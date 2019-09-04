Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Honda Civic Sedan’ın makyajlanmasında tasarımdan çok aktif güvenlik ve sürüş destek sistemlerine önem verilmiş. Siyah renkli ön panjur ve sis farlarının olduğu bölüm makyajlı Honda Civic Sedan’daki küçük kozmetik değişimlerden. Ayrıca jantlarda da ufak bir tasarım değişikliği yapıldığı ifade ediliyor. Kabin tarafındaki kaliteli malzeme kullanımı ve daha kullanışlı dijital gösterge tasarımı da altı çizilen detaylar arasında.
Makyajlı Honda Civic ile birlikte Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi’nin (AHA) Avrupa’daki yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak optimize edildiği söyleniyor. Böylece hassas ve doğrudan tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi elde edilmiş.
Honda Sensing teknolojisi makyajlı Civic Sedan'da
Honda CR-V’den tanıdığımız gelişmiş güvenlik sistemi Honda Sensing, artık Honda Civic Sedan’da da yer alıyor. Bu kapsamda makyajlı Honda Civic Sedan’da Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı, Şerit Koruma Destek Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere pek çok güvenlik donanımı mevcut.
Makyajlı Honda Civic Sedan’ın motorlarında herhangi bir değişim yok. Fakat sportif model vurgusu yapılan 1.5 litre VTEC Turbo motor üç farklı donanım versiyonuyla satışa sunulacak. Bu seçeneklerden birinde manuel şanzıman seçeneği de olacak. Honda yetkilileri bu sayede makyajlı Honda Civic Sedan’ın daha geniş kitlelere hitap edeceğini söylüyor.
Makyajlı Honda Civic Sedan fiyat listesi şu şekilde:
|Benzinli 1.6 L i-VTEC
|Dream
|Manuel
|141.500 TL
|Benzinli 1.6 L i-VTEC
|Elegance
|Otomatik
159.500 TL
|Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
|Dream
|Manuel
|150.500 TL
|Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
|Elegance
|Manuel
|164.500 TL
|Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
|Elegance
|Otomatik
|168.500 TL
|Benzinli/LPG’li 1.6 L i-VTEC
|Executive
|Otomatik
|179.500 TL
|Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
|Elegance
|Manuel
|167.500 TL
|Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
|Elegance
|Otomatik
|171.500 TL
|Benzinli 1.5 L VTEC Turbo
|Executive+
|Otomatik
|185.500 TL
|Dizel 1.6 L i-DTEC
|Elegance
|Otomatik
|207.500 TL
|Dizel 1.6 L i-DTEC
|Executive+
|Otomatik
|236.500 TL
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Göçüğü olanlarda yetkili servislerde işlem yaptırdı.
Ben şahsen 1 tane bile dalgalı civic görmedim. Hepsi dümdüz.
Bu olay çok abartıldı.