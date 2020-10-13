Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in popüler SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonu bundan yaklaşık üç ay önce tanıtılmıştı. Makyajlı Volkswagen Tiguan şimdi de Türkiye yollarına çıkıyor. Makyajlı Volkswagen Tiguan fiyatı 435.000 TL'den başlıyor.

Makyajlı Volkswagen Tiguan, harekete duyarlı “Gesture Control” ile kontrol edilebilen bilgi ve eğlence sistemi, IQ. LIGHT - LED Matrix Farları, dokunmatik 3 bölgeli klima kontrol ünitesi “Climatronic” gibi birçok yenilikçi teknolojisinin yanı sıra keskinleştirilmiş dış hatlarıyla dikkat çekiyor. Makyajlı Tiguan, 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

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Makyajlı Volkswagen Tiguan'ın ön bölümünde yeni LED farlar ile daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ızgara dikkat çekiyor. Krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu ızgara tasarımı ve yine güçlü bir krom çıtaya sahip tampon çizgileriyle donatılan makyajlı Tiguan'ın sportif detayları 17-20 inç arası değişen alüminyum alaşımlı jantlarla destekleniyor. Arka bölümde de yine krom detaylar, trapez formundaki egzoz çıkışları ve dinamik LED sinyaller göze çarpıyor.

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Yeniden yapılandırılan donanım seviyeleri

Makyajlı Volkswagen Tiguan ile birlikte donanım seviyelerinin yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan makyajlı Tiguan'ın tüm donanım seviyelerinin önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olduğu ifade ediliyor. Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

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Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen'in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT – LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor. Tek farda bulunan 24 adet LED'den oluşan bu matris modül, isteğe bağlı olarak sunulan Dinamik Far Asistanı sayesinde direksiyon açısı, hız, karşıdan gelen araç, yaya trafiği ve hava koşullarına bağlı olarak bağımsız kontrol edilebiliyor.

Elegance donanım seviyesinde bulunan diğer standart özelliklerin başında 9,2 inç diyagonal ekranlı dijital kokpit, 30 renkli ambiyans aydınlatma, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy open / close), panoramik cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar /deri direksiyon, 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve gümüş tavan rayları bulunuyor.

Makyajlı Volkswagen Tiguan fiyat listesi şöyle:

Model Donanım Fiyat 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life 435.000 TL 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 486.300 TL 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 518.400 TL 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 724.700 TL 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 775.200 TL

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