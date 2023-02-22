Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford ve Koç, Ankara’ya Avrupa’nın en büyük batarya fabrikasını kuruyor

    Ford kısa süre önce Koç Holding ve LG Energy Solution ile ortak bir batarya üretim tesisi kurmak için anlaşmaya vardı. Kurulacak batarya fabrikası Avrupa’nın en büyüğü olacak.
    2
    Avrupa’nın en büyük batarya üretim tesisi Türkiye’ye kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Ford, Koç Holding ve LG Energy Solution geçtiğimiz gün ortak bir girişim kurmak için mutabakat metni imzaladı. Yapılan anlaşma, Ankara yakınlarında Avrupa’nın en büyük ticari batarya üretim tesisini içeriyor. Kurulacak yeni batarya fabrikasının Ford’un elektrikli otomobil dönüşümüne büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

    Fabrikanın temeli bu yıl atılacak

    Ford, Koç Holding ve LG Energy Solution tarafından kurulacak dev batarya fabrikası Ankara’nın organize sanayi bölgesinde yer alacak. Bununla birlikte fabrikanın temelinin bu yıl içerisinde atılması bekleniyor. Fabrika tamamlandığında potansiyel olarak 45 GWh'ye kadar çıkabilen en az 25 GWh yıllık üretim kapasitesi sağlayacak. Bu kapasite onu Avrupa’nın en büyük batarya üretim tesisi yapıyor. Bu arada üretimin 2026 yılında başlaması bekleniyor. Fabrika üretime başladıktan yaklaşık üç yıl sonra 2029'da üretim kapasitesi 20GWh kadar artırılarak 45 GWh seciyesine çıkartılacak.

    Ford, Ankara’da kurulacak olan batarya fabrikasını şirketin elektrikli otomobilleri ve Avrupa’daki gelecek planları için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Ford ayrıca Koç Holding ile köklü bir geçmişleri olduğunu ve 60 yılı aşkın bir süre önce kurulan başarılı Ford Otosan ortak girişimi ile güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını belirtiyor.

    Avrupa’nın en büyük batarya üretim tesisi Türkiye’ye kuruluyor Tam Boyutta Gör
    LG Energy Solution'ın CEO'su Youngsoo Kwon, anlaşma kapsamında “Şimdi Türkiye'de Ford ve Koç ile güçlerimizi birleştirerek, Avrupa'daki elektrikli otomobil geçişini daha da hızlandırmak için lider pil teknolojimizi devreye sokacağız ve böylece daha sürdürülebilir bir gelecek için küresel girişimlere öncülük edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Koç Holding yaptığı açıklamada ise bu yatırımın küresel rekabet konusunda Türkiye için avantaj sağlayacağını söyledi: “6 Şubat'ta meydana gelen korkunç deprem felaketinin acısını derinden hissediyoruz. Koç Topluluğu olarak tüm imkanlarımızı ülkemiz için seferber ettik. Bu olağanüstü zorlu dönemin aşılmasında bu gibi büyük yatırımların çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, otomotiv sektöründe ülkemize önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracak bu yatırım tesisini iki küresel şirketle hayata geçirme kararlılığımızın altını çiziyoruz. Milletimize başsağlığı diliyor, bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyoruz.”

    Kaynakça https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2023/02/21/ford--lg-energy-solution--and-koc-holding-to-establish-a-joint-v.html https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1115697
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 45 dakika önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota carina 2.0 gli kullanıcı yorumları palio 1.2 8v araca klima taktırma ücreti 2022 araba al sat yapmak say say para say

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız