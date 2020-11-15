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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F1 Türkiye GP yarışına dakikalar kaldı! Şifresiz yayınlanacak

    Dünkü sıralama turlarıyla şimdiden efsaneler arasına giren 2020 F1 Türkiye GP'sinde asıl macera şimdi başlıyor. F1 Türkiye GP yarışı bugün saat 13.10'da start alacak.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4

    F1 Türkiye GP yarışına dakikalar kaldı! Şifresiz yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Formula 1 araçları, dokuz yıl aranın ardından Türkiye’de piste çıktı. Sıralama turlarında son yılların en ilginç sıralaması gerçekleşti. Favori isimler arka sıralardan başlayacağı için tüm dünya bugünkü yarışa kitlendi. Yarış saat 13.10’da start alacak

    Sıralama turları olaylı geçti

    İstanbul Park pisti yeni asfaltlandığı için yol tutuş problemi yaşayan pilotlar, dünkü sıralama turlarında bir de yağmurla mücadele etti. Neredeyse tüm pilotlar spin attı. Sıralama turları sonunda Mercedes pilotları ilk 5’e, Ferrari pilotları ilk 10’a giremedi. Pole pozisyonu Lance Stroll’ün oldu. Yarışa ikinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada Sergio Perez başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı"

    F1 Türkiye GP yarışı S Sport kanalında yayınlanacak. Normalde S Sport kanalı ücretli platformlarda yayın yapıyor ancak bu yarışa özel olarak şifresiz olarak yayınlanacak. Aşağıdaki frekanslardan ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

    • Frekans: 12188
    • Symbol Rate: 27500
    • Polarizasyon: Vertical - Dikey
    • FEC:5/6

    F1 Türkiye GP yarış gridi:

    F1 Türkiye GP yarışına dakikalar kaldı! Şifresiz yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gokhanvai
    Keşke milyonlar harcayıp yeni asfalt yapacaklarına sadece temizleselerdi denmişti bir pilot
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında güzel yarış oldu, belki de yılın en güzel yarışıydı. Başka hangi etapta bu kadar spin atan, zorlukla boğuşan araç ve pilotları görülmüştür ki? Molotonluktan çıktı en azından F1 bizim sayemizde. Bu şekilde olsa her yarışı izlerim valla...
    Yanıtla +3
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yağmur yüzünden biraz sıkıntı olsa da gayet keyif vericiydi
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    Nemesis-Prime 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hamilton şaşırtmadı yine. 7. şampiyonluğunu kazanmış oldu.
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    Portraitclub 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yağmur çok zorladı takımları
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    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kanal bende çıkmıyor. Fec 5/6 seçeneği yok. Bu yüzden mi acaba
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    GwynBleidd48 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar tvde bu kanal yok, nasıl halledebilirim
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    Nemesis-Prime 8 sa. ( Mesaj Silindi ) GwynBleidd48
    Manuel kanal arama diyip haberdeki frekans bilgilerini girin. Şifreli kanal olarak seçip aratın. Ve kanal aramasını başlatın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    DJ_DISCO (Hüseyin Tahtacı) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bildirimi hızlı okudum." Serefsiz yayınlanıyor" diye okudum hahahah
    Yanıtla +1
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    yalionur (Yiğit Onur) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kablonette izleyemiyoruz. Parali !
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    9 senedir beklediğimiz özlem heyecan dakikalar sonra..
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarış başladan grip öncesinde bile iki araç kaza taptı öyle böyle değil çok zevkli olacak :)
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    2992 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    f1, formula 1 ve
    6 etiket daha türkiye gp yarış Türkiye Haberleri istanbul istanbul park Bilim ve Teknoloji
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