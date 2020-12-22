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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu

    Markanın Vizor isimli yeni tasarım dili doğrultusunda makyajlanan ve yeni teknolojilerle donatılan makyajlı 2021 Opel Crossland fiyat listesi açıklandı. Makyajlı Opel Crossland fiyatı ve özellikleri:
    20 sa.
    10,9b
    35
    30
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu
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    Bu yılın Ekim ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Giriş seviyesi yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren makyajlı Opel Crossland fiyatı 226.900 TL'den başlıyor.

    3 yılın ardından geçirdiği makyaj operasyonu sonrası ismindeki 'X' takısından kurtulan makyajlı Crossland, Türkiye'de 130 beygirlik 1.2 litre benzinli ve 120 beygirlik 1.5 litre dizel motorlarla satın alınabiliyor. Donanım seviyeleri ise Edition, Elegance be Ultimate seçeneklerinden oluşuyor. Makyajlı Opel Crossland'daki benzinli motorun 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonu yalnızca Edition donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

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    Makyajlı Opel Crossland'ın ön bölümünde markanın yeni yüzü olarak ilk kez yeni Mokka'da karşımıza çıkan Vizor tasarımını görüyoruz. Bu alanda sürüşe duyarlı AFL Full LED farlar dikkat çekerken, elmas kesim detaylara sahip 16 ve 17 inç jant seçenekleri de makyajlı Crossland'ın gövdesindeki krom detaylarla güzel bir uyum yakalamış. Arka tarafta ise kanat desenli koyu renk LED stoplar ve stoplar arasında bulunan siyah şerit dikkat çekiyor.

    Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu
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    Makyajlı Opel Crossland'ı çift renkli olacak şekilde Elmas Siyah veya Alp Beyaz tavan rengiyle tercih etmek mümkün. Bunun yanı sıra panoramik cam tavan da tercih edilebilecek donanımlar arasında. Makyajlı Crossland'ın iç mekanında ise Alcantara döşemeyle tercih edilebilen 8 yönlü AGR onaylı ergonomik ön koltuklar, kaydırılabilir arka koltuklar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi detaylar öne çıkıyor.

    Makyajlı Opel Crossland'daki 7 inç R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi üzerinden Bluetooth, Apple Car Play ve Android Auto ile akıllı telefonunuza kolayca bağlanabilmeniz mümkün. Bir üst basamakta ise entegre 3 boyutlu haritaya sahip 8 inç NAVI 5.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi devreye giriyor. Bunun yanında kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş park pilotu, IntelliGrip antipatinaj sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve aktif acil frenleme sistemi gibi detaylar da dikkat çeken özelliklerden.

    Makyajlı Opel Crossland'ın 410 litrelik bagaj hacminin kaydırılabilir arka koltuklar ile 520 litreye, koltukların katlanması ile de 1255 litreye kadar yükseltilebildiğini de belirtelim.

    Makyajlı Opel Crossland fiyat listesi şöyle:

    Model Donanım seviyesi Fiyat
    1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition 226.900 TL
    1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition 292.900 TL
    1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance 302.900 TL
    1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate 322.900 TL
    1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition 304.900 TL
    1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance 314.900 TL



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    ceo-tr (Ceo Tr) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne saçma bir ÖTV dilimi var. Boş araba 226 bin. sen biraz lüks olsun, otomatik olsun dersen aynı araca, 10 -15 binlik donanım için, 70 - 80 bin vermek zorunda kalıyorsun. lüks sizin neyinize boş arabaya binin, arka camları bile çevirmeli layık size ama buna şükredin demek mi isteniyor acaba?
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    Yanıtla +13
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    BekirHan (Bekir Han) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece otomatik vites seçeneğinin 70.000TL fark ettiriyor olması akıl alır gibi değil...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu araçlar Pejo tabanlı. Bu araçlarda artık opel in sağlamlığını beklemek hayal olur. Pejo opel grandland adı altında koskoca SUV üretiyor. Ne yazık ki o kacaman araç 1200 kilo. Oysaki opel astra sedan ın baz modeli olan edition bile 1380 kiloyu. Demek ki bu araçlar tenekeden. Hey gidi günler hey. Opeli artık rüyamızda görürüz. Ve bir Alman tankını yok ettiniz ya helal olsun size. Sonuç Ipeli çok özleyeceğiz
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    ayhand28 (Ayhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem vergi almakta diretiyorsun bari bi düzenleme olsun. Aynı arabanın otomatiği 70k fazla. Aynı araçların donanım farkından dolayı ötv si farketmemeli. Misal a segment %45 ötv b segment %50 c segment %60 d segment %70-80 gibi bi oranlama gelse daha iyi olur.
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    frozennn (mustafa kahraman) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıçı kırık Opel corsa 200 bin olmuş.diyecek bişey yok.Altın madeni de bulunsa,bor zengini de olsak,hatta Dünyanın tek elmas madeni rezervi burda çıksa artık gülemem.Çünkü bu memlekete az bi gülsen 1 dakika sonra geçiyor...
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    faithlesszombie (Okan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araç değil vergi alıyorsun aslında, vergi verene araç bedava oluyor.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Git gide çirkinleşmeye başlıyor tüm suvlar.
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    Artizt (Mert ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düz ile otomatik arasındaki 30 asgari ücret farkının olması?
    Yanıtla +2
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    werneke 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim

    Makyajsız 1.2 T otomatik 226 bin

    Makyajlı 1.2 T otomatik 292 bin

    Bu olmamış
    Yanıtla +1
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    |RS| 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata çok zor satılır eski platformlu araç, hoş makyajsizi da pek satmiyordu, kamiq vs. dururken fiyat avantajı da olmazsa bu paralara pek şansı yok.
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    BekirHan (Bekir Han) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece otomatik vites seçeneğinin 70.000TL fark ettiriyor olması akıl alır gibi değil...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Last Troll Bender 14 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    O fark maalesef otomatik vitesten değil %80 ötv'den kaynaklı. Araba alırken bir araba da devlete almak gibi milli bir geleneğimiz var sonuçta.
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    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi şu jantlar nedir ya. Çok mu aradınız?
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    KatranKatırı (Yaşar ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) _Kullanıcı_Adı_
    Jantlar Subaru XV den kopya çekilmiş gibi.

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    10872 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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