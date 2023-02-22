Ford ve Koç, Ankara’ya Avrupa’nın en büyük batarya fabrikasını kuruyor

Tam Boyutta Gör Ford, Koç Holding ve LG Energy Solution geçtiğimiz gün ortak bir girişim kurmak için mutabakat metni imzaladı. Yapılan anlaşma, Ankara yakınlarında Avrupa’nın en büyük ticari batarya üretim tesisini içeriyor. Kurulacak yeni batarya fabrikasının Ford’un elektrikli otomobil dönüşümüne büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Fabrikanın temeli bu yıl atılacak

Ford, Koç Holding ve LG Energy Solution tarafından kurulacak dev batarya fabrikası Ankara’nın organize sanayi bölgesinde yer alacak. Bununla birlikte fabrikanın temelinin bu yıl içerisinde atılması bekleniyor. Fabrika tamamlandığında potansiyel olarak 45 GWh'ye kadar çıkabilen en az 25 GWh yıllık üretim kapasitesi sağlayacak. Bu kapasite onu Avrupa’nın en büyük batarya üretim tesisi yapıyor. Bu arada üretimin 2026 yılında başlaması bekleniyor. Fabrika üretime başladıktan yaklaşık üç yıl sonra 2029'da üretim kapasitesi 20GWh kadar artırılarak 45 GWh seciyesine çıkartılacak.

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Ford, Ankara’da kurulacak olan batarya fabrikasını şirketin elektrikli otomobilleri ve Avrupa’daki gelecek planları için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Ford ayrıca Koç Holding ile köklü bir geçmişleri olduğunu ve 60 yılı aşkın bir süre önce kurulan başarılı Ford Otosan ortak girişimi ile güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör LG Energy Solution'ın CEO'su Youngsoo Kwon, anlaşma kapsamında “Şimdi Türkiye'de Ford ve Koç ile güçlerimizi birleştirerek, Avrupa'daki elektrikli otomobil geçişini daha da hızlandırmak için lider pil teknolojimizi devreye sokacağız ve böylece daha sürdürülebilir bir gelecek için küresel girişimlere öncülük edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Koç Holding yaptığı açıklamada ise bu yatırımın küresel rekabet konusunda Türkiye için avantaj sağlayacağını söyledi: “6 Şubat'ta meydana gelen korkunç deprem felaketinin acısını derinden hissediyoruz. Koç Topluluğu olarak tüm imkanlarımızı ülkemiz için seferber ettik. Bu olağanüstü zorlu dönemin aşılmasında bu gibi büyük yatırımların çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, otomotiv sektöründe ülkemize önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracak bu yatırım tesisini iki küresel şirketle hayata geçirme kararlılığımızın altını çiziyoruz. Milletimize başsağlığı diliyor, bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyoruz.”

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Avrupa’nın en büyük batarya üretim tesisi Türkiye’ye kuruluyor