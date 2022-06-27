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    Volkswagen ID. Aero elektrikli sedan konsepti görücüye çıktı: 620 km menzil sunacak

    Volkswagen ID. Aero konsepti, 2023'ün ikinci yarısında ilk olarak Çin'de satışa sunulacak global modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Şimdilik dış tasarımı gösterilen konseptin menzili de açıklandı
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    Volkswagen ID. Aero elektrikli sedan konsepti tanıtıldı
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    Kısa süre önce çizimleri paylaşılan Volkswagen ID. Aero konsepti bugün resmi olarak tanıtıldı. Söz konusu çalışma, Alman üreticinin piyasaya süreceği elektrikli sedan modelin üretime yakın bir ön gösterimi olarak karşımızda.

    Volkswagen ID. Aero konseptiyle ilgili verilen bilgilere baktığımızda 0.23 Cd gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu görmekteyiz. Bu aerodinamik tasarımın, otomobilin elektrikli güç aktarma sistemiyle birleştiğinde WLTP'ye göre 620 kilometreye kadar sürüş menzili sağlaması hedefleniyor.

    Alman üretici hala teknik özellikler konusundaki suskunluğunu koruyor. Bu konuda sadece ID. Aero'nun yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 22 inçlik iki renkli jantlara sahip olduğunu öğreniyoruz. Coupe stili silüetiyle dikkat çeken Volkswagen ID. Aero'nun LED farları, logoya kadar uzanan ışık şeritleri ve petek desenli stop lambaları, tasarımında ilk göze çarpan detaylar oluyor.

    Volkswagen ID. Aero elektrikli sedan konsepti tanıtıldı
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    Volkswagen ID. Aero'ya yandan baktığımızda ise güçlü omuz çizgisinin yanı sıra parlak siyah tavan ve sütunlarla uyum sağlayan yan ayna kapakları dikkat çekiyor. Fakat buradaki en dikkat çeken noktanın kapı kolları olduğunu belirtmekte fayda var. Zira Volkswagen, konseptte sıradan kapı kolları yerine aydınlatılmış dokunmatik yüzeyler kullanmayı tercih etmiş.

    Özellikle dokunmatik yüzeyli kapı kolları gibi detaylar üretim versiyonuna taşınır mı bilinmez ancak Volkswagen ID. Aero, dış tasarım olarak büyük oranda üretime hazır görünüyor. Üretim versiyonunun adı hala açıklanmadı fakat ürün gamındaki hiyerarşiye göre ID. 7 olarak adlandırılmasını bekleyebiliriz.

    ID. Aero'nun üretim versiyonu ilk olarak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa sunulacak. Ardından Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına da gelecek. MEB platformu üzerine inşa edilecek elektrikli sedanın Emden fabrikasında üretime girmesi bekleniyor.

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