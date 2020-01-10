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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı

    Honda Civic Type R, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi küçük bir makyaj operasyonundan geçirildi. Küçük kozmetik dokunuşlarla yetinen Civic Type R'da teknolojik ve mekanik iyileştirmeler de yapıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı
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    Honda’nın standart Civic ailesini güncellemesinin ardından sıra ailenin pist canavarı Honda Civic Type R’a geldi. Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Honda Civic Type R, Tokyo Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı.

    Serinin diğer üyelerinde olduğu gibi ufak dokunuşlarla yenilenen 2020 Honda Civic Type R’ın ön kısmında biraz daha geniş bir ızgaraya yer verilmiş. Ayrıca, agresif tampondaki yuvarlak sis farlarının bulunduğu bölüme gövde renginde kanatçıklar eklenmiş. Civic Type R’a özel Boost Blue adındaki gövde rengi de makyajla gelen kozmetik yenilikler arasında.

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    2020 Honda Civic Type R’ın iç mekanındaki değişim de oldukça küçük. Alcantara kaplı direksiyon, yeniden tasarlanan vites topuzu ve Active Sound Control adı verilen yapay motor sesi bu alandaki özellikler arasında. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan Honda Sensing güvenlik paketiyle de aracın sürücü asistan sistemleri artırılmış.

    Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sürtünmeyi azaltmak ve direksiyon hissiyatını iyileştirmek için ön süspansiyonda iyileştirmeler yapılmış. Yenilenen amortisörler sayesinde daha yumuşak bir sürüş ve daha iyi yol tutuş performansı elde edilmiş. 2020 Honda Civic Type R’ın fren sistemi de elden geçirilerek yeni çift parçalı disklere ve yeni fren kaliperlerine yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de"

    2020 Honda Civic Type R’ın motoruna baktığımızda herhangi bir değişimle karşılaşmıyoruz. Kaputun altındaki 2.0 litre dört silindirli motor 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretmeye devam ediyor. Üretilen güç ve tork ön tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman ve sınırlı kaydırmalı diferansiyel vasıtasıyla iletiliyor. Daha önce olduğu gibi, aracın mekaniklerini farklı senaryolara uyarlayan sürüş modları da varlığını sürdürüyor: Comfort, Sport ve +R.

    2020 Honda Civic Type R’ın kış bitmeden satışa sunulacağı söyleniyor. Aracın diğer tüm detaylarıyla birlikte fiyatını da ilerleyen aylarda öğreneceğiz. Güncel modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise 387 bin 855 TL.



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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf. en beğenilen
    Hani nerde Süreyya hanım? Japon otomobil fetişi hastalığı olanlar bu konuya uğramaz.
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    basartenk 1 hf.
    çirkindi, daha çirkin olmuş
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    Glorfindel1907 1 hf.
    Son yıllardaki en güzel tasarımlardan bence, Kötü diyende ne beğenir bilmiyorum.
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    drjacob 1 hf.
    Civic candır be ama sedanı :)
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    Execuvite 1 hf.
    Arabaya bakınca yol sesi geliyor aklıma
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    takip1 1 hf.
    Hayalimdeki araba
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    Schrödinger Kedisi 1 hf.
    Mavisi deli duruyor
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    onteo 1 hf.
    Rakipleri arasında en iyi safkan
    Yanıtla +1
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf. en beğenilen
    Hani nerde Süreyya hanım? Japon otomobil fetişi hastalığı olanlar bu konuya uğramaz.
    Yanıtla +6
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    hevdidik 1 hf.
    Benden uzak kalsın.
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    basartenk 1 hf.
    çirkindi, daha çirkin olmuş
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    pahalı bir hobi

    300 beygir üzeri araçlar arasında ucuz kalıyor ama sanırım.
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    4029 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    6 etiket daha honda tokyo otomobil fuarı 2020 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
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