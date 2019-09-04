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Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlı Honda Civic Sedan 14 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor. Tasarımda ufak, teknoloji tarafında ise önemli güncellemeler içeren makyajlı Honda Civic Sedan'ın fiyatı ve özellikleri:
1 gün
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri
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Ufak bir makyaj operasyonundan geçirilerek tasarımı ve teknolojileri yenilenen Honda Civic Sedan’ın Türkiye lansmanı gerçekleşti. Makyajlı Honda Civic Sedan, 14 Eylül 2019 tarihinden itibaren 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Honda Civic Sedan’ın makyajlanmasında tasarımdan çok aktif güvenlik ve sürüş destek sistemlerine önem verilmiş. Siyah renkli ön panjur ve sis farlarının olduğu bölüm makyajlı Honda Civic Sedan’daki küçük kozmetik değişimlerden. Ayrıca jantlarda da ufak bir tasarım değişikliği yapıldığı ifade ediliyor. Kabin tarafındaki kaliteli malzeme kullanımı ve daha kullanışlı dijital gösterge tasarımı da altı çizilen detaylar arasında.

Makyajlı Honda Civic ile birlikte Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi’nin (AHA) Avrupa’daki yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak optimize edildiği söyleniyor. Böylece hassas ve doğrudan tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi elde edilmiş.

Honda Sensing teknolojisi makyajlı Civic Sedan'da 

Honda CR-V’den tanıdığımız gelişmiş güvenlik sistemi Honda Sensing, artık Honda Civic Sedan’da da yer alıyor. Bu kapsamda makyajlı Honda Civic Sedan’da Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı, Şerit Koruma Destek Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere pek çok güvenlik donanımı mevcut.

Makyajlı Honda Civic Sedan’ın motorlarında herhangi bir değişim yok. Fakat sportif model vurgusu yapılan 1.5 litre VTEC Turbo motor üç farklı donanım versiyonuyla satışa sunulacak. Bu seçeneklerden birinde manuel şanzıman seçeneği de olacak. Honda yetkilileri bu sayede makyajlı Honda Civic Sedan’ın daha geniş kitlelere hitap edeceğini söylüyor.

Makyajlı Honda Civic Sedan fiyat listesi şu şekilde:

Benzinli 1.6 L i-VTECDreamManuel141.500 TL
Benzinli 1.6 L i-VTEC EleganceOtomatik
159.500 TL
Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC DreamManuel150.500 TL
Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
EleganceManuel164.500 TL 
Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
Elegance Otomatik 168.500 TL 
Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
ExecutiveOtomatik 179.500 TL 
Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
Elegance Manuel 167.500 TL 
Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
Elegance Otomatik 171.500 TL 
Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
Executive+Otomatik 185.500 TL 
Dizel 1.6 L i-DTEC
Elegance Otomatik 207.500 TL 
Dizel 1.6 L i-DTECExecutive+Otomatik 236.500 TL 



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blckhm 1 gün en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +45
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1ses1 1 gün
Göcüklü versiyonlarda indirim var mı.
2 Yanıt Yanıtla +35
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Olur Öyle Şeyler 1 gün 1ses1
Göçük konusu artık kapandı.
Göçüğü olanlarda yetkili servislerde işlem yaptırdı.
Ben şahsen 1 tane bile dalgalı civic görmedim. Hepsi dümdüz.
Bu olay çok abartıldı.
Göçük konusu artık kapandı. Göçüğü olanlarda yetkili servislerde işlem yaptırdı. Ben şahsen 1 tane bile dalgalı civic görmedim. Hepsi dümdüz. Bu o...
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5 Yanıt Yanıtla +30
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1 Avatar
zolzauza 6 sa.
Müşteriyi enayi yerine koyan firmalardan uzak duruyorum vag (emisyon skandalı, dsg), honda göçük c sütunu vs usa, avrupada toplatılan araçlar, 10 yıl verilen garantiler... Türkiye ye gelince müşteriyi öpüyorlar... Kim kazık atarsa o firma boykot edilmeli
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McLaren64 12 sa.
Ne gibi değişim var araçta? Makyaj denilmiş ama değişiklikler nerede göremedim. Üstelik bu araba henüz yeni bir modelken maykajlanması enteresan değil mi? Fiyatı söylemeye gerek bile yok.
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DH Misafiri 16 sa.
Bu araçi nasıl yapıyorlar aklım almıyor kapı içlerinde kaynak izleri öyle bir belli oluyor ki , işçilikleri sıfır
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iquique 20 sa.
şu düz vitesli 1.5 Turbo civic'i alsalar da, Polo GTi'dan bir tokat yese
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_Pulse_ 21 sa.
dizel otomatik en full ile lpg benzinli en full fiyat farkı ibretlik.
o fark ile ikinci el dizel örneğin corsa d kasa alınır yuh.
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NightWolker 21 sa.
Hey yavrum hey fiyatlara bak. :)
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vamp 21 sa.
Sanırım bir ben bu arabayı hiçbir şeye benzetemiyorum. Çizgileri falan kötü geliyor :(
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bodyman700 23 sa. lojistisyen
Hatay İskenderun denizciler mahallesi... Sosyal mesaj yerine ulaşmıştır umarım.
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bodyman700 23 sa.
İşyerinde bir arkadaş geçenlerde 115 bin liraya 3+1 ev aldı. 5 yıllık doğalgazlı tam yapılı daire... Başka bir şey söylemeye gerek yok.
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lojistisyen 23 sa. bodyman700
Nerden aldı, hayırlı olsun
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lwnth 1 gün
japon arabalarının tasarımını sevmeyen bi ben miyim ya?. şuna bak nasıl çirkin
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