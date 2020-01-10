Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı

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Honda’nın standart Civic ailesini güncellemesinin ardından sıra ailenin pist canavarı Honda Civic Type R’a geldi. Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Honda Civic Type R, Tokyo Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı.

Serinin diğer üyelerinde olduğu gibi ufak dokunuşlarla yenilenen 2020 Honda Civic Type R’ın ön kısmında biraz daha geniş bir ızgaraya yer verilmiş. Ayrıca, agresif tampondaki yuvarlak sis farlarının bulunduğu bölüme gövde renginde kanatçıklar eklenmiş. Civic Type R’a özel Boost Blue adındaki gövde rengi de makyajla gelen kozmetik yenilikler arasında.

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2020 Honda Civic Type R’ın iç mekanındaki değişim de oldukça küçük. Alcantara kaplı direksiyon, yeniden tasarlanan vites topuzu ve Active Sound Control adı verilen yapay motor sesi bu alandaki özellikler arasında. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan Honda Sensing güvenlik paketiyle de aracın sürücü asistan sistemleri artırılmış.

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Sürtünmeyi azaltmak ve direksiyon hissiyatını iyileştirmek için ön süspansiyonda iyileştirmeler yapılmış. Yenilenen amortisörler sayesinde daha yumuşak bir sürüş ve daha iyi yol tutuş performansı elde edilmiş. 2020 Honda Civic Type R’ın fren sistemi de elden geçirilerek yeni çift parçalı disklere ve yeni fren kaliperlerine yer verilmiş.

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2020 Honda Civic Type R’ın motoruna baktığımızda herhangi bir değişimle karşılaşmıyoruz. Kaputun altındaki 2.0 litre dört silindirli motor 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretmeye devam ediyor. Üretilen güç ve tork ön tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman ve sınırlı kaydırmalı diferansiyel vasıtasıyla iletiliyor. Daha önce olduğu gibi, aracın mekaniklerini farklı senaryolara uyarlayan sürüş modları da varlığını sürdürüyor: Comfort, Sport ve +R.

2020 Honda Civic Type R’ın kış bitmeden satışa sunulacağı söyleniyor. Aracın diğer tüm detaylarıyla birlikte fiyatını da ilerleyen aylarda öğreneceğiz. Güncel modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise 387 bin 855 TL.

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