Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu

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Bu yılın Ekim ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Giriş seviyesi yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren makyajlı Opel Crossland fiyatı 226.900 TL'den başlıyor.

3 yılın ardından geçirdiği makyaj operasyonu sonrası ismindeki 'X' takısından kurtulan makyajlı Crossland, Türkiye'de 130 beygirlik 1.2 litre benzinli ve 120 beygirlik 1.5 litre dizel motorlarla satın alınabiliyor. Donanım seviyeleri ise Edition, Elegance be Ultimate seçeneklerinden oluşuyor. Makyajlı Opel Crossland'daki benzinli motorun 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonu yalnızca Edition donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

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Makyajlı Opel Crossland'ın ön bölümünde markanın yeni yüzü olarak ilk kez yeni Mokka'da karşımıza çıkan Vizor tasarımını görüyoruz. Bu alanda sürüşe duyarlı AFL Full LED farlar dikkat çekerken, elmas kesim detaylara sahip 16 ve 17 inç jant seçenekleri de makyajlı Crossland'ın gövdesindeki krom detaylarla güzel bir uyum yakalamış. Arka tarafta ise kanat desenli koyu renk LED stoplar ve stoplar arasında bulunan siyah şerit dikkat çekiyor.

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Makyajlı Opel Crossland'ı çift renkli olacak şekilde Elmas Siyah veya Alp Beyaz tavan rengiyle tercih etmek mümkün. Bunun yanı sıra panoramik cam tavan da tercih edilebilecek donanımlar arasında. Makyajlı Crossland'ın iç mekanında ise Alcantara döşemeyle tercih edilebilen 8 yönlü AGR onaylı ergonomik ön koltuklar, kaydırılabilir arka koltuklar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi detaylar öne çıkıyor.

Makyajlı Opel Crossland'daki 7 inç R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi üzerinden Bluetooth, Apple Car Play ve Android Auto ile akıllı telefonunuza kolayca bağlanabilmeniz mümkün. Bir üst basamakta ise entegre 3 boyutlu haritaya sahip 8 inç NAVI 5.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi devreye giriyor. Bunun yanında kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş park pilotu, IntelliGrip antipatinaj sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve aktif acil frenleme sistemi gibi detaylar da dikkat çeken özelliklerden.

Makyajlı Opel Crossland'ın 410 litrelik bagaj hacminin kaydırılabilir arka koltuklar ile 520 litreye, koltukların katlanması ile de 1255 litreye kadar yükseltilebildiğini de belirtelim.

Makyajlı Opel Crossland fiyat listesi şöyle:

Model Donanım seviyesi Fiyat 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition 226.900 TL 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition 292.900 TL 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance 302.900 TL 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate 322.900 TL 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition 304.900 TL 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance 314.900 TL

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