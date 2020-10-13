Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı

    Yeni Hyundai i20, 'duygusal sportiflik' isimli yeni tasarım dili, gelişmiş bağlanabilirlik ve güvenlik teknolojileri, yüzde 9 yakıt avantajı sağlayan 48V hafif hibrit destekli motoruyla dikkat çekiyor
    1 hf.
    117,3b
    2
    105
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yepyeni tasarımı, teknolojileri ve hibrit motoruyla geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Hyundai i20 fiyatı 158.500 TL'den başlıyor.

    Yeni Hyundai i20’nin ölçülerine baktığımızda selefine göre 5 mm uzadığını ve 30 mm genişlediğini görüyoruz. Ayrıca, tavanı 24 mm kadar alçalan yeni i20’nin aks mesafesi de 10 mm uzatılmış. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesi 27 mm artarken, yeni i20’nin bagaj hacminde de 25 litre artış (351 litre) yaşanmış. Bunun yanı sıra bagaj yükleme eşiği de 24 mm alçalmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi

    Yeni Hyundai i20, Türkiye'de Jump, Style, Style Plus, Elite ve Elite Plus donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. 10 farklı gövde rengi seçeneğine sahip olan yeni i20, siyah tavan opsiyonuyla toplamda 17 farklı kombinasyonla sunuluyor. Giriş seviyesinde 15 inç alaşımlı jantlarla sunulan yeni i20'nin beş kapılı versiyonunda bir ilk olarak üst donanım seviyelerinde 17 inç çaplı jantlar karşımıza çıkıyor.

    Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Hyundai i20'nin giriş seviyesinde manuel klima, hız sabitleme, Bluetooth bağlantısı ve otomatik yanan ön farlar gibi standart donanımlar dikkat çekerken, Style paketinde 8 inç dokunmatik ekran ve 6 hoparlör, akıllı telefon yansıtma, geri görüş kamerası gibi donanımlar devreye giriyor. Yeni i20'nin Style Plus versiyonunda ise bu donanımlara 17 inç çift renkli alaşımlı jantlar, çift yönlü açılır sunroof, Full LED ön-arka farlar ve kablosuz şarj desteği ekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda"

    Yeni Hyundai i20'nin Elite donanım seviyesine geçtiğimizde Style Plus donanımına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, dijital klima, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası gibi donanımlar görüyoruz. En tepede yer alan Elite Plus donanımında ise 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç ekrana ve dahili navigasyona sahip bilgi-eğlence sistemi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş donanımlar görüyoruz.

    Yeni Hyundai i20 fiyat listesi şöyle:

    Motor Şanzıman Jump Style Style Plus Elite Elite Plus
    1.4 MPI 100 HP 6 ileri düz 158.500 TL 176.000 TL - - -
    1.4 MPI 100 HP 6 ileri otomatik 179.000 TL 187.000 TL 199.000 TL 206.000 TL 225.000 TL
    1.0 Turbo benzinli 100 HP 7 ileri DCT - 201.000 TL 213.000 TL 220.000 TL 231.000 TL
    1.0 litre 48V hafif hibrit 100 HP 7 ileri DCT - - 218.000 TL - -



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    17 sa.
    Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Darknesia (Darknesia ) 1 hf. en beğenilen
    223.100 TL'ye Skoda Scala var 1.0 TSI 115 PS DSG Premium hemde... Şimdi neden i20 alayım ki 7.000 TL fazla verip.
    2 Yanıt Yanıtla +59
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carsever (GGUNES ) 1 hf. unnamedist
    Tüpçüler ve sorunsuzcular için düşünülmüş bir seçenek bence.
    1) Tüp oluyo mu bunlara?
    *Evet abi tüpe %100 uyumlu
    2) Bunun vitesi bozuluyo mu ya DSG gibi?
    *Yok abi tam otomatik bu
    Tüpçüler ve sorunsuzcular için düşünülmüş bir seçenek bence. 1) Tüp oluyo mu bunlara? *Evet abi tüpe %100 uyumlu 2) Bunun vitesi bozuluyo mu ya DSG gi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    unnamedist 1 hf.
    Sene olmuş 2020 1.4MPI motor nedir? 1.0 Turbo benzinli motorun tüm versiyonları olmalıydı. Fiyat performans olarak Clio daha iyi bir araç.
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (69) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Müştemilat Bey 6 gün
    218.000TL'ye 1.0 motor....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    omertimurtas (Ömer Timurtaş) 1 hf.
    Aracın Avrupa modellerinde en az 5 tane daha fazla sürüş destek ve güvenlik eklentisinin olması tam bir rezalet. Yine Avrupa modellerinde olan ve tezatlıktır Türkçe sitede ve broşürde de olan anahtarsız çalıştırma Türkiye’deki hiç bir pakette yok. Türkiye’de üretilen bir aracın Avrupa paketinin daha dolu olmasına diyecek hiç bir yorumum yok. Tebrikler Hyundai Türkiye yönetim ekibi 👍
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 hf.
    Mevcut i20 çok çok daha güzel değil mi sizce de?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elensar77 (Orçun Çetin) 1 hf.
    Ben de geçen gün bir arkadaşım için incelemiştim, aracın dışı yüksek donanımda güzel gözüküyor fakat içine girince işler çok değişiyor. Evet anlıyoruz bu araçlar ülkemizde müthiş yüksek fiyatlı ve yurt dışında insanların ayağını kessin diye tasarlanıyor olabilir fakat bu kadar kötü bir iç kalite ile gelmesi tam bir soru işareti. Acaba yurt dışında da bu şekilde mi yoksa Hyundai getirirken daha az kalite daha fazla kar mantığı ile mi getirmiş tam anlayamadım.

    Kiralık araç mantığı ile ucuz olması ile bilinen Egea içi bana daha kaliteli gözüktü inanın. En dolu olana 180k bile değer biçemedim bu şartlar olmasına rağmen.

    Hala bu fiyatlar ile bu araç alan olur ama gerçekten bir kaç sene sonra sorun yaşar. Mevcut i20 çok daha güzel hatta makyaj olmayan çok çok daha iyi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carsever (GGUNES ) 1 hf.
    2020 9 ayda segmentlerinin en çok satan otomobilleri:



    A Segmenti: Picanto,i10,Panda



    B Segmenti: Clio,Corsa,Symbol



    C Segmenti: Egea,Megane,Corolla



    D Segmenti: Passat,SuperB,C Serisi



    E Segmenti: E Serisi,5 Serisi,XC60



    F Segmenti: XC90,R.Rover Sport,G Serisi



    Kaynak: ODD
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    auto_man 1 hf. Carsever
    Tucson, bir önceki kasa i10 ve i20 ile güzel bir trend yakalamışlardı ama çok hızlı düşüşe geçtiler bence.



    Ellerinde i20 gibi bir fırsat var ama fiyatlandırma çok kötü. Bu araç yokluğunu daha iyi değerlendirebilirlerdi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    quxall (ens ars) 1 hf.
    aracı lansman günü bayiide inceledim daha fiyatları açıklanmamıştı bile. Tasarım olarak bence başarılı ve yenilikçi bir araç olmuş, lakin iç mekan malzeme kalitesinde araç bildiğin her yerinde sert ve kalitesiz görünen plastikle kaplanmış hiç hoş değil. bunu b sınıfı içinde değerlendirerek söylüyorum hem de. Gelelim hyundai nin bana yaşattığı en büyük hayal kırıklığına; inanın araçta kaç airbag var diye bakmadım bile zaten 6 airbag her donanımda standarttır diye kafamda yerleşmişti. En üst paket hariç tüm paketlerde 2 airbag varmış meğer, bu 2020 yılında sıfırına 218 bin tl istenen bir araç için kabul edilemez bir şey, bir güvenlik zaafiyeti kesinlikle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dovahkiin 1 hf.
    Allahın kıç kadar çöp motorlu tenekesi 100 asgari ücret))))))))))))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Ülkeyi bitirdiler yüzüne bakmadığım arabalar nerelere geldi artık olmayan alamaz araba filan ne kadar gülünç yazıklar olsun...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IG 1 hf. (düzenlendi)
    hyundai i20'nin fiyatına güzel lüks araba olduğunu düşünmeye başlayınca türkiye'de yeteri kadar fazla yaşamış olduğunu anlıyorsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    3 senedir 2017 modelini kullanıyorum memnunum 2021 modelini alacağım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +202 Last Troll Bender +194 Yanfo +194 12 Angry Men +156 Normandia_06 +150 th9 +143 ClassımDeğilsin +127 Skywalkerx +107 fhrstw +105 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    117337 kez okundu.
    63 kişi, toplam 69 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yeni hyundai i20 ve
    4 etiket daha yeni i20 fiyat Türkiye Haberleri yeni i20 türkiye fiyatı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman 1 hf. MagSafe geri dönüyor 1 hf. Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor 1 hf. Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor 1 hf. En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max 1 hf. iPhone 12 Pro karşınızda 1 hf. iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi 1 hf. Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini 1 hf. Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu 1 hf. HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor 1 hf. Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02 1 hf. iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 1 hf. Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu 1 hf. ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor 1 hf. Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi 1 hf. TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda 1 hf. RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı Sonraki Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 hf. Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın 1 hf. Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor 1 hf. Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak 1 hf. Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı 1 hf. Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu 1 hf. Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 1 hf. Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 1 hf. Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor 1 hf. Oppo Reno 4 nasıl bir telefon? video inceleme 1 hf. 2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda 1 hf. RTÜK üyesi İlhan Taşçı: "Spotify'ın engellenmesi kaçınılmaz hale geliyor" 1 hf. Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı 1 hf. Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu 1 hf. Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek 1 hf. Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız