nin panjurunun da yenilendiğini ve etrafını saran kalın çerçeveden kurtulduğu görülüyor. Tampon kenarlarında ise yeniden tasarlanan gündüz LED'leri göze çarpıyor. Toplam 33 LED'den oluşan ışık şeritleri, gövdeyle aynı renge boyanmış saydam polikarbon yüzeyle korunuyor. Arka bölümde ise eski DS 7 Crossback yazısının yerini 'DS Automobiles' yazısı almış. Bunun dışında 18 - 21 inç arası değişen yeni tasarım alaşım jantlar da görsel yenilikler arasında.

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Makyajlanan crossover'ın iç mekanında pek fazla değişim yapılmamış. Konsolun merkezinde 12 inç multimedya ekranı standart olarak yer alıyor. Söz konusu ekran, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay fonksiyonunun yanı sıra gece görüş sistemine sahip yeni multimedya sistemiyle geliyor. Donanım seviyesine göre değişen deri döşeme seçenekleri de iç mekandaki yenilikler arasında.

DS 7'nin motor gamı benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerden oluşuyor. Giriş seviyesinde 130 beygirlik benzinli ve dizel motorlar var. PHEV tarafında ise tümü 14.2 kWsa batarya paketine sahip olan üç farklı seçenek söz konusu. Bunlardan ilki önden çekişli ve 225 hp güce sahip. Diğerleri ise dört tekerlekten çekişli ve sırasıyla 300 hp ve 360 hp güç sunuyor.

En güçlü PHEV seçenek DS Performance ekibi tarafından geliştirilmiş. Bu versiyonda 21 inç jantlar ve 380 mm ön diskler kullanılmış. Ayrıca diğerlerine göre 15 mm daha alçak süspansiyon ve artırılmış iz genişliği de söz konusu. Bunun yanı sıra en güçlü versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi de 5.6 saniye olarak açıklandı. PHEV versiyonların tümü şehir içinde 81 km, karma kullanımda 65 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde rezervasyon alımına başlanan DS 7, önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulmuş olacak.

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Makyajlı DS 7 Crossback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri