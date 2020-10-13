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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yenilenen LED farları ve ızgarasıyla daha dinamik bir görünüme kavuşan, donanım seviyeleri yeniden yapılandırılan makyajlı Volkswagen Tiguan için fiyatlar belli oldu. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi Volkswagen'in popüler SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonu bundan yaklaşık üç ay önce tanıtılmıştı. Makyajlı Volkswagen Tiguan şimdi de Türkiye yollarına çıkıyor. Makyajlı Volkswagen Tiguan fiyatı 435.000 TL'den başlıyor.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan, harekete duyarlı “Gesture Control” ile kontrol edilebilen bilgi ve eğlence sistemi, IQ. LIGHT - LED Matrix Farları, dokunmatik 3 bölgeli klima kontrol ünitesi “Climatronic” gibi birçok yenilikçi teknolojisinin yanı sıra keskinleştirilmiş dış hatlarıyla dikkat çekiyor. Makyajlı Tiguan, 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı Volkswagen Tiguan'ın ön bölümünde yeni LED farlar ile daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ızgara dikkat çekiyor. Krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu ızgara tasarımı ve yine güçlü bir krom çıtaya sahip tampon çizgileriyle donatılan makyajlı Tiguan'ın sportif detayları 17-20 inç arası değişen alüminyum alaşımlı jantlarla destekleniyor. Arka bölümde de yine krom detaylar, trapez formundaki egzoz çıkışları ve dinamik LED sinyaller göze çarpıyor.

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    Yeniden yapılandırılan donanım seviyeleri

    Makyajlı Volkswagen Tiguan ile birlikte donanım seviyelerinin yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan makyajlı Tiguan'ın tüm donanım seviyelerinin önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olduğu ifade ediliyor. Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen'in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT – LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor. Tek farda bulunan 24 adet LED'den oluşan bu matris modül, isteğe bağlı olarak sunulan Dinamik Far Asistanı sayesinde direksiyon açısı, hız, karşıdan gelen araç, yaya trafiği ve hava koşullarına bağlı olarak bağımsız kontrol edilebiliyor.

    Elegance donanım seviyesinde bulunan diğer standart özelliklerin başında 9,2 inç diyagonal ekranlı dijital kokpit, 30 renkli ambiyans aydınlatma, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy open / close), panoramik cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar /deri direksiyon, 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve gümüş tavan rayları bulunuyor.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan fiyat listesi şöyle:

    Model Donanım Fiyat
    1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life 435.000 TL
    1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 486.300 TL
    1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 518.400 TL
    2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 724.700 TL
    2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 775.200 TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    burki_rock (Burak Mustafa) 1 hf. en beğenilen
    OF çekiyoruz ancak bakınca! Yazık bu ülke insanına. Karın tokluğuna yaşıyor milyonlar...
    2 Yanıt Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nikony 1 hf. burki_rock
    Yazık ki ne yazık. Hala dolarla ne işin var diyen insanlar görüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Skywalkerx 1 hf.
    Avrupa da fakirlerin 1 tık üstünün aldığı araç 430 bin birim, vay be ülkede devalüasyon olmuş halkın gıkı çıkmıyor hak ediyoruz vallahi sonuna kadar inşallah 1 milyon olur bu araç..
    Avrupa da fakirlerin 1 tık üstünün aldığı araç 430 bin birim, vay be ülkede devalüasyon olmuş halkın gıkı çıkmıyor hak ediyoruz vallahi sonuna kadar inşallah 1 ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    pusat1249 (pusat hazcan) 6 gün
    Comfortline tiguan 408bin tl. Life ile ne farkı acaba 435 bin tl ? Aradaki farka ödemeye değer mi?
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    Bloodin 6 gün
    Volkswagen'dan beklenmeyecek hareketler, boş paketinde bir doluluk var, boş pakette 3 bölgeli dijital klima, led farlar filan... Başlarına taş mı düştü acep?
    Yanıtla
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    PİYADE KIDEMLİ ALBAY (Berk Bey) 6 gün
    Vay be 2016 sonunda 95 bin civarıydı en boş paketi nerden nereye
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    x-rayted (H. Cenk ) 6 gün
    Yıl olmuş 2021 hala çubuklu vites kolu koymuşlar. Fallik bir sembol gibi ortada duruyor.
    Yok mu bunun elektronik olanı. Beceremiyorlar mı ?

    Yarım milyon verip her kapatışta vites kolunu mu itip kakacağız.
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    Vega 1 hf.
    "Makyajlı" ne anlama geliyor? Sürekli duyuyorum bu kelimeyi.
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    hadjimurat (Murat Demircan) 1 hf.
    Yarım milyon tl nin s class mercedes alındığı günlerden orta paket tiguanlara

    Yine de şahlanıyoruz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Orta paket benzinli 500 bin haa, vay beee
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    Chachalove (Tuğran E.) 1 hf.
    Arkadaşlar kardeşime alacağız İstanbul dışında güvenilir bi bayi gören duyanınız var mı??
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    matador_mirkhan 1 hf.
    Derdim ki hep; golften sonra artık tiguana geçerim. Artık rüyalara kısmet.
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    Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf.
    Turkuaz rengi çok güzel...
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    40545 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, makyajlı volkswagen tiguan ve
    3 etiket daha 2020 tiguan fiyat makyajlı tiguan 2020 fiyat Bilim ve Teknoloji
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