F1 Türkiye GP yarışına dakikalar kaldı! Şifresiz yayınlanacak

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Formula 1 araçları, dokuz yıl aranın ardından Türkiye’de piste çıktı. Sıralama turlarında son yılların en ilginç sıralaması gerçekleşti. Favori isimler arka sıralardan başlayacağı için tüm dünya bugünkü yarışa kitlendi. Yarış saat 13.10’da start alacak

Sıralama turları olaylı geçti

İstanbul Park pisti yeni asfaltlandığı için yol tutuş problemi yaşayan pilotlar, dünkü sıralama turlarında bir de yağmurla mücadele etti. Neredeyse tüm pilotlar spin attı. Sıralama turları sonunda Mercedes pilotları ilk 5’e, Ferrari pilotları ilk 10’a giremedi. Pole pozisyonu Lance Stroll’ün oldu. Yarışa ikinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada Sergio Perez başlayacak.

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F1 Türkiye GP yarışı S Sport kanalında yayınlanacak. Normalde S Sport kanalı ücretli platformlarda yayın yapıyor ancak bu yarışa özel olarak şifresiz olarak yayınlanacak. Aşağıdaki frekanslardan ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

Frekans: 12188

Symbol Rate: 27500

Polarizasyon: Vertical - Dikey

FEC:5/6

F1 Türkiye GP yarış gridi:

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