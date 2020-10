Tam Boyutta Gör

Yepyeni tasarımı, teknolojileri ve hibrit motoruyla geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Hyundai i20 fiyatı 158.500 TL'den başlıyor.

Yeni Hyundai i20’nin ölçülerine baktığımızda selefine göre 5 mm uzadığını ve 30 mm genişlediğini görüyoruz. Ayrıca, tavanı 24 mm kadar alçalan yeni i20’nin aks mesafesi de 10 mm uzatılmış. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesi 27 mm artarken, yeni i20’nin bagaj hacminde de 25 litre artış (351 litre) yaşanmış. Bunun yanı sıra bagaj yükleme eşiği de 24 mm alçalmış.

Yeni Hyundai i20, Türkiye'de Jump, Style, Style Plus, Elite ve Elite Plus donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. 10 farklı gövde rengi seçeneğine sahip olan yeni i20, siyah tavan opsiyonuyla toplamda 17 farklı kombinasyonla sunuluyor. Giriş seviyesinde 15 inç alaşımlı jantlarla sunulan yeni i20'nin beş kapılı versiyonunda bir ilk olarak üst donanım seviyelerinde 17 inç çaplı jantlar karşımıza çıkıyor.

Yeni Hyundai i20'nin giriş seviyesinde manuel klima, hız sabitleme, Bluetooth bağlantısı ve otomatik yanan ön farlar gibi standart donanımlar dikkat çekerken, Style paketinde 8 inç dokunmatik ekran ve 6 hoparlör, akıllı telefon yansıtma, geri görüş kamerası gibi donanımlar devreye giriyor. Yeni i20'nin Style Plus versiyonunda ise bu donanımlara 17 inç çift renkli alaşımlı jantlar, çift yönlü açılır sunroof, Full LED ön-arka farlar ve kablosuz şarj desteği ekleniyor.

Yeni Hyundai i20'nin Elite donanım seviyesine geçtiğimizde Style Plus donanımına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, dijital klima, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası gibi donanımlar görüyoruz. En tepede yer alan Elite Plus donanımında ise 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç ekrana ve dahili navigasyona sahip bilgi-eğlence sistemi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş donanımlar görüyoruz.

Yeni Hyundai i20 fiyat listesi şöyle:

Motor Şanzıman Jump Style Style Plus Elite Elite Plus 1.4 MPI 100 HP 6 ileri düz 158.500 TL 176.000 TL - - - 1.4 MPI 100 HP 6 ileri otomatik 179.000 TL 187.000 TL 199.000 TL 206.000 TL 225.000 TL 1.0 Turbo benzinli 100 HP 7 ileri DCT - 201.000 TL 213.000 TL 220.000 TL 231.000 TL 1.0 litre 48V hafif hibrit 100 HP 7 ileri DCT - - 218.000 TL - -

