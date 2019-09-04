Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

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Ufak bir makyaj operasyonundan geçirilerek tasarımı ve teknolojileri yenilenen Honda Civic Sedan’ın Türkiye lansmanı gerçekleşti. Makyajlı Honda Civic Sedan, 14 Eylül 2019 tarihinden itibaren 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Honda Civic Sedan’ın makyajlanmasında tasarımdan çok aktif güvenlik ve sürüş destek sistemlerine önem verilmiş. Siyah renkli ön panjur ve sis farlarının olduğu bölüm makyajlı Honda Civic Sedan’daki küçük kozmetik değişimlerden. Ayrıca jantlarda da ufak bir tasarım değişikliği yapıldığı ifade ediliyor. Kabin tarafındaki kaliteli malzeme kullanımı ve daha kullanışlı dijital gösterge tasarımı da altı çizilen detaylar arasında.

Makyajlı Honda Civic ile birlikte Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi’nin (AHA) Avrupa’daki yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak optimize edildiği söyleniyor. Böylece hassas ve doğrudan tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi elde edilmiş.

Honda Sensing teknolojisi makyajlı Civic Sedan'da

Honda CR-V’den tanıdığımız gelişmiş güvenlik sistemi Honda Sensing, artık Honda Civic Sedan’da da yer alıyor. Bu kapsamda makyajlı Honda Civic Sedan’da Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı, Şerit Koruma Destek Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere pek çok güvenlik donanımı mevcut.

Makyajlı Honda Civic Sedan’ın motorlarında herhangi bir değişim yok. Fakat sportif model vurgusu yapılan 1.5 litre VTEC Turbo motor üç farklı donanım versiyonuyla satışa sunulacak. Bu seçeneklerden birinde manuel şanzıman seçeneği de olacak. Honda yetkilileri bu sayede makyajlı Honda Civic Sedan’ın daha geniş kitlelere hitap edeceğini söylüyor.

Makyajlı Honda Civic Sedan fiyat listesi şu şekilde:

Benzinli 1.6 L i-VTEC Dream Manuel 141.500 TL Benzinli 1.6 L i-VTEC Elegance Otomatik 159.500 TL Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC Dream Manuel 150.500 TL Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC

Elegance Manuel 164.500 TL Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC

Elegance Otomatik 168.500 TL Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC

Executive Otomatik 179.500 TL Benzinli 1.5 L VTEC Turbo

Elegance Manuel 167.500 TL Benzinli 1.5 L VTEC Turbo

Elegance Otomatik 171.500 TL Benzinli 1.5 L VTEC Turbo

Executive+ Otomatik 185.500 TL Dizel 1.6 L i-DTEC

Elegance Otomatik 207.500 TL Dizel 1.6 L i-DTEC Executive+ Otomatik 236.500 TL